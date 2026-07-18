En qué canal pasan Argentina vs. Italia por la Nations League 2026 hoy

Este sábado, a partir de las 7.20 (horario argentino), la selección argentina de vóleibol se enfrenta a Italia en su tercer partido del tercer Weekend de la Volleyball Nations League (VNL, por sus siglas en inglés) en el que compite en Osaka, Japón. El encuentro se transmite en vivo por TV en DSports, canal que se pueden sintonizar online en DGO; como así también por streaming en la plataforma digital Volleyball World TV.

Con un saldo de tres triunfos y siete derrotas, la Argentina se ubica 14° en la tabla de posiciones y ya no tiene posibilidades de acceder a los cuartos de final, para lo que debía quedar entre los ocho mejores. Ahora, el gran objetivo es ganar los dos partidos que quedan para evitar quedar en el último puesto y descender, lo que lo dejaría afuera de la competencia durante el próximo año.

Horacio Dileo no le encuentra la vuelta a la selección argentina, que está en un bajo nivel

En el arranque del tercer y último weekend, el seleccionado dirigido por Horacio Dileo le ganó a Canadá por 3 a 2, pero luego perdió 3 a 2 con Cuba. En el cierre del torneo, tras el duelo contra los italianos, se enfrentará a Japón.

Calendario y resultados de la selección argentina en la VNL 2026

Weekend 1: Del 10 al 14 de junio en Brasilia, Brasil

Vs. Serbia: 1-3 (23-25, 20-25, 27-25 y 24-26).

Vs. Irán: 0-3 (23-25, 19-25 y 23-25).

Vs. Bulgaria: 1-3 (25-23, 23-25, 15-25 y 23-25)

Vs. Brasil: 2-3 (25-18, 26-24, 19-25, 23-25 y 9-15).

Weekend 2: Del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia

Vs. Alemania: 3-2 (25-21, 15-25, 25-15, 18-25 y 15-13).

Vs. China: 3-0 (25-22, 25-19 y 25-22).

Vs. Turquía: 2-3 (25-19, 25-21, 21-25, 18-25 y 16-18).

Vs. Polonia: 1-3 (50-48, 24-26, 19-25 y 20-25).

Weekend 3: Del 14 al 19 de julio en Kansai, Japón

Vs. Canadá: 3-2 (24-26, 22-25, 25-23, 25-13 y 19-17).

Vs. Cuba: 2-3 (25-17, 19-25, 25-22, 21-25 y 12-15).

Vs. Italia - Sábado 18 de julio a las 7.20.

Vs. Japón - Domingo 19 de julio a las 7.20.

La selección argentina de vóleibol masculino necesita ganar para alejarse de los últimos puestos Feva

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

En 2025, el seleccionado que por entonces comandaba Marcelo Méndez utilizó el campeonato como preparación para la Copa del Mundo y tuvo un récord de seis victorias y la misma cantidad de derrotas, con el que terminó 12° en la Etapa Preliminar y no accedió a los cuartos de final. La mejor actuación de la Argentina fue en 2023, cuando finalizó quinta.

Tabla de campeones de la VNL masculina

Los máximos ganadores de la VNL son Polonia, último campeón, Francia y Rusia, que obtuvo la corona en las dos primeras dos ediciones de la competencia que reemplazó a la Liga Mundial. En 2021, tras un 2020 sin actividad por la pandemia de Covid-19, el campeón fue Brasil. En total son cuatro los países que saben lo que es festejar en el campeonato.