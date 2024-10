Vélez campeón o que Colapinto gane una carrera: la sorprendente respuesta de Bizarrap ante la pregunta de Sofi Martínez

En medio de su visita a México para presenciar la carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1, a Bizarrap le hicieron una curiosa pregunta: “¿Qué preferís, Vélez campeón o Franco ganando una carrera?” . Fue la periodista Sofi Martínez quien lo hizo tomar la incómoda decisión entre su amigo y la victoria del club del que es hincha y que actualmente se encuentra puntero del torneo local. “Perdón, Franquito...”, comentó entre risas.

El productor musical viajó para ver la participación del joven piloto en el Gran Premio de México, donde culminó en la duodécima posición con el auto de la escudería Williams. “Que hija de p...”, insultó en chiste. “Perdón, Franquito, pero el Fortín es el Fortín. Igual no voy a decir la palabra con ‘c’ [campeón]”, agregó.

Nicki Nicole, Duki y Bizarrap presenciaron la carrera de Franco Colapinto instagram @bizarrap

Bizarrap tiene una cercana amistad con Colapinto, a quien apoyó durante su trayectoria en la Fórmula 1. Fue uno de sus primeros sponsors en l máxima categoría del automovilismo. El fin de semana el productor mostró cómo el casco de su amigo tiene la inscripción “BZRP”, las siglas por las que se lo conoce. Además, viajó junto a otras personalidades de la música como Nicki Nicole y Duki.

Martínez insistió con otra pregunta: “¿Vélez campeón o Franco con lugar asegurado en la Fórmula 1 el año que viene?”. Bizarrap volvió a su risa nerviosa. La continuidad de Colapinto en la categoría es, por ahora, una incógnita. “No me comprometas. Las dos cosas. Qué se yo, no sabía” , le respondió, y agregó un comentario sobre la previa a la entrevista con la periodista: “Encima le dije ‘¿qué me vas a preguntar?’ y me dijo ‘te voy a poner incómodo’”.

Martínez le consultó si había logrado ponerlo incómodo. “Sí. Es muy difícil”, concluyó.

En la previa a la competición, Bizarrap brindó elogios al piloto. “Para los argentinos, tener un piloto en la Fórmula 1 es un sueño . Lo tuvimos a [Carlos] Reutemann, a la leyenda [Juan Manuel] Fangio también, estábamos esperando hace un montón”, afirmó. Duki y Nicki Nicole también hablaron sobre Colapinto en su estadía en México.

Los músicos mostraron su experiencia junto al argentino de 21 años. En varias historias de Instagram compartidas por ellos se ve cómo comieron juntos, Nicki Nicole cantó “Otra noche” junto a la banda Los Ángeles Azules y también salieron a un boliche en la ciudad azteca.

El logo de Bizarrap en el casco de Colapinto durante el Gran Premio de México (Photo by CARLOS PEREZ GALLARDO / AFP) CARLOS PEREZ GALLARDO - AFP

En el Gran Premio, el piloto terminó en el puesto 12 y no logró sumar puntos. Aun así, se ganó el halago del director del equipo británico, James Vowles. “Bien hecho Franco. Es realmente impresionante ver cómo adelantas autos, cómo peleas en medio del tráfico, cómo mantenés tus neumáticos bajo control. Es una carrera muy bien manejada, a una parada nuevamente. Bravo. Muy bien hecho”, dijo a través de una comunicación por radio. Ahora, todos los ojos se ponen en San Pablo, Brasil, en el GP de Interlagos.

Vowles también se impresionó por el fuerte apoyo de los argentinos a Colapinto y cómo muchos lo seguían a cualquier carrera que realizara. “Escuché lo mismo y creo que es correcto. Se agotaron los pasajes de avión para viajar de Buenos Aires a San Pablo y ahora están tomando colectivos y viajarán dos días solo para ir a vernos. Si creo que San Pablo va a ser una locura. Cada segundo de eso será bienvenido y estará genial”, contó.

LA NACION