Dubai World Cup: Magnitude superó a Forever Young y Calandagan ratificó su perfil como el mejor en el césped

Medio Oriente vive una guerra hace semanas, en medio de restricciones aéreas, temores que obligaron a cancelar algunas presencias y la incertidumbre sobre el alcance del conflicto político que puso a la Dubai World Cup en suspenso. Pero este sábado, el turf ofreció una señal de paz, con los mejores caballos del mundo sobre arena y césped conviviendo en las pistas de Meydan, el principal hipódromo de los Emiratos Árabes Unidos. Nueve grandes clásicos con victorias desde representantes de los Estados Unidos y europeos hasta uno de Omán, como nunca en la historia.

A 30 años de la primera edición, cuando el icónico Cigar viajó desde suelo norteamericano para ponerle su nombre a la cita central, en los 2000 metros de arena, Magnitude lo emuló en su cruce victorioso del océano Atlántico. Claro, aquel estaba en el medio de su formidable serie de 16 éxitos seguidos y era el gran favorito en el viejo Nad al Sheba. Esta vez se impuso un ejemplar en ascenso que tenía una deuda pendiente con los cotejos de Grupo 1: escapó adelante y evitó otro hito del japonés Forever Young, que en su insistencia con un coraje que emociona hasta en las derrotas achicó distancias hasta escoltarlo a un cuerpo.

Magnitude, con José Ortiz, contiene el avance del favorito, elk japonés Forever Young, en la Dubai World Cup (G1-2000m) de Meydan. (AP Photo/Altaf Qadri) Altaf Qadri - AP

Entonces, los 6,9 millones de dólares reservados al ganador fueron para el conducido por el boricua José Luis Ortiz, cuya tercera victoria consecutiva evitó que el gran candidato tuviera su revancha en la Dubai World Cup, a un año de llegar tercero cuando lo intentó por primera vez, y se convirtiera en el caballo con más ganancias desde las primeras carreras en el planeta, a través de tres siglos. De todos modos, Forever Young, que venía de imponerse en la Breeders’ Cup Classic y en la Saudi Cup, ya superó los 31 millones en premios y mantiene planes a futuro en los hipódromos. Para Magnitude, plata y gloria: el caballo que costó 310.000 dólares en 2022 y se revendió en 450.000 de la misma moneda en 2023 acumula 8,5 millones en recompensas en sus trece salidas desde junio de 2024, con siete primeros. Ningún otro como el de esta noche en la fiesta dubaití.

Magnitude corrió en casa en febrero y viajó sólo después de triunfar ampliamente en el Razorback Handicap (G3-1700m) de Oaklawn Park. Llegó, acaso, más descansado y con un plan de carrera que podría beneficiarlo si lograba escapar de favorito. “Sabíamos que teníamos un caballo muy bueno, pero obviamente Forever Young es el mejor del mundo”, confesó Ortiz, que rompió en llanto en varios momentos a su regreso para la foto que inmortaliza la conquista y una curiosidad. “No estoy acostumbrado a correr de noche bajo las luces. ¡Tengo hambre, quiero ir a comer! Volamos muy temprano de regreso, así que prefiero esperar y celebrar el domingo con mi familia y mis amigos. Quizás hagamos una barbacoa”, amplió el jockey, una estrella en Estados Unidos junto a su hermano Irad, que también viajó, pero no logró ningún triunfo. El que brilló fue el menor de los Ortiz, acostumbrado a las hazañas, entre ellas seis Breeders’ Cup, la serie para la que este triunfo le dio a su montado la clasificación directa al Classic que se correrá en Keeneland el 31 de octubre próximo.

