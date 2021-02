Vacunas vip: Diego Latorre denunció que la lista en la que aparece es falsa

Diego Latorre desmintió ser un "vacunado vip" Crédito: Alejandro Guyot

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de febrero de 2021 • 16:47

Diego Latorre, ex jugador de Boca y actual comentarista y panelista en la señal ESPN, aclaró que no está vacunado contra el Covid 19 y que la lista VIP en la que aparece es falsa.

"Anda circulando una lista de vacunados vip y debo salir a aclarar, aunque a veces aclarar oscurece". Antes del video publicado, donde Latorre aclara la situación, muestra una foto de la lista con una leyenda que concluye "mientan mejor".

Diego Latorre desmintió estar en una lista de vacunados vip

"Quiero desmentir totalmente. Al principio creí que era una opereta más o menos, pero veo que la gente lo creo. con todo su derecho porque le han mentido tanto a la gente".

"No es cierto para nada y me gusta que lo escuchen de mi propia voz", agregó el ex delantero del seleccionado argentino.

"Muy triste y lamentable que la política se pueda usar de una forma tan ladina involucrando gente ajena a todo esto".