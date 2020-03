Ajuste Fiscal llegó desde Uruguay, donde ganó la Polla, el Jockey Club y el José Pedro Ramírez Crédito: Hip. de Maroñas

Carlos Delfino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de marzo de 2020 • 23:59

Desde este viernes, las carreras en la Argentina se desarrollan sin público en los hipódromos, por las medidas de prevención relacionadas al coronavirus . Por eso, este sábado se correrá el GP Longines Latinoamericano (G1-2000m) más atípico de la historia. En San Isidro, estarán los caballos, sus peones, sus entrenadores, un integrante de su grupo de propietarios y los trabajadores indispensables para correr lo más normal posible. Sólo la tribuna principal estará habilitada y apenas habrá dos ingresos, para vehículos (en la unión de las avenidas Márquez y Fleming) y el peatonal (en Márquez 700), con una lista preestablecida a raíz de la situación. Los aficionados, sólo del otro lado de las cámaras: en las agencias que reciben apuestas o siguiendo las alternativas por el canal de YouTube del hipódromo. Canceladas las actividades extra, la jornada de 16 pruebas postergó su horario de inicio -será a las 13-, pero la Copa Libertadores del turf mantiene el original, a las 18.45.

En ese contexto, habrá seis representantes locales en la 11ma edición que recibe la Argentina a este cotejo y la sexta que la pista de césped de San Isidro será la sede, que cambia cada temporada. Tetaze e Imperador son los que tienen más velocidad inicial; Miriñaque y Roman Joy , los atropelladores que dejaron la huella en la Triple Corona pasada; Pinball Wizzard , el que se anima a probarse en una distancia mayor a la de sus últimos intentos, y Seas Alabada , la única yegua, en un compromiso en el que apenas tres hembras vencieron en 35 carreras corridas.

Todo los rivales están en el país hace ya una semana. Desde Chile llegaron War Breeze , Savitar y Master Piece , los tres primeros de El Derby de Valparaíso. El brasileño Não da Mais quedó en San Isidro tras ganar de punta el Carlos Pellegrini y se le unieron el carioca Pamper's Paradise y el paulista Eron do Jaguarete . Perú envió cinco -el puntero Dixie Wave , More Than Words , Mazarín , Radagast y Faenon, al que este viernes retiraron los veterinarios de San Isidro-. Y Uruguay tiene a su crack, Ajuste Fiscal , un caballo que mete miedo desde su bautismo.