Vundu, el caballo por el que nadie ofertó en el remate, superó una cirugía y se convirtió en estrella y cuyos dueños llevaron en andas al jockey Francisco Gonçalves

El triunfo de Vundu en el Gran Premio Estrellas Classic, del sábado pasado en el hipódromo de San Isidro, rompió el molde, salió de la rutina. Es una historia que esconde otras historias y curiosidades de las que el turf regala con su diversidad característica. Fue el éxito en la carrera emblemática de la serie de la Fundación Equina Argentina (FEAR) que le permitió al stud Gran Ascochinga celebrar por primera vez en un Grupo 1. Hasta el punto de que fuera llevado en andas al jockey, Francisco Gonçalves.

En su debut en una competencia del más alto nivel, el caballo fue adelante desde el primero de los 2000 metros en el pasto y escapó a tiempo de la atropellada con contratiempos de Intense for Me. En el disco los separó apenas medio pescuezo, pero Nicolás Martín Ferro, entrenador de ambos, no se animó a dar ni un grito. Aunque en el apasionante desenlace fuera el único que tenía la victoria asegurada. “Estuve viéndola desde la tribuna oficial. Sabía que tenía dos cartas que podían darme un 1-2, algo que no recuerdo haber logrado en otro gran premio, pero de ahí a que se concretara... Y no me desahogué. Eso que soy muy pasional, festejo cuando ganan los míos, les pego unos gritos. Esta vez, miré cómo venían corriendo los dos en el desarrollo y en el final me quedé quieto. Todo iba por dentro”, recuerda hoy el cuidador, que quedó en la tan incómoda como bella encrucijada de tener a dos ejemplares de diferentes caballerizas definiendo el clásico de los 36 millones de pesos para el primero. Hay mucho de respeto en ese alarido contenido en las entrañas.

Martín Ferro, de 38 años, es el orfebre de un caballo que cuando llegó a su stud el año pasado no lo invitaba a soñar en grande por sus primeros movimientos, aunque con el tiempo cambió por completo. “Trabajaba bien, pero no deslumbraba. Sin embargo, en el debut [22 de abril de 2023] ganó desfilando en 1200 metros y enseguida repitió en un clásico de 1400. Ahí sí ya parecía un potrillo serio y apuntamos a las Estrellas”, agrega. Claro: se refiere a la versión Juvenile anterior, en la que no pudo participar. Pasaron nueve meses hasta volver a verlo competir.

“En la preparación para esa carrera tuvo una fisura en la caña de una mano y hubo que operarlo. La cirugía fue hecha en el hospital de San Isidro por el Indio [Carlos] Espinosa y el caballo se fue al campo seis meses. Estaba el interrogante de cómo iba a volver, pero quedó bárbaro”, repasa Nico. La reprise de Vundu en marzo pasado fue con una derrota, la única hasta ahora. Por medio pescuezo, la diferencia que ahora le dio la gloria, en el tercer éxito al hilo que acumula este año. “Es muy manso, fue ganando peso con el tiempo y ya está casi en 500 kilos. Incluso fue subiendo en las distancias y siempre respondió muy bien”, celebra Martín Ferro, que nunca antes había tenido un caballo de Gran Ascochinga, una sociedad bulliciosa y pintoresca que le puso calor a la fría tarde, antes y después del Classic, en la que la modelo Valeria Mazza participó en la entrega de premios.

Criado en Pozo de Luna, en el momento de la venta de potrillo no tuvo ofertas al salir al ring y volvió a casa. Y allí, en la cabaña, comenzó a gestarse la asociación de amigos que se transformaron en dueños. El chileno Fernando Fantini, director del haras, conservó una parte, mientras se unían compinches argentinos que periódicamente iban de visita y compartían largas sobremesas. Y fueron agregándose otros. Y más. “No sé cuántos son. Un montón, como 20. Hay poleros, veterinarios; estaban sus familias...”, ríe Nico, en el recuerdo de su cuarta “Estrella”. En rigor, había más de ¡50 personas! en la foto junto al caballo y, en una segunda instancia, al jockey lo subieron en andas. Una imagen que había tenido un capítulo parecido en el triunfo anterior, con Gonçalves sostenido por varios en el aire, de los pies a la cabeza, en forma horizontal, cual vedette de algún teatro de la avenida Corrientes.

Un dato más: Suggestive Boy, el padre de Vundu, murió de un infarto el día anterior, lo que llevó a muchos a sentir que el aura de aquel campeón estaba presente más allá de los genes. “Yo tengo los dos hijos ganadores de Grupo 1 que dio hasta ahora. El otro es Huapango Torero”, aporta Nico, que obtuvo el Gran Premio Joaquín S. de Anchorena (G1) en diciembre pasado con ese caballo que sí sigue representando a Pozo de Luna y también compitió este sábado: fue 6º en el Mile (G1-1600m).

El zainito en el que pocos confiaban de potrillo es la nueva estrella del momento y alimenta un sueño de mediano plazo: el Gran Premio Carlos Pellegrini (G1-2400m) de diciembre. “Falta todavía, pero hay que trazar objetivos y yo siempre tengo la tendencia de ir para arriba. Tenemos con qué ilusionarnos”, concluyó Martín Ferro, casi pensando en voz alta. Ya se había guardado todo el sábado en esa definición inolvidable.