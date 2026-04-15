Quién es Daniela, la hincha de Boca que le tiró onda a un notero en vivo y el momento se viralizó en las redes
Un periodista del canal AZZ sedujo, en vivo, a una hincha del Xeneize quien le pasó su cuenta de Instagram para seguir la conversación
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En la previa del encuentro entre Boca Juniors y Barcelona de Ecuador, por la segunda fecha de la Copa Libertadores, un notero del canal de streaming AZZ mantuvo un diálogo con una hincha Xeneize. El principal tema que se abordó fue la posible llegada de Paulo Dybala al club y cómo veía al equipo de cara a su debut en la competencia sudamericana.
Cuando la charla comenzó a ser más distendida, el periodista Nicolás Luaces comenzó el operativo seducción al consultar a qué se dedicaba y dónde vivía. Ante un fructífero ida y vuelta, le pidió que siga al canal en Instagram y fue ahí donde también le consultó si quería también seguirlo a él. Ante la respuesta afirmativa, el comunicador recibió las felicitaciones desde el piso por concretar un objetivo que no estaba en sus planes.
Tras la viralización del video, se conoció el perfil de la hincha de nombre Daniela. Con el perfil público en Instagram, su feed mostró un poco más la intimidad de cómo vive y a qué se dedica.
Estudiante de psicología, Daniela reveló que vive en la zona bonaerense de Lanús y sus fotos muestran no solo su fanatismo por el equipo de La Ribera, sino también muestran instantáneas de sus viajes por el mundo.
Su biografía con corazones azules y amarillos dan a cuenta de su identificación con el equipo dirigido por Claudio Úbeda, que ganó su segundo encuentro consecutivo en la Copa Libertadores y se ilusiona, en primera medida, con pasar de fase.
En el plano local, Boca Juniors será visitante de River, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, a disputarse el próximo domingo a las 17h con el arbitraje de Darío Herrera.
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