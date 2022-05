Ángel Di María define su futuro entre dos gigantes, mientras que Dybala y otras estrellas deshojan la margarita en el mercado europeo

Las últimas dos semanas de la temporada europea vienen con un premio extra: los representantes trabajan para resolver el futuro deportivo de las grandes estrellas. Entre los futbolistas que deben determinar dónde jugarán están los argentinos Ángel Di María (vence su contrato con PSG y se irá de Francia), Paulo Dybala (se despidió entre lágrimas de Juventus) y Mauro Icardi (todo apunta a que no seguirá en PSG). En Madrid están pendientes del anuncio que puede hacer en las próximas horas Kylian Mbappé: el mejor jugador de la liga francesa comunicaría que se vestirá de blanco y será futbolista de Real Madrid. Además, prosiguen las negociaciones para que Robert Lewandowski llegue a Barcelona y habrá que ver qué ocurre con Luis Suárez, el delantero uruguayo que, como Dybala en Turín, fue homenajeado por los hinchas de Atlético Madrid en su despedida del equipo colchonero.

Di Maria, ¿a Juventus con Pogba?

La prensa italiana apunta que Massimiliano Allegri, entrenador de Juventus, quiere para la próxima temporada un equipo en el que convivan los jugadores consagrados con los jóvenes talentos. En este sentido, piensa en Ángel Di María para ocupar el extremo derecho del ataque. La banda izquierda sería para Federico Chiesa y el centrodelantero titular, Dusan Vlahovic. El portal Tuttomercato cuenta que Jorge Mendes, representante del rosarino, negocia con Juventus un contrato “de una temporada con opción a otra” y que Fideo cobraría siete millones de euros (tres menos que en París).

Sin embargo, en las últimas horas parece haber aparecido un competidor para el futuro del jugador argentino. Manchester United, que acaba de contratar al holandés Erik Ten Hag para hacerse cargo del equipo, habría preguntado condiciones por el futbolista que estará con el seleccionado argentino en Qatar 2022. Di María ya jugó en Manchester con la camiseta de los Diablos Rojos en la temporada 2014-2015: convirtió tres goles en 27 partidos.

Paul Pogba tiene las horas contadas en Manchester United y volvería a Juventus, de Italia

En los despachos de ese club inglés, además, debe decidirse el futuro de otra súper estrella del fútbol europeo: el francés Paul Pogba. El mediocampista, cuyas últimas dos temporadas no estuvieron a la altura de las expectativas, también podría embarcarse rumbo al nuevo proyecto de Allegri en la Vecchia Signora y volver a Italia. Incluso los medios italianos reportan que está aún más cerca de llegar que el propio Di María.

Dybala, entre Italia e Inglaterra

El cordobés Paulo Dybala es otra de las joyas que está en el mercado. Tras su decisión de no renovar el contrato con Juventus, el ex jugador de Instituto y Palermo (Italia) tendrá que decidir su futuro. Ofertas le sobran: por un lado, lo quieren Inter y Roma, del Calcio. En el primer equipo podría compartir vestuario (y delantera) con otro argentino, Lautaro Martínez. En el club de la capital italiana, en cambio, sería dirigido por el portugués José Mourinho y compartiría el ataque con el inglés Tammy Abraham.

El diario inglés The Sun, por su parte, informa que Dybala interesa también a Arsenal y Tottenham. En el caso de los Gunners, la llegada del argentino dependerá de que puedan clasificarse para la próxima Champions League. Queda apenas una fecha y el equipo dirigido por el español Mikel Arteta, que marcha quinto y en puestos de Europa League, tiene que ganarle como local a Everton (pelea el descenso) y esperar una derrota de uno de sus clásicos rivales, Tottenham Hotspur, ante el ya descendido Norwich. Parece complicado.

Paulo Dybala se despidió de Juventus; debe decidir si se queda en Italia (lo quieren Roma e Inter) o si emigra a Inglaterra para jugar en la Premier League @juventus - @juventus

Justamente Tottenham, dirigido por el italiano Antonio Conte, es el otro equipo de la Premier League que pretende a Dybala. De todas maneras, el argentino no estaría del todo convencido de atar su futuro al club londinense que alguna vez Mauricio Pochettino llevó a la final de la Champions League. Sucede que debería competir por un puesto como titular con dos íconos del plantel: el inglés Harry Kane (además, capitán del equipo) y el surcoreano Heung-min Son. Más aún, el sueco Dejan Kulusevski, llegado esta temporada desde Juventus (el club de Dybala), es el tercer hombre del ataque de Tottenham. La pregunta, entonces, es si Dybala podría encajar en ese esquema.

