La definición es brutal y el registro del brasileño Vinicius Oliveira, que debutó en UFC, sigue creciendo. En el duelo ante Bernardo Sopaj, en una de las peleas más esperadas de peso gallo en la velada de UFC Vegas 87, un rodillazo aérea cerró el combate en el tercer round y las redes sociales enloquecieron con esta nocaut al que algunos ya lo ubican como uno de los mejores del año.

“Lok Dog”, como se lo conoce a Oliveira en el mundo de UFC, cuenta ahora con una marca de 20 éxitos y tres derrotas como profesional y sus últimas cinco victorias llegaron por nocaut o sumisión. Era uno de los combates más esperados porque Sopaj (11-3) fue noqueado por primera vez en su carrera cuando venía de una racha de tres nocauts consecutivos.

Los dos primeros asaltos fueron un problema para Oliveira, porque Sopaj lo dominó por completo. Sin embargo, encontró una tremenda resolución de la pelea con apenas 21 segundos del tercer round: Oliveira hizo retroceder a Sopai hasta tenerlo contra una de las paredes del octágono y fue entonces cuando Lok Dog’ ejecutó un rodillazo volador que impactó directamente en el rostro de Sopaj, dejándolo inconsciente instantáneamente y asegurando un triunfo espectacular para el brasileño.

La victoria no solo fue celebrada por los asistentes, sino que también hizo eco en las redes sociales, donde la secuencia del KO se volvió viral. La repercusión fue tal que Oliveira fue reconocido con dos de los bonos que ofrece UFC: el de ‘Performance de la Noche’ y el de ‘Pelea de la Noche’, recompensas que le permitieron embolsar 100 mil dólares adicionales.

“ Sabía que tenía este recurso (por el rodillazo), lo entreno con mi equipo y que debía usarlo en el momento correcto. Cuando vi la oportunidad y advertí que él estaba abierto no lo dudé y por suerte fue un impacto limpio . No fue un combate sencillo, porque en el arranque no podía encontrar mi distancia. Sabía lo que debía hacer, pero no estaba cómo con la pelea y con lo que propuso mi rival”, dijo Oliveira tras el combate.

Y agregó: “Sabía que no podía dejar que la pelea llegue a ser resuelta por los árbitros, porque no tuve mi mejor desempeño en los dos primeros round de la pelea. Sentía que debía cambiar por completo mi estrategia para tener posibilidades de llevarme la victoria, porque era mi sueño, mi deseo. Sabía que no era sencillo derribarlo, entonces entendí que necesitaba un golpe, un solo golpe y sucedió. Por suerte pude imponerme, quizá esperaba ser más dominante, pero mis entrenadores me dijeron que fue el debut perfecto, porque pude revertir un combate que estaba complicado para mí ”, finalizó Oliveira.

