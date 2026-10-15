Un compañero de Franco Colapinto en Alpine podría perder su licencia de conducir: el insólito motivo

Un ultimátum dictado por los tribunales de Estonia puso en riesgo la licencia de conducir de Paul Aron, piloto de reserva del equipo Alpine en la Fórmula 1. El deportista, de 22 años, no se presentó a siete citaciones de la revisión médica requerida para cumplir con el servicio militar obligatorio en su país de origen.

La Autoridad de Recursos de Defensa de Estonia impulsó el reclamo ante la Justicia local, después de que el automovilista ignorara los llamados de los últimos dos años, según informó el medio local Ohtuleth.

A pesar de haber pagado las multas acumuladas por 1940 euros, Aron mantiene la obligación legal de someterse al examen previo al reclutamiento, ya que la legislación estonia establece el servicio militar de carácter obligatorio para hombres de entre 18 y 27 años, con una duración de ocho a 11 meses, e incluye a los ciudadanos que residen en el exterior por motivos de trabajo o deporte.

Paul Aron comparte equipo con Colapinto

Ante la inasistencia reiterada por parte del Estado, los jueces rechazaron la apelación presentada por el piloto y respaldaron el pedido del organismo oficial para suspender su permiso de conducir. La defensa del integrante del equipo francés cuestionó la dimensión de esta resolución debido al presunto impacto en la trayectoria de un atleta de alto rendimiento.

De todas formas, el joven podrá presentarse ante la junta médica antes de la fecha límite, fijada para el próximo 13 de noviembre. Este trámite no implica el ingreso inmediato de Aron a las fuerzas armadas, sino una evaluación destinada a verificar sus condiciones físicas.

El equipo que rodea al piloto aseguró que, en caso de perder la licencia de conducir en la vía pública, su actividad en la escudería tampoco quedará interrumpida, ya que la decisión afecta únicamente su permiso de conducir de modo particular en Estonia.

Paul Aron, piloto suplente de Alpine

La Superlicencia de la Fórmula 1

En cambio, la “superlicencia” —permiso oficial que expide la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y obligatoria para que un piloto pueda competir en los Grandes Premios de Fórmula 1— no exige un carnet de conducir de calle, por lo que su rol de reserva en el equipo, junto al argentino Franco Colapinto y al francés Pierre Gasly, no sufrirá modificaciones.

Para pedir esta Superlicencia de la FIA, los aspirantes deben ser mayores de 18 años, contar con una licencia de conducir civil válida y sin antecedentes de suspensión, poseer la licencia internacional de competición de Grado A y aprobar un examen sobre el reglamento de la categoría.

El piloto Paul Aron, de Alpine, durante una práctica

Además, se les exige completar dos temporadas deportivas, haber recorrido un mínimo de 300 kilómetros en un monoplaza de prueba reciente y sumar al menos 40 puntos en el sistema de méritos durante los últimos tres años, acumulados según los resultados obtenidos en categorías formativas como la Fórmula 2 o la Fórmula 3.

Una vez cumplidas las condiciones reglamentarias, el piloto tramita su acreditación anual mediante el pago de un arancel fijado por la Federación Internacional del Automóvil. Este costo abarca un monto base superior a los 10.000 euros, más una tarifa adicional por cada punto obtenido en el campeonato de la temporada previa, arancel que por lo general es cubierto de forma directa por la propia escudería.