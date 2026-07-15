Argentina en la VNL 2026: días, horarios, TV y cómo ver online el tercer weekend

La selección argentina cierra esta semana su incursión en la primera etapa de la Nations League de Volleybal (VNL, por sus siglas en inglés) con el tercer y último Weekend en Osaka, Japón, donde en su primer encuentro le ganó a Canadá 3-2 y tiene por delante otros tres partidos.

Tras descansar el jueves, el conjunto albiceleste enfrentará sucesivamente a Cuba este viernes; a Italia un día después; y, por último, al anfitrión el domingo. Todos los partidos se transmiten en vivo por DSports, canal que se pueden sintonizar online en DGO; y en la plataforma digital Volleyball World TV.

La selección argentina de vóleyl debutó con un triunfo en el tercer weekend en Japón FIVB

Con un saldo de tres triunfos y seis derrotas, la Argentina se ubica 13° en la tabla de posiciones y tiene una mínima chance de acceder a los cuartos de final, para lo que debe quedar entre los ocho mejores. No obstante, debe ganar sus próximos tres encuentros y esperar otros resultados. Más allá de esa mínima posibilidad, necesita conseguir triunfos para evitar quedar en el última y descender.

El equipo argentino inició su participación en el primer weekend en la sede de Brasilia, en Brasil, donde disputó cuatro partidos entre el 10 y 14 de junio contra Serbia, Irán, Bulgaria y el anfitrión y no pudo ganar ninguno. En la siguiente etapa, del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia; venció a Alemania y China y cayó ante Turquía y el anfitrión.

Calendario y resultados de la selección argentina en la VNL 2026

Weekend 1: Del 10 al 14 de junio en Brasilia, Brasil.

Vs. Serbia: 1-3 (23-25, 20-25, 27-25 y 24-26).

Vs. Irán: 0-3 (23-25, 19-25 y 23-25).

Vs. Bulgaria: 1-3 (25-23, 23-25, 15-25 y 23-25)

Vs. Brasil: 2-3 (25-18, 26-24, 19-25, 23-25 y 9-15).

Weekend 2: Del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia.

Vs. Alemania: 3-2 (25-21, 15-25, 25-15, 18-25 y 15-13).

Vs. China: 3-0 (25-22, 25-19 y 25-22).

Vs. Turquía: 2-3 (25-19, 25-21, 21-25, 18-25 y 16-18).

Vs. Polonia: 1-3 (50-48, 24-26, 19-25 y 20-25).

Weekend 3: Del 14 al 19 de julio en Kansai, Japón.

Vs. Canadá: 3-2 (24-26, 22-25, 25-23, 25-13 y 19-17).

Vs. Cuba - Viernes 17 de julio a las 1.

Vs. Italia - Sábado 18 de julio a las 7.20.

Vs. Japón - Domingo 19 de julio a las 7.20.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Así está la tabla de posiciones de la VNL 2026, con la selección argentina

En 2025 el seleccionado que por entonces comandaba Marcelo Méndez utilizó el campeonato como preparación para la Copa del Mundo y tuvo un récord de seis victorias y la misma cantidad de derrotas, con el que terminó 12° en la Etapa Preliminar y no accedió a los cuartos de final.

La mejor actuación de la Argentina fue cuando terminó quinta en 2023, tras caer en cuartos de final. En 2019 y 2024 también se despidió en esa instancia y por los resultados obtenidos en la primera etapa concluyó séptimo y octavo, respectivamente. En 2018 fue 14°, el peor resultado; y en 2021 y 2022, noveno.

La selección argentina tiene un récord de tres victorias y seis caídas en el Mundial 2026 FIVB

Tabla de campeones de la VNL masculina

Los máximos ganadores de la VNL son Polonia, último campeón, Francia y Rusia, que obtuvo la corona en las dos primeras dos ediciones de la competencia que reemplazó a la Liga Mundial pero no participará nuevamente en la temporada 2026 porque continúa vetado por la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) a raíz de su invasión a Ucrania. En 2021, tras un 2020 sin actividad por la pandemia de Covid-19, el campeón fue Brasil. En total son cuatro los países que saben lo que es festejar en el campeonato.