La Dubai World Cup

Calandagan sí lo hizo otra vez, con suspenso. El caballo con el rating más alto del mundo –130- según los registros oficiales ganó la Longines Dubai Sheema Classic (G1-2410m) al atrapar en el final al escuridizo puntero West Wind Blows y ahora lleva cinco triunfos en fila. Cuatro meses después de convertirse en el primer ganador de la Japan Cup entrenado en el extranjero en 20 años, el crack irlandés fue a defender su reinado a Meydan saltando de continente en continente. Después de que el líder tomara amplias ventajas, el desenlace pasó de la incertidumbre a la formalidad en cuestión de zancadas y sólo a pasos del disco pudo relajarse un poco la princesa Zahra Aga Khan, propietaria del cara blanca que prevaleció por tres cuartos de cuerpo gracias a la frialdad de Mikael Barzalona para sostener una concentración absoluta y realizar una jugada casi milimétrica sobre un caballo que heredó al convertirse en el jinete oficial de Aga Khan Studs a principios de 2025. “No esperaba que las cosas se pusieran tan difíciles. Ya lo conozco muy bien y siempre da lo mejor de sí al final, por lo que sólo necesito confiar en él. Esto es con lo que sueñan todos los jinetes: encontrar un caballo así de increíble“, dijo el francés.

El triunfo de Calandagan en Dubái

Para Ombusman, salir de Europa por primera vez resultó un viaje de placer, incluso en medio de la delicada situación bélica que atraviesa Medio Oriente. En su décima carrera, en la Dubai Turf (1800m) llegó a su séptima victoria y ya atesora tres primeros puestos en competencias de Grupo 1, tras los logrados en York y Ascot, ambos en Inglaterra, también con William Buick en las riendas. Nacido en Irlanda y adquirido por Godolphin antes de que llegara a las pistas, lo “peor” que le ha pasado en su campaña fue quedar tres veces segundo. “Es un gran alivio. No es fácil traer un caballo listo para correr después de un invierno en Inglaterra. Probablemente llegó aquí al 90%, pero fue suficiente para lograr el objetivo", describió el entrenador John Gosden, que hace 30 años estuvo presente en la inauguración del festival con la victoria de Cigar, la primera gran estrella de la historia de la DWC. Ahora, el caballo que aceleró en los últimos 300 metros y liquidó la carrera volverá a suelo británico para competir en Royal Ascot en el Prince of Wales’s (G1).

La victoria de Ombusman en la Dubai Turf

El primer G1 de la noche dubaití para los SPC llevó el sello de Native Approach, el caballo de origen inglés que fue ilusionaba de potrillo cuando llevaba la chaquetilla de Godolphin y se recuperó cuando ya pocos daban fe de que podía suceder. Después de cambiar de propietario y preparador, tras 14 meses sin éxitos volvió a imponerse el mes pasado en un Grupo 2 y repitió la fórmula en el Al Quoz Sprint (1200m), esta vez por el pescuezo sobre el japonés Lugal. Reconvertido en velocista este año, tuvo un final feliz el plan de hacerlo correr seguido desde noviembre, aunque nadie imaginaba esta sorpresa. Fue adelante por afuera y, aunque por momentos pareció que el malón lo desbordaría, resultó inalcanzable en el césped.

Native Approach ganó la Al Quoz Sprint

En rigor, para el jockey Conner Beasley y el entrenador Ahmad bin Harmash fue el día soñado. Casi media hora más tarde, volvieron a festejar en el otro gran premio de velocidad del festival, aunque sobre arena. Con Dark Saffron, un estadounidense de 4 años con campaña exclusiva en los hipódromos de Dubái, repitió su conquista de 2025 en el Dubai Golden Shaheen (G1-1200m) y evitó que lo consiguiera su coterráneo Bentornatto, que reaparecía después de haber logrado la Breeders’ Cup Sprint en Del Mar, en noviembre pasado. Lo relegó por un cuerpo y tres cuartos y se ganó, además, la oportunidad de viajar a Keeneland para estar en las gateras de esa prueba de la serie norteamericana, donde podrían volver a encontrarse. Fue como si hubiera recuperado la memoria después de que, unas carreras atrás, se golpeó la cabeza en un mal movimiento en los partidores y tuvo una serie de malos desempeños.

