El suspenso se apoderó del inicio de la Triple Corona este sábado en Palermo. A falta de victorias de los favoritos para dejar contento a la mayoría, tres competidores llegaron separados por apenas medio cuerpo en las dos Pollas. Y en ambos casos, el éxito cambió de dueño al filo del disco. Entre los potrillos, El Kodigo puso el hocico delante de Amigazo Sky y entre las potrancas, Madonna Benois atrapó a Edict.

Pese al final de bandera verde, Gustavo Calvente se animó al festejo, parado en los estribos, apenas traspasó la meta. Su potrillo era uno de los que llegó sin llamar demasiado la atención, pero le tuvo confianza como si no fuera que venía de salir de perdedor y llevaba tres meses sin correr. “Le teníamos una fe bárbara. Si no ganó fácil fue porque el de adelante se abría y me cortó la acción que traía”, señaló el jinete, que se debía una conquista de las grandes desde octubre del año pasado, aunque parte del verano no pudo correr porque debió someterse a una operación.

Volvió con todo, como empujó El Kodigo en el final, mientras los líderes perdían furia y Beauty Sea se convertía en un escollo del ganador al hacer una diagonal hacia afuera. Fue allí cuando Amigazo Sky se mandó por adentro y dio batalla. Estuvo a centímetros de la hazaña. El que apretó el puño fue Juan Franco Saldivia, un entrenador ya familiarizado con los caballos del stud Juan Antonio desde sus tiempos de capataz de Roberto Pellegatta.

El Gran Premio Polla de Potrillos (G1)

La estocada de Madonna Benois tuvo otros condimentos. Nunca había corrido en Palermo y venía de imponerse en la carrera homónima de La Plata, donde es entrenada y había competido siempre. Emuló a Una Arrabalera, que se llevó las dos Pollas en 2022. Un déjà vu del que participó Francisco Gonçalves, de regreso a la silla de una potranca que había montado en los inicios, en pruebas de velocidad. El reencuentro fue como lo soñó. “Necesitaba distancia. No largó bien, pero se ve que le vino mejor”, admitió el jockey brasileño, que dejó atrás a la guapa Edict y a las principales candidatas, Neverwalkalone y la hasta entonces invicta Romance Sea, involucradas en roces que les quitaron energías.

La brasileña cambió la estrategia, se movió mucho más cerca de lo que lo había hecho en sus triunfos de Grupo 1 en San Isidro y se cansó en el epílogo. La otra, favorita del pública, partió lento como en sus dos victorias previas y esta vez no pudo sobrellevar un desarrollo que se le presentó enredado en todo momento. Madonna Benois, por su parte, llegó a los ocho primeros puestos en nueve carreras.

El Gran Premio Polla de Potrancas (G1)

La fría tarde porteña levantó temperatura en otros dos momentos. Primero, con el triunfo de Pepe Joy en el Gran Premio General San Martín, que significó mucho más que haber pasado de largo en la recta final para ganar su primer Grupo 1, a los 6 años. En la segunda etapa de su campaña, el representante de la caballeriza El Chuchy logró aquello por lo que tanto batalló desde potrillo y tuvo dos recompensas adicionales. Una, la consagración en el torneo Oro Verde, por ser el que más puntos sumó en los tres clásicos de 2400 metros que conformaron ese campeonato. La otra, la clasificación como el representante de Palermo para el Latinoamericano, que se disputará el 7 de octubre en San Isidro.

“Era un gran desafío recibir a un caballo que estaba en un muy buen nivel y mantenerlo competitivo”, admitió Gustavo Romero, el entrenador que tomó la posta de la preparación del zaino el último verano, cuando dejó el stud de Carlos Meza Brunel. Lo llevó a un pico de rendimiento superior, cuando parecía que a esta altura de su vida iba a ser difícil levantar la vara. Y para eso tuvo como socio a un viejo conocido, el jockey Juan Cruz Villagra, con el que Pepe Joy ya había ganado en 2021 y 2022. Ahora, cuatro de los seis éxitos que consiguió fueron con el mismo jinete. Y se suben al tren de la ilusión para lo que vendrá.

El Gran Premio General San Martín (G1)

El otro instante eternizado en el día trascendió lo competitivo. Miriñaque, el tordillo que dejó su huella en los últimos años con siete victorias de Grupo 1, no volverá a competir y se le rindió tributo al pasearse por delante de las tribunas al trotecito. Se llevó tantos aplausos como El Kodigo, Madonna Benois y Pepe Joy. El turf argentino necesita de los caballos que llegan al corazón de los aficionados y deja ese lugar vacío. Se espera al próximo rey.