Vóleibol: tras el histórico Mundial de las Panteras, Hernán Ferraro deja de ser el entrenador

Tras la derrota en el Mundial femenino de vóleibol a manos de Puerto Rico, Hernán Ferraro, el entrenador del seleccionado argentino, Las Panteras, anunció que deja el cargo “por razones personales”. Antes de quedar en el último lugar del grupo E, luego de la caída por 3-1, las argentinas habían accedido por primera vez en seis participaciones a la segunda etapa de un mundial. Y terminaron entre los mejores 16 equipos del planeta.

“La decisión es más personal que profesional. Llevo ocho años ininterrumpidos entre la selección masculina y la femenina y me cuesta mucho hacer las dos cosas entre el trabajo en el club y la selección. Creo que es el momento de dar un paso al costado y descansar. También está bueno irse cuando las cosas están bien y dejarle a otro entrenador un ciclo que está armado y que tiene un buen porvenir”, dice Ferraro en declaraciones publicadas en el sitio de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA).

Ferraro repasó lo conseguido en su gestión de ocho años (asumió en 2014) al frente del equipo: “El balance es sumamente positivo. Estuvimos a la altura en todas las competencias; las clasificaciones para los Juegos Olímpicos y el Mundial; hemos ganado por primera vez una medalla en Panamericanos, y las selecciones de base se clasificaron para los mundiales y acaban de ganar el Sudamericano U19″, exaltó el ex armador y ahora ex entrenador del seleccionado femenino.

“Estoy agradecido a la confianza de la FeVA; a las jugadoras que han pasado por el ciclo, que siempre tuvieron una gran participación en los entrenamientos y competencias, y al cuerpo técnico que ha pasado y sigue estando. Ojalá el voley femenino siga creciendo, siga apostando por el trabajo en inferiores y en los clubes, que es lo que tiene que llenarnos de orgullo. Y ojalá algún día podamos estar más alto”, completó Ferraro.

Ferraro instruye a Erika Mercado frente a Japón en el último Mundial de Países Bajos y Polonia, que para el seleccionado argentino femenino resultó histórico: fue el primero en que pasó a una segunda rueda. Federación Internacional de Vóleibol (FIVB)

Los principales logros de la gestión saliente fueron la segunda clasificación en la historia para los Juegos Olímpicos (al eliminar a Colombia como visitante, para Tokio 2020), el podio en los Panamericanos Lima 2019 y un lugar entre los mejores 16 seleccionados en el Mundial de Países Bajos y Polonia. “En estos años y junto a su staff técnico, Hernán Ferraro llevó adelante un proceso de recambio generacional incorporando jóvenes atletas al proceso de mayores, lideró el trabajo realizado en selecciones de base y estuvo al frente de la estrategia de captación de talentos a través de las Academias FEVA”, subraya la Federación en un comunicado.

Juan Sardo, presidente de FeVA, no descarta una segunda etapa de Ferraro, y destaca la tarea del ya ex seleccionador: “Agradecemos enormemente a Hernán Ferraro el trabajo realizado al frente del cuerpo técnico de Las Panteras, agradecemos su compromiso, dedicación y profesionalismo. Fue un ciclo que ha significado un crecimiento importantísimo, con resultados históricos para el voleibol femenino. Las Panteras son una marca registrada, quedó demostrado que llena estadios y que su futuro no tiene techo”, señala Sardo. Y continúa: “No queda más que un agradecimiento inmenso para Hernán, desearle el mayor de los éxitos en el futuro y que ojalá algún día el camino de Hernán Ferraro y Las Panteras se vuelvan a encontrar”.

Las victorias sobre Chequia (3-1) y Colombia (3-2) en la primera etapa del Mundial (realizada en Arnhem, Países Bajos) clasificaron a Las Panteras para una segunda rueda por primera vez en la historia. Esa porción inicial tuvo también, por cierto, derrotas lapidarias contra China, Brasil y Japón (3-0). Ya en la segundo tramo del certamen las argentinas perdieron todo lo que jugaron: hubo caídas frente a Países Bajos (3-1), Bélgica (3-0), Italia (3-0) y Puerto Rico (3-1).

