Existe en el turf argentino un mito que se replica de boca en boca en las tribunas que sostiene que no trae buena suerte cambiarle el nombre a un caballo de carreras. Como todas esas conjeturas que alguien lanzó una vez y se hicieron carne en la industria, aunque el tiempo encuentre excepciones que las desarticulen se mantienen a viva voz casi religiosamente. Para muchos, termina siendo parte del folclore deportivo. Se ponen a prueba una y otra vez. Como este sábado en Palermo, donde comienza la Triple Corona y dos de los once inscriptos en el Gran Premio Polla de Potrillos no conservan la denominación original que le dieron sus criadores, lo habitual en el país.

A las 18, en las gateras estarán Souq Waqif y Amigazo Sky, con antecedentes como para reírse de esa fábula que acompaña el paso del tiempo, no es tan frecuente y tampoco tiene eco en todo el mundo. En Asia está permitido y es común ver que los rebautizan al importarlos, aunque ya tengan largas campañas. En Estados Unidos no tienen apuro por ponerle nombre. Incluso, salen a las ventas o están próximos a debutar y aún tienen pendiente su nombramiento, que lo dejan a merced del propietario. Dos ejemplos que difieren de la reglamentación argentina, donde oficialmente mantienen la identificación una vez que comenzaron a competir.

Souq Waqif nació el 22 de agosto de 2020 en Abolengo, en la icónica zona de Capitán Sarmiento. Hijo del padrillo Cosmic Trigger y quinta cría de la yegua Shillyshally, el alazán fue bautizado Shall Win y así pasó por el ring de ventas en mayo de 2022, cuando se bajó el martillo en 51.000 dólares y no estuvo ni entre los 10 más cotizados de ese remate público. Poco más de un año después, comenzó a demostrar que era diferente pese a que había cambiado de nombre.

El debut de Souq Waqif

El representante del stud El Basti debutó en la pista de arena de San Isidro con una victoria de punta a punta, por 14 cuerpos, y consolidó las ilusiones que provoca al mantener el invicto al probarse en Palermo, con otro éxito sin despeinarse, también sobre 1200 metros. Ahora deberá afrontar un desafío en 1600, motivo por el cual en su última victoria no se detuvo tras el disco y siguió hasta la curva, tras haber pedido permiso para hacerlo su entrenador, Marcelo Sueldo. Es parte del entrenamiento para dar el salto con el ejemplar que saldrá del partidor 1 y no tiene experiencia clásica ni en la distancia.

El segundo triunfo de Souq Waqif

Shall Win se convirtió en Souq Waqif, como se llama el pintoresco mercado comercial costero que combina historia y modernidad con un espectacular perfil urbano en el corazón de Doha, la capital de Qatar, allí donde el seleccionado argentino de fútbol fue campeón en diciembre pasado. Los propietarios del potrillo también eligen creer. Hasta aquí, la única vez que uno de su caballeriza creada en 2017 ganó un gran premio no había casi nadie en las tribunas, porque estaba restringido el acceso al hipódromo por la situación sanitaria por el Covid cuando Fondo Tropical se adjudicó el Ciudad de Buenos Aires de 2021, en medio de una de las olas de contagios en la pandemia. Esta vez, todo el que quiera podrá presenciar la jornada, que comenzará a las 13.

Amigazo Sky, hijo de Falling Sky y Majestic Life, nació el 23 de julio de 2020 en La Valkiria, una cabaña ubicada en Esperanza, Santa Fe. Cuando inició su entrenamiento en Río Cuarto todavía se llamaba Skanjeado y con esa identificación llegó a ganar por varios cuerpos una de las series de la Copa Grandes Promesas de ese hipódromo cordobés, en 600 metros, en febrero pasado. No fue una prueba oficial. Sí lo que vendría más tarde, ya con nuevos dueños, los Brunasco, que también acumulan menos de una década en la actividad. A su stud, Tinta Roja, representaron el campeón millero 2021, Zillion Stars, y la yegua del año 2022, Una Arrabalera, a la que también le habían cambiado el nombre sin que los amedrente el mito.

El éxito de Amigazo Sky en la Polla de Potrillos de La Plata

El zaino de unos 450 kilos que prepara Ángel Piana y largará de la gatera 4 en la Polla de Potrillos lleva disputadas siete competencias oficialmente, desde mediados de mayo hasta el jueves de la semana pasada, cuando se adjudicó –pese a largar mal– la carrera homónima de La Plata, el lugar en el que es entrenado y nunca perdió. Allí ganó las cinco veces que corrió, incluyendo tres clásicos. Sus dos derrotas fueron en el césped de San Isidro. Viaja por primera vez a Palermo y es el que llega con menos descanso de los once participantes.

Tinta Roja ya tuvo esta temporada una potranca récord, Celestial Filly, que venció en sus siete primeras carreras, cortó la serie en mayo al quedar última cuando se probó más allá de las citas de velocidad y está lista para reaparecer el martes próximo, en La Plata. Está anotada en el Clásico Raúl Lottero (L-1200m), ante cuatro adversarias. Ya tendrán tiempo de pensar en ella. Hoy la adrenalina la genera Amigazo Sky.

El historial de la Polla de Potrillos no contempla en sus registros ganadores rebautizados, pero sí tiene un caso muy particular. Chuck Berry ganó la edición 2011 y cuando fue exportado a Estados Unidos al año siguiente tuvieron que modificarle el nombre por Grand Berry, porque aquél estaba “protegido” al ser homónimo de uno de los músicos más influyentes de la historia del rock de ese país. De regreso a la Argentina en 2014 se gestionó que recuperara el original, con el que cerró su campaña y fue a la reproducción.

Chuck Berry ganó la Polla de Potrillos de 2011, pero luego debió ser renombrado en Estados Unidos, porque ese nombre estaba "protegido". Carlos Lares

A Souq Waqif y Amigazo Sky los une otro dato: sus jockeys, Gonzalo Borda y Miguel Omar Sosa, respectivamente, nunca corrieron la Polla de Potrillos. Les toca debutar en un desafío exigente, en un lote que perdió en las últimas horas a Oasis Boy por levantar fiebre, e incluye al ganador clásico Beauty Sea, a otro invicto como Forty Fain y a My Stormy Dark, que en su debut había deslumbrado en la arena pesada y luego no respondió a su favoritismo en la prueba preparatoria. Hay pronósticos de lluvia.

Beauty Boy ganando el Clásico Old Man

Una hora antes, a las 17, se correrá la Polla de Potrancas (G1), igualmente con once aspirantes y sobre 1600 metros. En ese grupo aparecen las invictas Romance Sea y Laima; dos ganadoras de Grupo 1, la brasileña Neverwalkalone y Joy Rosy, la vencedora de la Polla homónima platense Madonna Benois y algunas con figuraciones clásicas relevantes. Y previamente, a las 16, será el Gran Premio General San Martín (G1-2400m), en el pasto, donde se define el torneo Oro Verde y el caballo ganador se clasificará para el Latinoamericano, del 7 de octubre en San Isidro.

La tarde propone una yapa: estará en la pista Miriñaque, el tordillo que obtuvo esa prueba en 2022 y la Polla de Potrillos de 2019. Hará su paseo de despedida, para que el público pueda aplaudirlo por última vez, posiblemente entre una Polla y otra. Irá a la reproducción, a los 7 años y con 11 triunfos en su legajo.