Los tres artistas argentinos que viajaron a México para apoyar a Franco Colapinto

Este domingo, Franco Colapinto correrá en el Gran Premio de México en representación de la escudería Williams. Tras el furor que generó el piloto argentino en la Fórmula 1, tres artistas argentinos viajaron a Ciudad de México para apoyarlo. Se trata de Nicki Nicole, Duki y Bizarrap, quienes se fotografiaron juntos en pleno vuelo.

Mediante sus cuentas de Instagram, los cantantes y el productor musical compartieron fotos de la intimidad del viaje. Desde su perfil oficial, la rosarina publicó una historia y mencionó a sus colegas.

Nicki Nicole, Duki y Bizarrap juntos, de camino a México para apoyar a Franco Colapinto (Fuente: Instagram/@nicki.nicole)

Lo cierto es que la presencia de la rosarina llamó la atención de los usuarios por el ida y vuelta que protagonizó en X con el piloto semanas atrás.

Aquel pase de facturas con un tono picante ocurrió por una imagen que el piloto argentino publicó de forma temporal en WhatsApp, al tiempo que Nicki Nicole le respondió: “No me deja abrirla”. Entonces, él le contestó: “Te la mando por privado”.

Por su parte, Bizarrap fotografió a la rosarina mientras dormía en uno de los asientos del avión y más tarde replicó el posteo en el que ella lo mencionó. “Si estás escuchando esto, yo ya me fui perrito”, escribió en referencia al tema musical que el trío lanzó hace tres años.

La foto que Bizarrap le tomó a Nicki Nicole en pleno vuelo a México (Fuente: Instagram/@nicki.nicole)

Cabe destacar que Bizarrap fue uno de los primeros que apoyó de forma incondicional a Colapinto antes de que este ingresara en la Fórmula 1.

La referencia de Bizarrap a la canción en la que colaboraron los tres artistas (Fuente: Instagram/@bizarrap)

El vínculo quedó expuesto en las redes sociales del pilarense y también en la aparición que tuvo en El Hormiguero, programa español que conduce Pablo Motos por Antena 3: “El chabón, casi sin conocerme, a ciegas, vino y me dijo: ‘Decime qué necesitás y yo te ayudo, te doy una mano, tranquilo. Relajá que vas a llegar, yo te voy a ayudar’. Y a mí me impresionó porque es una persona súper famosa y a ciegas me dijo ‘decime lo que necesites’, y me dio una mano enorme para llegar a donde estoy”.

A qué hora corre Franco Colapinto y qué canal transmite la competencia

Franco Colapinto disputará la fecha 20 del Mundial 2024 de esta disciplina en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. Este evento comenzará a las 17 (hora de la Argentina) y se podrá ver mediante FoxSports o por streaming, Disney+ Premium y F1 TV Pro.

El sábado, en la primera práctica del piloto argentino en el circuito, respondió de forma satisfactoria y finalizó en el puesto 11 de 21 participantes, a 1s111/1000 de Russell, que con 1m17s998/1000 estableció el tiempo más veloz. A pesar de que a mitad de la carrera se salió de la pista, recuperó rápidamente el camino.

Franco Colapinto terminó en el puesto 16 de 21 en la clasificación (AP Photo/Fernando Llano) Fernando Llano - AP

En una segunda práctica, terminó en la posición 14 y en la tercera carrera, en el puesto 13. El pilarense hizo aquellas pruebas como único representante de la escudería Williams, ya que el monoplaza del Alexander Albon no se reparó a tiempo tras un accidente previo.

Por último, en la clasificación para la carrera de este domingo, el argentino cometió errores significativos y quedó 16°. Por este motivo quedó eliminado en una Q1 que también dejó afuera a Oscar Piastri (McLaren) y Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), el mexicano que hace de local este fin de semana.

En diálogo con ESPN analizó su eliminación en la Q1: “No podía doblar el volante y perdía la parte de atrás. Un Fórmula 1 es muy lento cuando pasa eso. En las curvas lentas tenía un montón de sobre rotación y era imposible controlarlo. La verdad… un desastre. Nada, a pelear mañana”.