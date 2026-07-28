Marc Cucurella cumplió la promesa y se tatuó la cara de Luis de la Fuente

Hay muchas promesas que una persona hace antes si su equipo gana un partido o directamente un campeonato. Puede ser desde algún cambio en el pelo, dejar de consumir cierto alimento o bebida, animarse a hacer algo que estaba posponiendo o... hacerse un significativo tatuaje. Pero, más allá de lo dicho, lo importante son los hechos y lo que se promete, se cumple. Y es preciso decir, una vez más, que Marc Cucurella es un hombre de palabra. A una semana de consagrarse campeón del mundo con la selección de España, mostró que ya lleva a Luis de la Fuente tatuado en la piel.

El 12 de junio, tres días antes del debut mundialista frente a Cabo Verde, Cucurella prometió que si España ganaba el mundial, iba a tatuarse “pequeñito” la cara del entrenador. “Creo que está bien, que es un buen recuerdo”, sostuvo en diálogo con El Partidazo de Cope. El domingo 19 de julio, la Roja le ganó la final del mundo a la selección argentina en el tiempo suplementario con un gol de Ferrán Torres y gritó campeón en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En la previa del Mundial, el defensor prometió que si España salía campeón, se tatuaría la cara del entrenador (Foto: Instagram @cucurella3)

“Tengo que pensar dónde me lo pongo. Como la gente me preguntará, tiene que ser un sitio visible. Pero ahora tendremos un largo viaje y espero que me den ideas, lo piense y tocará hacerlo”, le dijo Cucurella a la prensa tras levantar la Copa del Mundo. Y tras nueve días de especulaciones, finalmente este martes 28 de julio se reveló el misterio.

“Promesa cumplida”, expresó el jugador en su cuenta de Instagram, donde acumula 7,4 millones de seguidores. En la primera imagen se lo vio sentado en una camilla junto a su tatuador y acto seguido mostró que ahora lleva a Luis de la Fuente de traje y con la Copa del Mundo en la parte trasera del brazo izquierdo.

Marc Cucurella cumplió su promesa y se tatuó la cara de Luis de la Fuente (Foto: Instagram @cucurella3)

El futbolista mostró todo el proceso de realización del diseño de Joaquín Ganga, un reconocido tatuador español elegido por figuras del deporte como LeBron James, Carlos Alcaraz y la música como Travis Scott y Arcángel. Y lo cierto es que el resultado final estuvo más que aprobado porque se pudo reconocer a primera vista el rostro del director técnico.

Así es el nuevo tatuaje de Marc Cucurella (Foto: Instagram @cucurella3)

“Las promesas se cumplen”, escribió el campeón del mundo. Rápidamente su publicación se viralizó y sus compañeros aplaudieron su nuevo tatuaje. “Histórico”, comentó Dani Olmo. “Eres puro show”, sumó Pedro Porro. “Lo mejor de este año”, sostuvo David Raya, y Alejandro Grimaldo sumó: “Eres pura fantasía”.

Si bien es cierto que la promesa del defensor de 28 años llamó la atención, no fue una total sorpresa. Y esto no es solo porque tiene el cabello más famoso de toda la selección española, ni tampoco por su carismática personalidad, sino porque anteriormente ya hizo otra promesa que se hizo eco en el mundo del deporte. En 2024 aseguró que, si ganaba la Eurocopa, iba a teñirse el cabello de rojo “como el de la Sirenita”. El 14 de julio España se impuso por 2 a 1 ante Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín y solo cinco días después el defensor se lució con su nueva cabellera.