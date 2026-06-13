LA NACION

Video: los goles de Brasil vs. Marruecos en el Mundial

Los candidatos del Grupo C, que comparten con Escocia y Haití, igualaron en el debut

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Ismael Saibari define con un toque excelso por encima de la salida de Alisson, fuera de la imagen
Ismael Saibari define con un toque excelso por encima de la salida de Alisson, fuera de la imagenMAURO PIMENTEL - AFP

Brasil y Marruecos empataron 1-1 en un duelo vibrante con el que abrieron la acción del Grupo C del Mundial. Las promesas previas se reflejaron en el terreno de juego: el trámite fue tan dinámico como intenso y, además, tuvo dos grandes definiciones para hacer delirar a los hinchas. Sin el lesionado Neymar, que alentó a sus compañeros desde un costado del campo de juego, la Canarinha de Carlo Ancelotti sufrió sobre todo durante la primera parte.

A los 21 minutos de la etapa inicial, después de haber mostrado que estaba mejor en el encuentro, Marruecos quebró la paridad con un golazo: Brahim Díaz, de Real Madrid, habilitó desde atrás de la mitad de la cancha a Ismael Saibari, quien irrumpió entre los centrales y picó la pelota por encima de Alisson Becker, cuya desesperada salida no pudo impedir la apertura del cotejo.

La pausa de rehidratación fue un alivio para Brasil, que la pasaba mal más allá de las altas temperaturas. Sin embargo, cuando el trámite favorecía al subcampeón de África, una fantástica resolución individual volvió a poner en carrera a los de Ancelotti: Vinicius, sobre la izquierda, recibió dentro del área, enganchó y sacó un cañonazo imposible de detener para Bono.

En el segundo tiempo, más allá del riesgo latente que representaba la vocación ofensiva marroquí y los espacios que anhelaba explotar Brasil con algún envío largo para Vinicius y Raphinha, tanto Alisson como Bono tuvieron (un poco) menos de acción cerca de sus vallas.

El arquero del elenco africano embolsó sin dar rebote un remate centrado de Raphinha, a quien luego anticipó con lo justo para disipar el peligro tras una falla en el fondo. Cuando transcurría el noveno minuto de adición, Alisson se esforzó por partida doble para neutralizar un disparo desde afuera del área y el posterior rebote que él había dado.

El duelo terminó 1-1 y dio la pauta de dos situaciones que se vislumbraban en la previa: Brasil, pese a su rica historia y a la impronta ganadora de un entrenador como Ancelotti, lejos está de los tiempos añorados del jogo bonito; mientras que Marruecos ratificó su estirpe de equipo audaz, protagonista y en sostenido crecimiento. Una amenaza latente para cualquier adversario.

El Scratch de Ancelotti irá por su primera victoria en este Mundial este viernes 19 de junio, a las 21.30 (hora argentina), cuando se cruce con Haití, en Filadelfia. En tanto, Marruecos se medirá en esa misma jornada frente a Escocia, a partir de las 19, en Boston.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. La intimidad de la sesión de fotos de la selección: gritos, cargadas y un anillo que no debía estar
    1

    Cómo fue la sesión de fotos y videos oficiales de la selección argentina: risas y bromas en un clima distendido

  2. El hijo de Zidane, la máscara y el particular duelo que protagonizará con Dibu Martínez
    2

    El hijo de Zidane, la máscara y el particular duelo que protagonizará con Dibu Martínez en Argentina vs. Argelia

  3. Uruguay vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online
    3

    Uruguay vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

  4. Julián Álvarez compartió una foto retro con su novia en Calchín y revolucionó las redes
    4

    Julián Álvarez compartió una foto de él y su novia en Calchín cuando eran adolescentes y dejó a todos mudos