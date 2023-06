Carreras de las Estrellas: un gran regalo de cumpleaños, la yegua que se ganó el viaje a Estados Unidos, el caballo que vive con una oveja y el “abandonado” que dio la sorpresa

escuchar

Las Carreras de las Estrellas cerraron este sábado su doble jornada consecutiva en San Isidro con los últimos cuatro grandes premios de la Fundación Equina Argentina (FEAR) este año. Fue la tarde de las victorias de Natán, Belleza de Arteaga, Labrado y Love the Races, el póker de figuras que completó la serie de clásicos que el viernes había comenzado con los éxitos de Dark Love, Neverwalkalone y Ser Sincero. Cuatro nuevas historias, a toda velocidad.

Natán se llevó el Classic (G1-2000m) por un cuerpo y medio sobre su compañero Jazz Seiver y ese 1-2 de los caballos preparados por Dany Etchechoury fue un regalo de cumpleaños para su dueño, el empresario colombiano Camilo Bautista, y todo el equipo de Las Monjitas, el stud que también está familiarizado con el polo. La atropellada fue incontenible, en la misma cancha e igual recorrido donde el año pasado quedó como ganador del convulsionado GP Jockey Club por distanciamiento. Ahora no hubo escollos por delante.

Desde aquella victoria en octubre sólo había tenido una experiencia, algo floja, el mes pasado. “No estaba como queríamos y la partida final no había sido buena, pero necesitaba una carrera para no llegar al Classic con tanta inactividad. Por eso no fue una decepción. En estas últimas semanas se notó la mejoría y volvió a tener la fuerza que le conocemos”, contextualizó Adrián Giannetti, el jockey.

El GP Estrellas Classic (G1)

“Estuve todo el día corriendo buenas montas y pegaba en el palo. Incluso, en alguna me faltó un poco de suerte, pero me termino llevando la más importante”, analizó el único piloto en lograr un doblete de Grupo 1 entre ambas jornadas.

Belleza de Arteaga se ha convertido en una máquina de ganar. La yegua del stud neuquino Chos Malal lleva nueve triunfos seguidos, incluyendo las cinco veces que la montó William Pereyra. En el Distaff (G1-2000m), la prueba en la que se encontraba con la invicta brasileña Life is Strange y la uruguaya Demi Moore, ofreció otro show. La primera de éstas corrió adelante y se entregó pronto. La otra, por la que se pagó un enganche de 4,5 millones de pesos para anotarla, nunca remontó. Terminaron muy lejos.

La emoción apenas lo dejaba hablar a Cacho Valenzuela, que compró a la alazana cuando ya era vencedora de dos cotejos y se ilusionaba “con ganar dos o tres”. Todo superó lo imaginado cuando llegó al equipo de Roberto Pellegatta. “A poco de tenerla en Palermo me dijo Juan Saldivia que servía mucho. Nunca pensé vivir algo así. Esto vale más que cualquier oferta que me puedan hacer, y para cerrar su campaña vamos a ir a Estados Unidos”, asegura quien comparte la propiedad con su hijo Jorge.

El GP Estrellas Distaff (G1)

Será una embajadora argentina en la Breeders’ Cup. Se clasificó gracias a su victoria en el Criadores de Palermo el mes pasado. “Siempre te dicen que hay que viajar con mucha anticipación para la adaptación, pero nosotros vamos a ir un mes y medio antes, con todo el equipo de acá. Vamos a hacer la nuestra. Estar ahí es un premio que se merece la yegua, que después seguramente irá a alguna subasta allá”, revela Cacho, ya sin poder contener las lágrimas.

Labrado fue una “Estrella” por segundo año consecutivo, otra vez en 1000 metros. Había vencido en la arena de Palermo en 2022 por varios cuerpos en la división Junior (G3), para potrancas y potrillos, y esta vez se quedó con el Sprint (G1), sobre césped y entre adultos. Un todo terreno el caballo entrenado en la ciudad santafesina de Venado Tuerto, que se ha convertido en el rey de los velocistas y defendió el cetro en una prueba en la que se puso el overol.

La largada junto a los palos lo condicionó, pero el jockey Wilson Moreyra estuvo rápido para alejarlo de esa zona de inmediato y lo hizo acelerar en la segunda mitad. Pasó de largo y en el final contuvo al aguerrido León Americano por medio cuerpo, dejando tercero al anca a Expressive Smart, que ya había ganado una de las categorías de la serie de la FEAR en 2019, cuando Labrado siquiera había nacido.

El GP Estrellas Sprint (G1)

“La idea era salir de afuera, pero en el sorteo esos lugares estaban ocupados y optamos por elegir el 1″, explicó el entrenador Ángel Bonetto. Su campeón da algo de trabajo en las gateras, pero su partida algo desacomodado le sirvió para ganar en libertad y comenzar a construir su séptima conquista en nueve carreras. Una campaña increíble del zaino que “es tan inquieto adentro del box que cuando está listo para una carrera, los últimos días le ponemos una oveja para que le haga compañía y eso lo serena”, confía el cuidador. Es la intimidad del más veloz del país.

Love the Races se acostumbró a ganar y nada lo detiene. En su caso, el éxito en el Mile (G1-1600m) se encuadró entre las sorpresas. Estaba precedido de cuatro conquistas, pero en categorías menores y hasta hace poco se lo imaginaba en un futuro como padrillo de polo. En un cotejo que se especulaba con varios punteros peleando, Gonzalo Borda lo llevó adelante y nadie le disputó la posición. Y se agrandó tanto que ninguna arremetida pudo con él. Los favoritos jugaron al ajedrez entre ellos y el correntino les pateó el tablero.

El GP Estrellas Mile (G1)

“No me salieron a pelear, traté de no apurarme y en la recta lo dejé correr”, sintetizó el jinete, con la misma simpleza que lo montó por primera vez en público. Antes, sólo lo había hecho en el último ejercicio. “Anduvo bien en la partida final, y después me avisaron que me lo dejaban porque Leandro se quedaba con Subsanador”, agregó Borda, que heredó la conducción porque Gonçalves, el jinete oficial de Vacación, pidió que le permitan hacer una excepción en el contrato y subirse al gran favorito. Al experimentado brasileño no le salió bien la jugada. Y el joven Gonzalo se adueñó por segundo año seguido de esa competencia. Se cruzaron las historias.