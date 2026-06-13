Video: los goles de Brasil vs. Marruecos en el Mundial

Brasil y Marruecos empataron 1-1 en un duelo vibrante con el que abrieron la acción del Grupo C del Mundial. Las promesas previas se reflejaron en el terreno de juego: el trámite fue tan dinámico como intenso y, además, tuvo dos grandes definiciones para hacer delirar a los hinchas. Sin el lesionado Neymar, que alentó a sus compañeros desde un costado del campo de juego, la Canarinha de Carlo Ancelotti sufrió sobre todo durante la primera parte.

A los 21 minutos de la etapa inicial, después de haber mostrado que estaba mejor en el encuentro, Marruecos quebró la paridad con un golazo: Brahim Díaz, de Real Madrid, habilitó desde atrás de la mitad de la cancha a Ismael Saibari, quien irrumpió entre los centrales y picó la pelota por encima de Alisson Becker, cuya desesperada salida no pudo impedir la apertura del cotejo.

¡¡GOLAZO DE MARRUECOS CONTRA BRASIL!! ¡¡ASISTENCIA DE BRAHIM Y SAIBARI LA PICÓ PARA EL 1-0!!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/00537tMnhs — SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2026

La pausa de rehidratación fue un alivio para Brasil, que la pasaba mal más allá de las altas temperaturas. Sin embargo, cuando el trámite favorecía al subcampeón de África, una fantástica resolución individual volvió a poner en carrera a los de Ancelotti: Vinicius, sobre la izquierda, recibió dentro del área, enganchó y sacó un cañonazo imposible de detener para Bono.

¡¡¡GOLAZO DE VINICIUS PARA EL 1-1 DE BRASIL ANTE MARRUECOS!!!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/mCGANvxpjY — SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2026

En el segundo tiempo, más allá del riesgo latente que representaba la vocación ofensiva marroquí y los espacios que anhelaba explotar Brasil con algún envío largo para Vinicius y Raphinha, tanto Alisson como Bono tuvieron (un poco) menos de acción cerca de sus vallas.

El arquero del elenco africano embolsó sin dar rebote un remate centrado de Raphinha, a quien luego anticipó con lo justo para disipar el peligro tras una falla en el fondo. Cuando transcurría el noveno minuto de adición, Alisson se esforzó por partida doble para neutralizar un disparo desde afuera del área y el posterior rebote que él había dado.

El duelo terminó 1-1 y dio la pauta de dos situaciones que se vislumbraban en la previa: Brasil, pese a su rica historia y a la impronta ganadora de un entrenador como Ancelotti, lejos está de los tiempos añorados del jogo bonito; mientras que Marruecos ratificó su estirpe de equipo audaz, protagonista y en sostenido crecimiento. Una amenaza latente para cualquier adversario.

El Scratch de Ancelotti irá por su primera victoria en este Mundial este viernes 19 de junio, a las 21.30 (hora argentina), cuando se cruce con Haití, en Filadelfia. En tanto, Marruecos se medirá en esa misma jornada frente a Escocia, a partir de las 19, en Boston.