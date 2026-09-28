Fletcher dio positivo tras ganar la Polla de Potrillos: se pidieron las imágenes de las cámaras de seguridad en Palermo

Fletcher dio positivo tras ganar el Gran Premio Polla de Potrillos y eso causó un gran impacto en el mundo del turf. Era el gran favorito, venció como la mayoría esperaba en la carrera que marcó el inicio de la Triple Corona argentina corrida el 5 de este mes en Palermo, y ya casi se estaba diseñando su futuro en Medio Oriente, tras un acuerdo para su venta que sólo necesitaba la última firma. Pero la conmoción fue mayor todavía en las últimas horas porque el sorpresivo doping está derivando en una investigación del equipo para saber qué sucedió el día anterior.

Sin comunicación oficial sobre el hecho de las autoridades del hipódromo, que en estos casos reciben el informe del laboratorio del Cenard y avisan únicamente a los involucrados a la espera de realizarse una contraprueba, generalmente se hace el pronunciamiento oficial tras la apertura de un segundo frasco. Esta vez, trascendió antes por la magnitud de la cita. A poco de enterarse del resultado de los análisis, sus dueños y entrenadores se preocuparon en obtener las imágenes de las cámaras del sector en el que está alojado el caballo de Chos Malal y por eso se trabaja en el seguimiento de lo sucedido en el stud que está a cargo de Roberto Pellegatta y Juan Franco Saldivia, ya que el día anterior a la carrera el caballo tuvo un inusual episodio de sudoración.

Fletcher se adjudicó el Gran Premio Polla de Potrillos (G1) en Palermo, en el inicio de la Triple Corona, pero su victoria quedó cuestionada Gentileza Hapsa

La sustancia que se habría detectado es clembuterol, un broncodilatador cuyo uso para la competencia está castigado con la descalificación, lo que invariablemente ocurrirá en este caso si se confirma el positivo, aunque se comprobara un supuesto sabotaje. Su impacto en el sistema del animal coincide con la reacción que tuvo aquel mediodía previo al inicio de la Triple Corona. Con la cabeza en frío, alguno podría haber pensado en la opción de retirarlo, como medida preventiva, pero la Polla no da segundas oportunidades en la vida de los caballos y era el gran favorito. Difícil que, salvo por un error, alguien pudiera creer que se le puede suministrar eso prohibido a un animal de semejante nivel, sabiendo que saldrá en los implacables estudios posteriores. Más allá de lo que se descubra en la investigación, si se confirma, en lo deportivo deberá pagar por la infracción al reglamento. Y el cuidador que lo presenta siempre asume la responsabilidad.

De 3 años, transitando la primera temporada de su campaña, Fletcher llegó primero hasta aquí en cuatro de sus seis carreras, incluidos tres clásicos, y solamente perdió en el debut, entre sus cinco presentaciones sobre pista de arena, y en el único viaje a San Isidro. No fue inscripto para el Jockey Club (G1-2000m), el segundo paso de la Triple Corona que se hará el sábado próximo en el pasto norteño, porque sus propietarios habían aceptado una de las tantas ofertas que les llegaron. Iba a ser embarcado hacia Arabia Saudita. De hecho, vaya paradoja, los análisis realizados por quienes iban a ser sus compradores, dieron todos negativos unos días después, por lo que esa sustancia ya no estaba en el organismo, aunque puede permanecer en la sangre entre tres y siete días, se estima. En estos casos, el reglamento es riguroso: se considera si el clembuterol está o no, aunque sea mínima la cantidad, hubiera una falla del equipo o una mano negra.

El Gran Premio Polla de Potrillos (G1)

Finalmente, ante esta situación infrecuente, la venta no se pudo concretar y el zaino sigue siendo entrenado en el país, a la espera de conocerse la sanción que le corresponde, que suele ser de las categorías más bajas si se tratara de esa droga. Y está la incertidumbre sobre si los tiempos le permiten llegar a ser presentado en el Nacional, el 14 de noviembre próximo, para reconstruir su honor al final de la serie.