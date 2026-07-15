Argentina en la VNL 2026: días, horarios, TV y cómo ver online el tercer weekend

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El equipo albiceleste disputa la última etapa en Japón con el anhelo de clasificar a cuartos de final, aunque no depende de sí mismo para llegar a esa instancia
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La selección argentina cierra esta semana su incursión en la primera etapa de la Nations League de Volleybal (VNL, por sus siglas en inglés) con el tercer y último Weekend en Osaka, Japón, donde en su primer encuentro le ganó a Canadá 3-2 y tiene por delante otros tres partidos.
Tras descansar el jueves, el conjunto albiceleste enfrentará sucesivamente a Cuba este viernes; a Italia un día después; y, por último, al anfitrión el domingo. Todos los partidos se transmiten en vivo por DSports, canal que se pueden sintonizar online en DGO; y en la plataforma digital Volleyball World TV.
Con un saldo de tres triunfos y seis derrotas, la Argentina se ubica 13° en la tabla de posiciones y tiene una mínima chance de acceder a los cuartos de final, para lo que debe quedar entre los ocho mejores. No obstante, debe ganar sus próximos tres encuentros y esperar otros resultados. Más allá de esa mínima posibilidad, necesita conseguir triunfos para evitar quedar en el última y descender.
El equipo argentino inició su participación en el primer weekend en la sede de Brasilia, en Brasil, donde disputó cuatro partidos entre el 10 y 14 de junio contra Serbia, Irán, Bulgaria y el anfitrión y no pudo ganar ninguno. En la siguiente etapa, del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia; venció a Alemania y China y cayó ante Turquía y el anfitrión.
Calendario y resultados de la selección argentina en la VNL 2026
Weekend 1: Del 10 al 14 de junio en Brasilia, Brasil.
- Vs. Serbia: 1-3 (23-25, 20-25, 27-25 y 24-26).
- Vs. Irán: 0-3 (23-25, 19-25 y 23-25).
- Vs. Bulgaria: 1-3 (25-23, 23-25, 15-25 y 23-25)
- Vs. Brasil: 2-3 (25-18, 26-24, 19-25, 23-25 y 9-15).
Weekend 2: Del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia.
- Vs. Alemania: 3-2 (25-21, 15-25, 25-15, 18-25 y 15-13).
- Vs. China: 3-0 (25-22, 25-19 y 25-22).
- Vs. Turquía: 2-3 (25-19, 25-21, 21-25, 18-25 y 16-18).
- Vs. Polonia: 1-3 (50-48, 24-26, 19-25 y 20-25).
Weekend 3: Del 14 al 19 de julio en Kansai, Japón.
- Vs. Canadá: 3-2 (24-26, 22-25, 25-23, 25-13 y 19-17).
- Vs. Cuba - Viernes 17 de julio a las 1.
- Vs. Italia - Sábado 18 de julio a las 7.20.
- Vs. Japón - Domingo 19 de julio a las 7.20.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
En 2025 el seleccionado que por entonces comandaba Marcelo Méndez utilizó el campeonato como preparación para la Copa del Mundo y tuvo un récord de seis victorias y la misma cantidad de derrotas, con el que terminó 12° en la Etapa Preliminar y no accedió a los cuartos de final.
La mejor actuación de la Argentina fue cuando terminó quinta en 2023, tras caer en cuartos de final. En 2019 y 2024 también se despidió en esa instancia y por los resultados obtenidos en la primera etapa concluyó séptimo y octavo, respectivamente. En 2018 fue 14°, el peor resultado; y en 2021 y 2022, noveno.
Tabla de campeones de la VNL masculina
Los máximos ganadores de la VNL son Polonia, último campeón, Francia y Rusia, que obtuvo la corona en las dos primeras dos ediciones de la competencia que reemplazó a la Liga Mundial pero no participará nuevamente en la temporada 2026 porque continúa vetado por la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) a raíz de su invasión a Ucrania. En 2021, tras un 2020 sin actividad por la pandemia de Covid-19, el campeón fue Brasil. En total son cuatro los países que saben lo que es festejar en el campeonato.
- Rusia / Francia / Polonia - 2
- Brasil - 1
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