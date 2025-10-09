Real Rim: la joya que estuvo sobre el mostrador, nadie compró y ganó el Gran Premio Jockey Club

Real Rim, el ganador del Gran Premio Jockey Club el sábado último, estuvo en el mostrador de ventas el año pasado en el Tattersall de San Isidro, a metros de la cancha de césped en la cual se quedó con el segundo paso de la Triple Corona argentina. El potrillo es la joya que permaneció en exhibición y ninguno estuvo convencido de invertir lo suficiente como para llevárselo. Hoy, varios posibles compradores se lamentan la oportunidad que se les esfumó, y su criador, el haras Firmamento, es el que disfruta de una conquista inédita 16 meses después desde otro lugar.

Desde la mañana del 23 de mayo de 2024, el zaino se paseó por delante de decenas de potenciales propietarios y entrenadores, muchos de los cuales también habían tenido la posibilidad de verlo en una serie de muestras previas en el centro de pre-training que tiene la cabaña en Villa Elisa. Aquel jueves del remate, ya por la tarde, el potrillo que figuraba como el lote número 12 subió al ring y comenzaron las ofertas. Había una base, como suele suceder tradicionalmente en las mejores subastas, pero la puja no llegó a los 40.000 dólares fijados. El ex jockey y actual entrenador, Pablo Falero, que tenía un propio hermano en su plantel, tuvo la última (e insuficiente) propuesta, muy cercana. Y el hijo de Remote y Real Nistel nacido en 2022 volvió a casa, como si hubiera sido invisible.

Real Rim ganó el Gran Premio Jockey Club (G1), en San Isidro, y fue el primero con la chaquetilla de Firmamento en el clásico más antiguo del calendario Santiago Filipuzzi

En esa denominada “Venta Selección” sí se vendió al stud uruguayo Patria Blanca la mitad de The Great Racing, que fue favorito en este Jockey Club luego de haber ganado el GP Dos Mil Guineas (G1). Esta vez terminó noveno, con una lesión en una pata que lo alejará de las pistas algunos meses. Las dos caras de la moneda. Además, entre aquellos 35 machos que llegaron a ese remate sin haber pasado antes por las pistas, se ofreció a Drive Joy, que tampoco alcanzó la base cuando se bajó el martillo… y este año se convirtió en el mejor 2 años de la generación, antes de perder por el pescuezo la Polla de Potrillos, el mes pasado, y detectarse que había sufrido una lesión en las horas posteriores. Los tesoros estaban al alcance de la mano.

“Ofrecimos todos los machos hijos de padrillos residentes en el haras en ese momento”, recuerda Enrique Delger, el Director Comercial. Y agrega: “Con Real Rim pasó que era parte de una producción de Remote que había tenido más y mejores yeguas madre. Había un entusiasmo superior”. Hoy, el semental está en Rancho Luján, donde el haras le sigue enviando vientres.

Real Rim se adjudicó el Gran Premio Jockey Club, con el jockey Martín Valle, para alegría de Juan Carlos Bagó (de saco clarito, junto a su mujer Miriam) y su equipo Santiago Filipuzzi

Que Firmamento se quede con machos es algo circunstancial, lo menos probable, aunque en los últimos años haya sucedido en un puñado de casos (y con gran éxito). Hay excepciones, por razones físicas, nacimientos tardíos o sociedades. De hecho, el primer estandarte de la camada que compite en este proceso selectivo fue The Great Cash, que no se ofreció porque había sufrido un golpe en su etapa de crecimiento. Se mantiene invicto en sus primeras tres carreras, incluidos dos clásicos. Tiempo atrás quedó en el stud Emotion Orpen, que había perdido la visión del ojo derecho al nacer y, no obstante, logró ocho triunfos, entre ellos tres Grupo 1, y desde 2022 es padrillo.

Por coincidencia, Real Rim quedó en San Isidro cuando se decidió que competiría para la caballeriza de la gaviota, tras no ser vendido. Y su designado entrenador, Carlos Daniel Etchechoury, le diseñó una campaña exclusivamente en el césped de ese hipódromo, donde debutó ganando en 1200 metros y gestó dos segundos puestos en pruebas clásicas, en distancias intermedias, antes de su consagración en los kilómetros del Jockey Club. Uno apostaría que el preparador le guardará energías para ir directo al Carlos Pellegrini, en diciembre.

Martín Valle, jinete oficial de la divisa marplatense, no siempre tuvo la posibilidad de montarlo, por diversas circunstancias. Pero su balance es de una enorme eficacia: dos victorias y un segundo puesto, justo en el preparatorio del Jockey Club, cuando quedó a medio pescuezo de Forgging, luego de venir muy lejos en el desarrollo e inventar una arremetida por los palos, apenas corta.

Aquella derrota fue un aprendizaje para cambiar la historia. “Le pedimos que no lo trajera tan atrás esta vez y Martín no sólo hizo eso, sino que le dio libertad y el potrillo se mostró ganador desde temprano”, sumó su voz Daniel Bordón, la mano derecha del cuidador, que está en medio de un viaje familiar. El Bocha conoce mucho a Dany y siguió el manual, en contacto permanente. En la carrera, Valle lo interpretó de manera óptima, luego de una noche previa en la que recibió un llamado de su madre desde Corrientes para transmitirle fe, con una oración, y ambos terminaron entre rezos y lágrimas.

El Gran Premio Jockey Club ganado por Real Rim

A medio siglo de la creación de Firmamento, Juan Carlos Bagó, su propietario, sigue invirtiendo, perseverando y creyendo indeclinablemente en el valor de cada etapa de la crianza y de su equipo como el primer día. O todavía más, considerando que el nombre de la cabaña está ideado en “una perfección inalcanzable”, como siempre recuerda. E igual la sigue persiguiendo, a los 84 años. Ahora, con el Jockey Club con la chaquetilla propia también entre los grandes hitos.