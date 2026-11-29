Se prestaron la pelota en el cierre, ambos tuvieron posesiones para ganarlo y Fiji fue el que lastimó en el tiro del final. Con un contraataque letal de toda la cancha superó a Argentina 21-14 y se consagró campeón del seven de Dubái, un territorio inhóspito en el que los Pumas 7s siguen ganar títulos, aunque dejarán los Emiratos Árabes Unidos con buenas señales: un equipo que se va encontrando y continúa sentando bases sólidas.

La final de Dubái expuso los vaivenes del seven. Una disciplina que transcurre a un ritmo frenético y todo puede cambiar en una fracción de segundos. Dónde un quiebre o una pesca modifican el transcurso y el impulso de una final. El encuentro protagonizado en el Sevens Stadium tuvo de todo. Errores de ambos lados, vértigo, cambios en el tanteador y drama hasta el final, cuando Akuila Dranivotua sentenció el marcador con el reloj en rojo. Fiel al estilo alegre fijiano, sus compañeros lo siguieron a su lado en la palomita pegada a la bandera.

Santiago Mare maniobra ante la persecución de un fijiano Zach Franzen

El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora empezó perdiendo tras un pase fallido de Matteo Graziano, que terminó en el try de Joseva Talacolo. Una constante en el fin de semana: en cuatro de los cinco partidos comenzó marcando el rival y esta vez la situación se agravó por un golpe en la rodilla que sufrió Luciano González Rizzoni. Visiblemente dolorido, dejó la cancha durante un tramo largo y los Pumas 7s extrañaron su potencia, más allá de que se las ingeniaron para mantenerse en la lucha. Necesitaron más fases para destrabar una defensa férrea, pero indisciplinada como la Fiji, una potencia del seven.

El try de Santino Zangara antes del entretiempo igualó las acciones y el de Santiago Vera Feld puso en ventaja a la Argentina. El jugador de San Andrés, que aportó dos conversiones fue uno de los puntos altos del fin de semana, ocupando el rol de medioscrum, una función en la que se preparó durante la pretemporada para tapar baches: Pedro De Haro sufrió una lesión en la rodilla y estará afuera durante toda la temporada, mientras que Lautaro Bazán Vélez se perdió la gira por una conmoción cerebral. Además, Joaquín Pellandini padeció una lesión muscular en el último encuentro del sábado ante Australia y se ausentó al último día de competencia.

🎙️ La palabra de Santiago Gómez Cora tras la medalla de plata en Dubái. pic.twitter.com/u5AaGf8w2q — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) November 29, 2026

El desenlace tuvo de todo. Desde un heroico González Rizzoni, que regresó vendado de la rodilla para poder ayudar al equipo en los minutos finales. Intensidad al extremo, corridas y penales por ambos lados. Uno infantil cometido por Santino Zangara terminó en la segunda conquista de Talacolo, el experimentado forward que fue elegido como el mejor jugador de la final. Las salidas fue unos de los aspectos en los que Argentina no hizo pie durante los dos días. No ofreció garantías y Fiji se lo hizo sentir.

No obstante, los Pumas 7s tuvieron su oportunidad para ganarlo en la última pelota, aunque cometieron un pecado de juventud: tras una pelota recuperada por Moneta, Martiniano Arrieta se aisló demasiado y, a 10 metros del ingoal rival, quedó envuelto entre tres fijianos que recuperaron la pelota, forzaron el penal y se lanzaron a jugar. Ahí apareció en su esplendor el ADN isleño, con pases en el contacto y un try festejado con euforia para un país que vive el seven con alegría. Bajo el mandato de Osea Kolinisau recuperó competitividad y cierto orden. Es uno de los favoritos a consagrarse en la temporada, junto a Sudáfrica y, un paso por detrás, Argentina.

La temporada es larga para los Pumas 7s, que volvieron a dar varios pasos al frente, en un fin de semana descomunal de Luciano González Rizzoni, autor de ocho tries. Con jugadores que se siguen afianzando en el circuito mundial como Sebastián Dubuc, Juan Patricio Batac y Santino Zangara. Con el nivel de Matteo Graziano, que tuvo un fin de semana sobresaliente. Tienen las condiciones para ser un jugador de clase mundial. La medalla de plata adquiere un valor relevante para un plantel que sigue agrandando la base (debutó Francisco Calello) y necesita explotar en el último tramo de la temporada: los torneos de Hong Kong, Valladolid y Bordeaux otorgarán cuatro plazas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y definirán al campeón de la temporada.

Habrá poco tiempo para lamentarse. El lunes se subirán al avión junto al resto de los planteles para afrontar la etapa de Ciudad del Cabo. Una buena oportunidad para ratificar los progresos y la consolidación de un equipo que busca establecerse entre los mejores. Así, el título estará más cerca.