La decisión de Mbappé

Media España, la que simpatiza con Real Madrid, está pendiente de la decisión de Kylian Mbappé sobre su futuro. El atacante de PSG, considerado el mejor jugador de la última Ligue 1 ganada por los parisinos, anunciaría su futuro en las próximas horas. La capital española es el destino más probable de la estrella gala, que viajó a Qatar para reunirse con los dueños de su actual equipo, con el que termina contrato y no renovó. Un detalle develado por el diario Sport hace más improbable su permanencia en el equipo donde juega Lionel Messi: en la tienda online del PSG los hinchas ya no pueden personalizar su camiseta con el número de Mbappé.

El francés Kylian Mbappé festeja un gol con la camiseta de PSG; el delantero anunciaría en las próximas horas su marcha a Real Madrid, de España JEAN-FRANCOIS MONIER - AFP

De todas maneras, y como para los qataríes dueños del club el dinero no es un escollo, trascendió que la última oferta que le hicieron para que renueve alcanza los 5 millones de dólares...¡por mes! La cifra convertiría al francés en el futbolista mejor pagado del mundo y duplicaría su sueldo actual: hoy mismo habría una reunión entre el club y el futbolista en el que le explicarían el nuevo proyecto deportivo, que lo cuenta como protagonista junto al argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar. Sin embargo, y como puede leerse en el portal inglés Sky Sports, los jeques qataríes saben que el objetivo principal de Mbappé es ganar títulos y competir al más alto nivel. En este momento parecen no interesarle los números. Esos serían los motivos para que en las próximas horas se convierta en el fichaje estrella de Florentino Pérez para el nuevo Real Madrid, que al título doméstico puede sumarle la Champions League.

Lewandowski, lejos de Münich y cerca de Barcelona

Barcelona cierra la temporada con sus peores números ofensivos en más de 15 años. Desde la temporada 2004-05 que no convertía tan pocos goles. La solución a esos problemas parece tener nombre y apellido: Robert Lewandowski. El delantero polaco ya dejó en claro que piensa despedirse de Bayern Munich y que no cumplirá el año de contrato que le queda con el conjunto bávaro. Por más que a los alemanes no les guste ni medio la decisión del goleador, todo apunta a que deberán sentarse a negociar con quien lo pretenda. Y ahí entra Barcelona.

Robert Lewandowski celebra un tanto con la camiseta de Bayern Munich; la prensa europea informa que su agente ya negoció un contrato de tres años (y menos dinero) con Barcelona, de España

El diario catalán Mundo Deportivo informa que el centrodelantero polaco está dispuesto a rebajarse “más de 150 mil dólares por semana” para jugar en Cataluña. Según el medio español, el agente del delantero, Pini Zahavi, ya negoció con Barcelona un contrato de tres años.

Gabriel Jesús y Luis Suárez: goles en el mercado

Otros dos delanteros con cartel que están en el mercado son el brasileño Gabriel Jesús (Manchester City) y el uruguayo Luis Suárez (dejará Atlético Madrid a fin de temporada). El primero de ellos sabe que no va a tener lugar en el nuevo proyecto de Pep Guardiola, que contará con el noruego Erling Haland (ex Borussia Dortmund) como número 9. Su futuro parece estar en Arsenal, también de la Premier League, aún cuando los Gunners no se clasifiquen para la próxima Champions League.

La emoción del uruguayo Luis Suárez al despedirse de los hinchas de Atlético Madrid, club en el que no continuará JOSE JORDAN - AFP

En el caso del uruguayo, lo pretenden cuatro clubes: el principal es Sevilla, también de España, que le garantizaría quedarse en LaLiga, un torneo competitivo de cara al Mundial de Qatar, su principal objetivo. Aston Villa, de Inglaterra, dirigido por su amigo Steven Gerrard (compartieron equipo en Liverpool) y que acaba de adquirir al brasileño Philippe Coutinho, es otro de los posibles destinos del goleador nacido en Salto. Inter, de Italia, y su homólogo de la MLS, propiedad de David Beckham, son otros de los clubes que podrían sumarse a la lista de pretendientes del futbolista charrúa.