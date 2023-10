escuchar

Una tarde fuera de libreto la de este sábado en San Isidro. A la continuidad de la Triple Corona, con la disputa del Jockey Club (G1-2000m) y los dos clásicos de primer nivel que componen tradicionalmente la jornada encabezada por la segunda gema del turf argentino, se une en esta ocasión otro mojón del calendario sudamericano, el Latinoamericano, en igual recorrido y con participantes de cinco países de la región. Un festival de colosales carreras, desde las 12 y con un denominador común atípico en los cuatro cotejos centrales de los 16 que componen la fecha: machos contra hembras en los cuatro grandes premios. Una batalla de los sexos infrecuente con cuatro funciones de lujo.

Con una recompensa para el vencedor de 20 millones de pesos y un bono de 32.400 dólares de la OSAF y Longines, el Jockey Club se convirtió en una tentación para muchos más que El Kodigo, el ganador de la Polla de Potrillos de Palermo y único caballo con posibilidades de conquistar la serie hípica más famosa, que concluirá el 11 de noviembre en el Nacional. A las 18.30, tendrá 16 rivales, lo que implica que se necesitarán tres cuerpos de gateras de las estrenadas recientemente tras batallar dos años por obtener los permisos para ingresarlas al país. Desde 2010, cuando corrieron 18, que no hay tantos anotados.

En la Polla de Potrillos, El Kodigo dejó atrás a Amigazo Sky (tapado), que este sábado estará en el GP San Isidro, y Beauty Sea, nuevamente rival en el Jockey Club Hapsa

Con dos victorias en tres presentaciones, El Kodigo tendrá su primer desafío sobre césped. Su equipo siquiera pensó en la opción de llevarlo el lunes pasado a la pista principal, que fue habilitada para los que no tenían antecedentes en esa superficie. “Es un hijo de Equal Stripes y los que tienen esa sangre corren en cualquier lado”, piensa Juan Saldivia, su entrenador, que profundiza a la distancia: “En el floreo se priorizó verlo finalizar bien y nos dejó satisfecho a todos; en la partida final estaba Roberto (Pellegatta) y me dijo que le gustó, por lo que me deja tranquilo”. El preparador está en California, acompañando a Belleza de Arteaga en la puesta a punto para la Breeders’ Cup norteamericana, y quedó en contacto con quien lideraba el equipo del stud Juan Antonio hasta hace poco. Su potrillo, eso sí, ya conoce San Isidro, donde salió de perdedor en mayo en la pista de arena, en tiempos en los que estaba a cargo de otra mano derecha de Pellegatta, Miguel Suárez.

El Gran Premio Polla de Potrillos

En su reaparición, el zaino ganó por el hocico la Polla, aunque sufriendo una molestia en el final que generó el suspenso. Beauty Sea, tercero en aquella oportunidad abriéndose en la recta en perjuicio del igual vencedor, volverá a estar entre los rivales. La lista tiene un par de sorpresas: Master of Puppets es un brasileño que viajó desde Uruguay, donde obtuvo dos triunfos en el pasto de Maroñas, y No Fear es una potranca que también nació en suelo brasileño, pero terminó de criarse en Buenos Aires, tiene dos primeros puestos en San Isidro y se les anima a los machos. Ningún ejemplar de la tierra de Pelé ganó la prueba instaurada en 1883.

“Es la primera vez que voy a correr a una potranca en un Jockey Club. Llega muy bien, la veo muy linda y con más fuerza. Da la impresión que a la distancia debería llegar sin ningún problema y esperamos tener suerte en el desarrollo, porque espero que esté a la altura del desafío. Tiene la ventaja, además, de ir liviana”, describe el jockey Francisco Leandro Gonçalves, de 34 años, que se radicó hace una década en la Argentina, tras forjar su fama en suelo paulista. Con él, No Fear llegó segunda en los dos últimos grandes premios que disputó, sobre 1600 metros. Leandrinho, que conoce lo que pueden dar los potrillos como ningún otro por el caudal de montas que le ofrecen, tiene como asignatura pendiente este clásico, pero el entrenador, Alfredo Gaitán Dassie, lo ganó cuatro veces. La última potranca en vencer a los machos en esta instancia fue La Mission, en 1940. En rigor, se animan pocas. Es la primera que corre desde la reapertura del hipódromo, en 1979, por ejemplo.

La última victoria de No Fear

En el Latinoamericano, a las 17.45, habrá cuatro representantes argentinos, ante ejemplares de Brasil, Chile, Perú y Uruguay. La prueba itinerante creada en 1981, que se corre por séptima vez en San Isidro y duodécima en el país, cuenta con Irwin, Natán, Pepe Joy y Best Galano como el póker de caballos que buscará el octavo triunfo albiceleste en el historial. Ser anfitrión da la ventaja de no tener que viajar y aclimatarse, pero eso no es una garantía de victoria. De hecho, dos brasileños y un peruano vencieron en ediciones disputadas en el hipódromo del Jockey Club.

Pero los candidatos son los locales: Irwin pasó por seis entrenadores en tres temporadas, fue el potrillo del año de 2021 y está invicto en manos de Pablo Sahagian, con dos sólidos triunfos en este semestre. “Llega muy bien, sano y estoy deseando que la carrera sea ya mismo; es el mejor caballo que tuve en mi vida”, dijo en la semana el preparador, que no llegó a correr este cotejo en su época de jockey.

El triunfo de Irwin en el clasificatorio

Natán es el vencedor del Jockey Club pasado y viene de imponerse con autoridad en el Estrellas Classic (G1), en junio en la misma pista y distancia. Pepe Joy es un galopador que lleva dos victorias seguidas en Palermo. Best Galano, que se sumó a último momento, podría ser el puntero si su jockey lo decide (o el chileno Vivir la Vida lo deja).

Natan, en el Estrellas Classic

Entre los 10 visitantes hay tres yeguas, un número infrecuente. Samay, la peruana, cuenta con una campaña con 10 éxitos en 11 carreras, y viene de imponerse sobre Don’t Lose Time y Don Feres, que también viajaron. Costa del Norte, la chilena, tiene como mejor arma el cambio de ritmo y procede de uno de sus ocho festejos. Demi Moore, la uruguaya, ya estuvo en San Isidro en el primer semestre, cuando se adjudicó un clásico en la cancha pesada. De 38 ediciones, las hembras ganaron apenas tres, siempre de locales: una, en Perú, y dos en Chile, la última en 2013 en el hipódromo de la capital trasandina. ¿Los premios para repartir entre los cinco primeros? 260.000 dólares –con la pesificación de una gran parte– y 36.550.000 de pesos.

El clasificatorio de Perú ganado por Samay

Como si fuesen combates preliminares de una velada de box de Las Vegas, la fecha incluye a los grandes premios Suipacha (G1-1000m), a las 15.40, y San Isidro (G1-1600m), a las 16.20. El primero convocó a 15 velocistas, entre ellos el campeón Labrado –ocho triunfos en 10 carreras, incluida esta carrera en 2022– y la potranca Empress Vip, que llevará siete kilos menos en un lote en el que casi la mitad sin yeguas. El otro cotejo tiene como candidata a Nanda Dea, que sólo perdió una de sus seis competencias, ya derrotó a los machos el mes pasado y está frente a la oportunidad de conseguir un Grupo 1, algo de lo que estuvo sólo al hocico el potrillo Amigazo Sky en la última Polla de Potrillos, ante El Kodigo. Acaso sea el mayor escollo para la zaina el potro que obtuvo todos sus éxitos en La Plata.