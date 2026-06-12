Partidos de la selección argentina en la VNL 2026: días, horarios, TV y cómo ver online

El torneo más importante que afronta esta temporada la selección argentina de vóleibol es la Nations League (VNL), donde nunca superó los cuartos de final y quiere dar la sorpresa con un plantel que tiene nuevo entrenador -Horacio Di Leo- para el ciclo que comenzó después del Mundial 2025.

El combinado nacional disputa el primero de tres weekends en Brasilia, la capital de Brasil, y en su debut perdió con Serbia 3-1 (23-25, 20-25, 27-25, 24-26). Sus siguientes rivales son Irán, Bulgaria y el anfitrión.

Todos los partidos de la albiceleste se transmiten en vivo por DSports, canal que se pueden sintonizar online en DGO; y en la plataforma digital Volleyball World TV.

En la siguiente etapa, del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia; la Argentina jugará vs. Alemania, China, Turquía y el local. En la tercera y última fecha en Kansai, Japón, sus rivales serán Canadá, Cuba, Italia y el combinado nipón. En total, disputa 12 encuentros y en caso de terminar entre los primeros ocho se clasificará para las Finales, que se realizarán del 29 de julio al 2 de agosto en Ningbo, China.

Calendario y resultados de la selección argentina en la VNL 2026

Weekend 1: Del 10 al 14 de junio en Brasilia, Brasil.

1-3 vs. Serbia.

Vs. Irán - Viernes 12 de junio a las 20.

Vs. Bulgaria - Sábado 13 de junio a las 15.30.

Vs. Brasil - Domingo 14 de junio a las 18.

Weekend 2: Del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia.

Vs. Alemania - Miércoles 24 de junio a las 11.30.

Vs. China - Viernes 26 de junio a las 11.30.

Vs. Turquía - Sábado 27 de junio a las 15.30.

Vs. Polonia - Domingo 28 de junio a las 15.

Weekend 3: Del 14 al 19 de julio en Kansai, Japón.

Vs. Canadá - Miércoles 15 de julio a las 00.

Vs. Cuba - Viernes 17 de julio a las 1.

Vs. Italia - Sábado 18 de julio a las 7.20.

Vs. Japón - Domingo 19 de julio a las 7.20.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

La selección argentina perdió el único partido que disputó en la VNL 2026, ante Serbia

En 2025 el seleccionado que por entonces comandaba Marcelo Méndez utilizó el campeonato como preparación para la Copa del Mundo y tuvo un récord de seis victorias y la misma cantidad de derrotas, con el que terminó 12° en la Etapa Preliminar y no accedió a los cuartos de final.

La mejor actuación de la Argentina fue cuando terminó quinta en 2023, tras caer en cuartos de final. En 2019 y 2024 también se despidió en esa instancia y por los resultados obtenidos en la primera etapa concluyó séptimo y octavo, respectivamente. En 2018 fue 14°, el peor resultado; y en 2021 y 2022, noveno.