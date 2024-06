Carreras de las Estrellas: casi 100 anotados, nueve clásicos en dos días y cinco propietarios que apuestan todo a ganador

Escuchar

Desdoblada por tercera vez en su historia de más de cuatro décadas, las Carreras de las Estrellas proponen show en continuado para el viernes y sábado próximos en San Isidro. Con 97 ratificados en esta ocasión, las pruebas para potrancas y potrillos acapararán la primera jornada y las reservadas para los ejemplares adultos se harán al otro día.

Esta edición de las Carreras de las Estrellas, que nació con tres grandes premios en 1991, sube la vara otro escalón. Al abanico de cotejos que forman parte de la expansiva serie se agregan otros dos clásicos, para una oferta de nueve, y será la primera vez que convivan pruebas en el césped y en la arena. Cada temporada, solamente una de esas superficies albergó a los cotejos que conforman su principal cita anual, pero en esta oportunidad se correrá en ambas por la incorporación de las versiones para productos de 2 años que no hayan competido en San Isidro, Palermo y La Plata, y para yeguas. Los flamantes Dirt Junior y Dirt, respectivamente, se harán sobre 1300 metros de arena.

Otra novedad involucra al Distaff, que altera su distancia original. Con el modelo de su carrera emblema creada en Estados Unidos, se reduce en 200 metros y se disputará sobre 1800, en el césped como el resto de los clásicos tradicionales de la serie de la que toman parte los ejemplares anotados en el programa de la Fundación Equina Argentina (FEAR). Las bolsas de premios suman 377.640.000 pesos a repartir entre los nueve cotejos, aunque también habrá una recompensa extra del 100% al ganador en las carreras condicionales de ambos días, en el caso de los vencedores que tengan pagas las dos cuotas que lo habilitan a correr de por vida en las competencias que la entidad organiza en todo el país durante el año.

En rigor, era de $ 312 millones el total de recompensas inicialmente, pero cinco propietarios pagaron el enganche para que sus caballos participen y esa plata fue agregada al reparto, lo que hizo que el Distaff se convierta en el clásico que más dinero ofrece. El clásico para las yeguas promete 64.200.000 entre las primeras cinco, de los cuales $ 46.200.000 serán para la ganadora, porque los propietarios de Hawaiian Love y Luz Delito abonaron cada uno nueve millones en concepto de inscripción al no estar anotadas en tiempo en la serie. Para los studs Montiel y Juan Antonio es prácticamente una apuesta todo a ganador, ya que la recompensa a la segunda es de ese monto, sin los descuentos al equipo de trabajo. De todas maneras, Luz Delito tendrá una compañera: Garota Love. Hay 13 gateras reservadas.

La más numerosa será el Mile (G1-1600m), con 16, y también un pozo más tentador del original, dado que allí hay tres “enganchados”: El Éxito, Power ir Power y Tooru, representantes de las caballerizas F. Enrique, Juan Antonio y As de Picas. Por eso, la bolsa de premios trepó a 57.840.000, de los cuales 43.440.000 serán para el primero. En el grupo de confirmados quedó Love the Races, que buscará ser el primer caballo en vencer dos veces en esa versión, tras su victoria del año pasado.

El triunfo de Labrado en el GP Ciudad de Buenos Aires

Otro que aspira a repetir es Labrado, que soltará afuera de todos en el Sprint (G1-1000m), una categoría que reunió a nueve contendientes y tiene a los principales en los extremos, ya que El Fruto saldrá junto a los palos. Para el primero, defensor de las sedas Don Ariel, hay un récord posible de igualar: tres primeros en la serie, ya que de potrillo se quedó con el Junior Sprint, en 2022. Sólo la yegua Wally (1995/1996/1997) logró algo semejante, todas como adulta.

El Classic (G1-2000m), cita emblema de las Estrellas, apenas convocó a seis caballos y su máximo referente, Intense for Me, irá por primera vez a esa distancia. Llega precedido del mejor de sus siete triunfos en once carreras.

El triunfo de Intense for Me en el Clásico Forli (G2)

Para los que no conocieran la pista en la que correrán, estaba abierta la posibilidad de ir a San Isidro y hacerlo especialmente el miércoles anterior, en un ritual que conlleva ambientarse al hipódromo. Sólo uno tomó la oportunidad entre tantos que podían: Fox Embrujado, anotado el viernes en el Junior Sprint (G3-1000m), sobre césped. Ganador en la arena de Palermo, viajará al escenario norteño por primera vez para animar un cotejo que tiene 13 inscriptos, incluyendo a tres que solamente compitieron oficialmente en La Punta, San Luis, donde otro potrillo, Gritalo Gringo, ganó el Provincias Argentinas (1000m), el clásico que marcó el comienzo de la serie esta temporada el domingo 2 de este mes.