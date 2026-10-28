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La argentina Catalina Turienzo está entre los mejores cuatro navegantes juveniles del mundo
La regatista bahiense, de 20 años, figura en el listado definitivo del que saldrá el “mejor navegante juvenil” de la temporada 2026
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Una argentina está nominada para ganar el premio a mejor “navegante joven” de la Vela de la temporada 2026. Se trata de la bahiense Catalina Turienzo, de 20 años, ganadora en agosto pasado del Mundial Juvenil Sub 21 Fórmula Kite, en la ciudad de Urla, Turquía. “Para mí es un orgullo porque es una manera de que el país esté representado”, dijo la regatista que integra la lista final de la que saldrá el ganador/a, elegido por la World Sailing.
La ceremonia de premiación se realizará en Qingdao, China, el miércoles 18 de noviembre. Turienzo integra el listado definitivo, junto a la francesa Vaina Picot (Formula Wing), al israelí Tamar Steinberg (IQFoil) y a la italiana Medea Falcioni (IQFoil).
¿Se la puede ayudar para alcanzar la distinción? Sí, el público también participará de la votación: debe ingresar a un formulario de World Sailing. Habrá tiempo para elegir hasta el lunes 2 de noviembre.
“Ya es una locura que esté entre los cuatro finalistas de las distintas categorías de toda la actividad”, resumió Turienzo. La velerista bahiense es la actual tricampeona mundial Sub ’21 (2024, 2025 y 2026) de la Formula Kite.
Nacida en Bahía Blanca y formada deportivamente en las aguas de Monte Hermoso, la atleta de 20 años tuvo un ascenso meteórico que la posiciona firmemente en la élite internacional de la vela mayor.
Hitos principales de su carrera
- Tetracampeona Mundial Juvenil: Consiguió cerrar su etapa juvenil de la mejor manera al coronarse por cuarta vez en agosto de 2026 en Urla, Turquía. Previamente se consagró campeona de la categoría Sub-21 en tres ocasiones consecutivas (2024, 2025 y 2026), destacando su actuación invicta de julio de 2026 en Gizzeria, Italia, donde ganó las 14 regatas disputadas.
- Medallista Panamericana: En los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, obtuvo la medalla de plata, logro que además le aseguró de forma directa su plaza olímpica.
- Debut olímpico: Con solo 18 años, hizo historia para el deporte argentino al debutar en los Juegos Olímpicos de París 2024, marcando un punto de inflexión en su madurez competitiva dentro de la flota sénior.
- Nominación de Élite Mundial: Gracias a su transición dominante a las categorías mayores (incluyendo un subcampeonato en la Semana Olímpica Francesa), la federación internacional World Sailing la nominó para el prestigioso premio “Mejor Navegante Joven del Año 2026”.
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