La argentina Catalina Turienzo está entre los mejores cuatro navegantes juveniles del mundo

Una argentina está nominada para ganar el premio a mejor “navegante joven” de la Vela de la temporada 2026. Se trata de la bahiense Catalina Turienzo, de 20 años, ganadora en agosto pasado del Mundial Juvenil Sub 21 Fórmula Kite, en la ciudad de Urla, Turquía. “Para mí es un orgullo porque es una manera de que el país esté representado”, dijo la regatista que integra la lista final de la que saldrá el ganador/a, elegido por la World Sailing.

La ceremonia de premiación se realizará en Qingdao, China, el miércoles 18 de noviembre. Turienzo integra el listado definitivo, junto a la francesa Vaina Picot (Formula Wing), al israelí Tamar Steinberg (IQFoil) y a la italiana Medea Falcioni (IQFoil).

¿Se la puede ayudar para alcanzar la distinción? Sí, el público también participará de la votación: debe ingresar a un formulario de World Sailing. Habrá tiempo para elegir hasta el lunes 2 de noviembre.

“Ya es una locura que esté entre los cuatro finalistas de las distintas categorías de toda la actividad”, resumió Turienzo. La velerista bahiense es la actual tricampeona mundial Sub ’21 (2024, 2025 y 2026) de la Formula Kite.

Nacida en Bahía Blanca y formada deportivamente en las aguas de Monte Hermoso, la atleta de 20 años tuvo un ascenso meteórico que la posiciona firmemente en la élite internacional de la vela mayor.

Hitos principales de su carrera