Dark Saffron venció en la Goldn Shaheen

Japón tiene otro potrillo para buscar la revancha en el Kentucky Derby, del 2 de mayo en Churchill Downs: Wonder Dean se convirtió en el quinto ganador consecutivo de ese país en el UAE Derby (G2-1900m) de los Emiratos Árabes, después de los éxitos de Crown Pride (2022), Derma Sotogake (2023), Forever Young (2024) y Admire Daytona (2025), que no pudieron quedarse con la primera gema de la Triple Corona norteamericana al correrla. “Este es mi primer éxito internacional, así que me siento increíble. Su actuación me impresionó muchísimo. Iremos directamente a Estados Unidos desde aquí”, manifestó el preparador Daisuke Takayanagi, que ya piensa en la logística para encarar el clásico más célebre del planeta. Hasta aquí, el hijo de Dee Majesty sólo había competido en su tierra, donde fue escolta del ahora tercero Pyromancer, y en Arabia, su escala para llegar hasta Dubái, donde el italiano Cristian Demuro se subió por primera vez en su silla. “Pude montarlo como quería y, aunque no tenía mucha protección, llegó con mucha facilidad y luego aceleró muy bien. Si me invitan a correr el Derby de Kentucky sería mi primera vez y una experiencia maravillosa”, confesó el piloto.

En la Dubai Gold Cup (G2-3200m), la yegua francesa Fairy Glen avergonzó a los machos al ganarles en el clásico más extenso de la jornada. La única hembra del lote saltó desde los 1800 metros, la distancia de su triunfo el mes pasado cuando arribó a Dubái tras una campaña mayoritariamente desarrollada en las pistas británicas. Si bien tenía experiencia en cotejos de fondo, la victoria por medio cuerpo sobre el irlandés Caballo de Mar se dio en una distancia mayor a los 2800 metros que en 2024 y 2025 había competido. "Éramos un poco escépticos sobre si resistiría los metros adicionales y creo que forzamos la suerte al intentar en dos millas, pero era una carrera para los atropelladores y Mickael [Barzalona] la montó muy bien”, admitió Ed Crisford, que la entrena junto a su padre Simon. El jinete está invicto en su montura: ganó las dos veces que la corrió y completó doblete en la jornada.

Los colores azul marino de Godolphin de estuvieron en la pista en la Godolphin Mile (G2-1600m), pero una de sus crías resultó el vencedor: Banishing. De 6 años, hasta enero estuvo compitiendo en Estados Unidos y, bajo un acuerdo, había sido llevado a Arabia Saudita para competir en una Saudi Cup en la que terminó lejos. La inversión rindió frutos aquí para Sharaf Mohammed Al Hariri, que había puesto sus ojos sobre el hijo de Ghostzapper, que en suelo norteamericano había ganado en seis hipódromos diferentes. Su entrenador, David Jacobson, delegó el final de la preparación en su asistente, el peruano Carlos Marino, y optó por seguir la carrera desde Kentucky, en su base de trabajo. Tras el éxito por dos cuerpos y un cuarto, el jockey brasileño Silvestre De Souza confió: “Había llegado al codo un poco mal, porque venía corriendo con la mano opuesta, pero en la recta final respondió bien bajo presión”.

En el inicio de la jornada, en el Dubai Kahayla, el Grupo 1 sobre 2000 metros destinado exclusivamente a caballos árabes, Falaah se sobrepuso a una largada incómoda -gatera 14, la más externa- y entregó una atropellada con precisión quirúrgica para postergar justo en el disco a otro ejemplar de origen francés, Muraad, que había sacado amplias ventajas por los palos en la recta final. El triunfo del castrado de 8 años significó el primero en la historia de la Dubai Word Cup para un representante de Omán. Su propietario, Sayyid Shihab bin Harib bin Thuwaini Al Said, aseguró: “Hace un mes, alguien me llamó y me preguntó si estaba dispuesto a venderlo. Pero jamás vendería al mejor caballo de la historia de Omán, no hay dinero que lo pague“.