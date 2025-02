Saudi Cup: Forever Young ganó la carrera de los 20 millones de dólares, con un bajo rendimiento de los argentinos

FOREVER YOUNG #フォーエバーヤング!!!



He let Romantic Warrior go by and then ran him down late in the $20,000.000 @TheSaudiCup (G1)! The Real Steel colt takes the #WAYI @BreedersCup Classic race for trainer Yoshito Yahagi. Jockey Ryusei Sakai brings the big one home for Japan! pic.twitter.com/cEBhyw8g5Z