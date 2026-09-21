Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Tensión en la final del Sudamericano de vóleibol: un gesto provocador desató un cruce entre la Argentina y Brasil
Tras el triunfo brasileño por 3-0, una seña de despedida hacia la delegación argentina provocó reclamos, intercambios de palabras y forcejeos entre ambos planteles
- 3 minutos de lectura'
La final del Campeonato Sudamericano de voleibol entre la Argentina y Brasil tuvo un cierre cargado de tensión el sábado en Río de Janeiro. Después de la victoria brasileña por 3-0, un gesto provocador hacia los argentinos desató un cruce entre los jugadores de ambos seleccionados, que interrumpió los festejos por la consagración continental.
Todo comenzó apenas terminó el encuentro, mientras los brasileños se reunían para celebrar. En ese momento, el jugador de la verdeamarela Darlan dirigió su atención hacia la delegación rival y, desde su lado de la cancha, movió la mano en señal de despedida.
La reacción fue inmediata: varios integrantes de la Albiceleste cruzaron la red y se acercaron para reclamarle por la provocación. Ante esa situación, los jugadores de la Verdeamarela desarmaron su ronda de celebración y también fueron al encuentro de los argentinos.
Los dos planteles quedaron frente a frente e intercambiaron palabras por unos minutos. En otro registro del episodio se puede observar a los jugadores con gestos serios, discutiendo y protagonizando leves forcejeos tras el cierre del partido.
Brasil se había impuesto con parciales de 25-20, 25-23 y 25-20. Con ese resultado, obtuvo el título continental y aseguró su clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Por su parte, a pesar de la derrota, el seleccionado argentino conserva otras dos vías para conseguir su lugar en la cita olímpica. La primera será la Copa del Mundo 2027, para la que ya está clasificado y que se disputará en Polonia del 10 al 27 de septiembre. Ese torneo entregará tres plazas a los equipos mejor ubicados que todavía no hayan asegurado su participación mediante la clasificación continental.
La otra oportunidad llegará a través del ranking mundial, que distribuirá tres cupos adicionales. La Albiceleste ocupa actualmente el puesto 15, por lo que deberá escalar posiciones para aspirar a un boleto por esa vía. En ese camino, una actuación destacada en la Liga de Naciones será determinante para sumar puntos.
Un antecedente con Francia en el Mundial de 2025
El 18 de septiembre de 2025, la selección argentina, según contó LA NACION, también quedó involucrada en un cruce al terminar un partido. Ocurrió en el Mundial de Filipinas, después de vencer por 3-2 a Francia y eliminar al bicampeón olímpico, un resultado que le permitió avanzar a los octavos de final. El entrenador de los europeos, Andrea Giani, cruzó la cancha e interrumpió la celebración de los argentinos para cuestionar sus festejos.
Agustín Loser, capitán de la Albiceleste, fue el primero en responderle, en un intercambio que se mantuvo en términos respetuosos. El técnico habló con el grupo durante casi un minuto y luego regresó a su lado de la red. Luciano De Cecco explicó después que Giani había interpretado la celebración como una provocación hacia Francia, pero que los jugadores le aclararon que siempre festejaban de esa manera.
El encuentro ya había tenido gestos cruzados entre Luciano Vicentín y Earvin Ngapeth. En el cuarto set, el árbitro convocó a los capitanes de ambos equipos para pedir que terminaran las provocaciones.
- 1
El keniata Bethwel Kibet Chumba ganó la Maratón de Buenos Aires
- 2
Atlético de Madrid derrotó a Real Madrid por 2 a 1 y se quedó con el clásico
- 3
Juan Sebastián Verón: “Los clubes tienen una fuerza que no tiene ningún político”
- 4
Jugar y ganar con la mamá: la experiencia de las Lavinia y una hermosa sensación “para toda la vida”