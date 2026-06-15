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Topuria perdió en la pelea estelar en la Casa Blanca y sufrió la primera derrota de su carrera
El luchador de origen georgiano cayó ante el estadounidense Justin Gaethje; no se le permitió volver para el último asalto y perdió su cinturón de peso ligero
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WASHINTON.- El luchador Ilia Topuria perdió en la madrugada del lunes ante el estadounidense Justin Gaethje en la pelea principal de la velada de artes marciales mixtas celebrada en la Casa Blanca frente al presidente Donald Trump en el marco de su cumpleaños. De esta manera, el peleador hispano–georgiano tuvo la primera derrota en toda su carrera.
Topuria había ganado sus 17 combates anteriores y llegaba al evento con confianza. Sin embargo, fue dominado desde el principio por el veterano Gaethje y, tras una impactante maniobra y con el rostro severamente afectado, no se le permitió volver a la pelea para el quinto y último asalto.
Después de una brutal conexión del estadounidense, el español quedó averiado y le costó terminar el round. Una vez finalizado, se acercó a su rincón con el rostro afectado, casi sin poder ver de la hinchazón, y le costó acomodarse en su banquillo. En ese momento, el árbitro de la pelea consideró que el luchador no podía seguir y decretó el nocaut técnico.
Topuria, que entregó su cinturón de peso ligero (155 libras - 70,3 kg) de la UFC, era la estrella indiscutible del evento deportivo organizado en el 80 cumpleaños de Trump.
La pelea se dio en el marco del festejo de cumpleaños número 80 de Trump, que lo celebró con una velada de peleas UFC en los predios de la Casa Blanca. Para el evento, se montó una arena de combate enjaulada en el histórico Jardín Sur. A su vez, el despliegue, que costó más de 60 millones de dólares, buscó conmemorar también el 250º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.
Noticia en desarrollo.
Con información de AFP.
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