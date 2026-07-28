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Las vacaciones de Leandro Paredes en Bariloche junto a su familia: nieve, pileta y cena romántica

El mediocampista de Boca Juniors y la selección se encuentra en la provincia de Río Negro en un merecido descanso tras el Mundial; las postales del paraíso nevado

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Las tiernas vacaciones de Leandro Paredes con su familia en Bariloche
Las tiernas vacaciones de Leandro Paredes con su familia en Bariloche(Fuente: Instagram/@ccamilagalantee)

Leandro Paredes y Camila Glante viajaron a Bariloche junto a sus hijos: Victoria, Giovanni y Lautaro. La familia decidió celebrar las vacaciones de invierno en la ciudad patagónica en un hospedaje frente al lago Nahuel Huapi. Después del desempeño del mediocampista en el Mundial 2026, Boca Juniors le concedió días de descanso para reponerse físicamente.

A través de su cuenta de Instagram, el matrimonio dejó entrever parte de su viaje de cuento. El hotel donde se alojaron tiene vistas a los Andes y sus picos nevados; además, cuenta con acceso al lago y un parque con mesas para disfrutar del sol.

El posteo de Camila Galante sobre las vacaciones familiares
El posteo de Camila Galante sobre las vacaciones familiares(Fuente: Instagram/@ccamilagalantee)

“Escapadita de amor”, tituló Galante al carrusel de fotos. Este álbum comenzó con una imagen de todo el conjunto familiar, en un restaurante. Luego dio detalles del sitio que escogieron. Con un recibidor y una sala de estar repleta de ventanales que apuntan al paisaje de montaña.

La familia Paredes en el restaurante del hotel
La familia Paredes en el restaurante del hotel(Fuente: Instagram/@ccamilagalantee)

La habitación tiene un baño con vistas al parque y una sala de estar con sillones y una biblioteca de madera (como la mayoría de los muebles y decoración) repleta de libros.

Las vistas del hotel que escogió la familia Paredes
Las vistas del hotel que escogió la familia Paredes(Fuente: Instagram/@ccamilagalantee)

Durante su estancia en la ciudad, la familia Paredes fue a un centro de esquí y, aunque no confirmaron si hicieron ese deporte, sí se vio a sus hijos felices en la nieve. Más adelante subieron una foto del hotel con el jardín completamente blanco.

Así recibió Bariloche a Paredes y a su familia
Así recibió Bariloche a Paredes y a su familia(Fuente: Instagram/@ccamilagalantee)

Una de las fotos más tiernas del álbum es aquella en la que Leandro Paredes se mostró con su hijo Lautaro arriba del avión privado. Esta misma fue reposteada por el futbolista en sus historias de Instagram y añadió un emoticono de corazón.

La foto de Leandro con su hijo Lautaro
La foto de Leandro con su hijo Lautaro(Fuente: Instagram/@leoparedes20)

El mediocampista se tomó vacaciones tras el permiso que Rodolfo “Vasco” Arruabarrena le dio en Boca. Cuando llegó Paredes desde el Mundial, de inmediato se incorporó al club e incluso jugó contra O’Higgins por la Copa Sudamericana.

La familia de Paredes después de un baño en la pileta climatizada del hotel
La familia de Paredes después de un baño en la pileta climatizada del hotel(Fuente: Instagram/@ccamilagalantee)

Después de ese triunfo dijo: “Le dije (a Arruabarrena) que estaba a disposición, que después él toma la decisión. Pero yo estaba a disposición del club para intentar ayudar. Era importante para mí. Quería ver cómo me sentía también. Llegué muy cansado. Creía que no iba a poder jugar todo el partido, por suerte, lo pude jugar. Me obligó a tomarme dos días, así que seguramente los acepte. Pensé que iba a estar mejor, pero se ve que el viaje, los 50 días y los partidos que tenía encima cuentan. Vamos a ver si me los tomo”.

Leandro Paredes junto a su hijo Giovanni
Leandro Paredes junto a su hijo Giovanni(Fuente: Instagram/@ccamilagalantee)

Definitivamente, el futbolista hizo caso y viajó al destino rionegrino para reponer energías y prepararse para la continuidad de la Sudamericana, que ya tiene fecha el jueves 30 nuevamente contra O’Higgins en Chile.

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