Partidos de la selección argentina en la VNL 2026: días, horarios, TV y cómo ver online

El combinado nacional disputa 12 encuentros en la primera etapa con el objetivo de avanzar a la Fase Final que se desarrollará en China
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El torneo más importante que afronta esta temporada la selección argentina de vóleibol es la Nations League (VNL), donde nunca superó los cuartos de final y quiere dar la sorpresa con un plantel que tiene nuevo entrenador -Horacio Di Leo- para el ciclo que comenzó después del Mundial 2025.
El combinado nacional disputa el primero de tres weekends en Brasilia, la capital de Brasil, y en su debut perdió con Serbia 3-1 (23-25, 20-25, 27-25, 24-26). Sus siguientes rivales son Irán, Bulgaria y el anfitrión.
- Todos los partidos de la albiceleste se transmiten en vivo por DSports, canal que se pueden sintonizar online en DGO; y en la plataforma digital Volleyball World TV.
En la siguiente etapa, del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia; la Argentina jugará vs. Alemania, China, Turquía y el local. En la tercera y última fecha en Kansai, Japón, sus rivales serán Canadá, Cuba, Italia y el combinado nipón. En total, disputa 12 encuentros y en caso de terminar entre los primeros ocho se clasificará para las Finales, que se realizarán del 29 de julio al 2 de agosto en Ningbo, China.
Calendario y resultados de la selección argentina en la VNL 2026
Weekend 1: Del 10 al 14 de junio en Brasilia, Brasil.
- 1-3 vs. Serbia.
- Vs. Irán - Viernes 12 de junio a las 20.
- Vs. Bulgaria - Sábado 13 de junio a las 15.30.
- Vs. Brasil - Domingo 14 de junio a las 18.
Weekend 2: Del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia.
- Vs. Alemania - Miércoles 24 de junio a las 11.30.
- Vs. China - Viernes 26 de junio a las 11.30.
- Vs. Turquía - Sábado 27 de junio a las 15.30.
- Vs. Polonia - Domingo 28 de junio a las 15.
Weekend 3: Del 14 al 19 de julio en Kansai, Japón.
- Vs. Canadá - Miércoles 15 de julio a las 00.
- Vs. Cuba - Viernes 17 de julio a las 1.
- Vs. Italia - Sábado 18 de julio a las 7.20.
- Vs. Japón - Domingo 19 de julio a las 7.20.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
En 2025 el seleccionado que por entonces comandaba Marcelo Méndez utilizó el campeonato como preparación para la Copa del Mundo y tuvo un récord de seis victorias y la misma cantidad de derrotas, con el que terminó 12° en la Etapa Preliminar y no accedió a los cuartos de final.
La mejor actuación de la Argentina fue cuando terminó quinta en 2023, tras caer en cuartos de final. En 2019 y 2024 también se despidió en esa instancia y por los resultados obtenidos en la primera etapa concluyó séptimo y octavo, respectivamente. En 2018 fue 14°, el peor resultado; y en 2021 y 2022, noveno.
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