Lionel Messi volverá a jugar en un PSG otra vez enrarecido: el DT Christophe Galtier se negó a hablar de Kylian Mbappé

Su extensa racha invicta en la temporada consolida a Paris Saint-Germain como único líder tanto en la Ligue 1 como en su grupo de la Champions League, pero en los últimos partidos el equipo perdió algo del envión inicial. Lejos de su inicio avasallante, acumula tres empates al hilo (dos contra Benfica, uno contra el flojo Reims) que coincidieron con la ausencia de un resurgente Lionel Messi por molestias en una pantorrilla y con la especulación sobre una eventual salida de Kylian Mbappé, aparentemente descontento por el rol que le asigna el director técnico Christophe Galtier en el conjunto.

Este domingo, el campeón francés tendrá un choque de alto impacto contra su escolta y máximo rival histórico, Olympique, de Marsella, que se encuentra tres unidades detrás. El puntero necesitará sus mejores efectivos en alto nivel para no perder el clásico ni el invicto. En la conferencia de prensa de este viernes, Galtier dio una noticia al respecto: está prácticamente confirmado el regreso de la Pulga para el fin de semana.

Messi no juega desde el 1-1 contra Benfica en Lisboa, en el que marcó un golazo; en ese partido sintió una molestia en una pantorrilla. Armando Franca - AP

“Leo Messi se entrenó esta mañana normalmente en el grupo, ha hecho la totalidad del entrenamiento, pero vamos a esperar cómo reacciona después”, expresó con cierta cautela el entrenador. Que luego admitió: “Mañana en la mañana también habrá un entrenamiento normal, pero sí, en este momento está disponible para el partido”. Es una noticia importante para los simpatizantes, dado el gran comienzo del argentino en la 2022-2023, con 8 goles en 13 partidos.

Por otra parte, al DT campeón de la Ligue 1 de 2020-2021 en Lille le preguntaran acerca de Mbappé, en el contexto de los rumores que dominaron el fútbol europeo en la semana. Respondió con fastidio: “Lo que quiero decir es que nunca hablan de fútbol. Estoy aquí, soy el entrenador de PSG, estoy orgulloso y feliz por ello, y finalmente me doy cuenta de que partido tras partido, conferencia tras conferencia, tenemos que hablar un minuto de fútbol en una conferencia de diez minutos. Y cualquier cosa que les diga, no me creen porque escriben lo contrario y dicen lo contrario. Yo digo que todo va bien, que estamos unidos, y escriben lo contrario”, lamentó.

En la conferencia de prensa de este viernes Galtier se mostró profundamente molesto con los medios de comunicación ante las preguntas sobre el futuro de Mbappé en Paris Saint-Germain. FRANCK FIFE - AFP

“No estoy aquí para comentar rumores. Sobre Kylian, hubo versiones que en la propia tarde del partido [1-1 contra Benfica en París este martes], y él tuvo la mejor de las respuestas, jugó bien y fue elegido el mejor del partido. Tengo muchos defectos, pero soy muy honesto, no miento. Para responder a lo de Kylian no he hablado de «el rumor», he visto a Kylian muy serio en la preparación del partido”, aseveró el reemplazante de Mauricio Pochettino.

Sí se refirió a su primer desafío por Le Classique al mando de PSG. Tiene una historia especial en ello: fue jugador y parte del cuerpo técnico de Olympique. “Soy el entrenador de PSG y estoy muy orgulloso de ello. Estamos muy centrados en lo que tenemos que hacer”, afirmó, sin mencionar al club del sur de Francia. “Debemos asegurarnos de tener un gran rendimiento, poner ritmo y calidad al juego y hacer felices a nuestros aficionados. Vamos a asegurarnos de devolverles eso, un partido agradable, y de hacer que se sientan orgullosos de su equipo”, añadió Galtier.

Mbappé estuvo en el foco mediático en la semana por la versión de que exigiría salir de PSG en enero a raíz de un supuesto desacuerdo con el papel que Galtier le asigna en el equipo. FRANCK FIFE - AFP

¿Cuál es el origen de los rumores de salida de Mbappé?

Durante las charlas para su renovación, firmada en mayo y anunciada mediante una conferencia de prensa que repercutió en todo el mundo, Mbappé y su familia volaron hasta Doha, la capital qatarí, para saber de primera mano cuáles eran los planes deportivos (y económicos) que tenían los dueños de PSG. Además de una oferta faraónica (125 millones de dólares a la firma, otros 83 por cada una de las tres temporadas siguientes, hasta 2024, y otro año opcional), los dirigentes se comprometieron a armar un súper equipo. Un refuerzo de clase mundial por línea.

En las conversaciones, y de acuerdo con la información de Marca y L’Equipe se habló de tres nombres: el zaguero eslovaco Milan Skriniar (Inter, de Milán), el mediocampista portugués Bernardo Silva (Manchester City) y el delantero polaco Robert Lewandowski (por entonces en Bayern, de Alemania, ahora en Barcelona, de España). No llegó ninguno. En cambio, los ingresos en el plantel de PSG fueron todos de bajo perfil, apuestas de futuro más que cracks del presente: el francés Hugo Ekitiké, el portugués Vitinha y el español Carlos Soler, entre otros. El más veterano de los refuerzos es el español Fabián Ruiz (26 años, proveniente de Napoli, de Italia).

Mbappé es el máximo goleador de PSG en la temporada, con 12 tantos en 13 encuentros.

Mbappé ya dio a entender que se siente más cómodo jugando en el seleccionado francés que en su club. ¿La razón? En el equipo azul es compañero de Olivier Giroud, toda una referencia ofensiva capaz de chocar con los defensores rivales y hacer el trabajo sucio. Mbappé, entonces, flota por todo el frente de ataque y puede jugar con libertad. En el Parque de los Príncipes, en cambio, es el único delantero de área. Tiene que chocar con los rivales y generarse su espacio. Los que se alimentan de eso son Neymar y Messi: los dos arrancaron la temporada mucho mejor que la pasada campaña. El brasileño, de hecho, tiene números estratosféricos y es el mejor jugador del equipo (11 goles en 15 partidos).

Mbappé, fastidioso con ese rol en el PSG, llegó a crear un hashtag en una historia de Instagram. “#PivotGang”. “La banda del pivot”, en referencia a la posición en la que Christophe Galtier lo hace jugar en el PSG. El descontento, ventilado en redes sociales, provocó una catarata de memes que ridiculizaban la postura del joven futbolista francés. “A jugar a la pelota”, llegaron a decirles hinchas del propio club entrevistados por la TV tras un partido por la Ligue 1.

Más problemas legales para Neymar

Como si no fuera suficiente el tumulto alrededor de Mbappé, Neymar no está exento de polémica, aunque no por lo que ocurre en PSG sino por un tema de su pasado en Barcelona. Esto se debe a que tendrá que presentarse en la capital catalana el lunes para ser juzgado por fraude y corrupción en su pase al club blaugrana desde Santos en 2013. El monto oficializado por la transferencia es 57.000.000 de euros, pero el fondo de inversión brasileño DIS, que era dueño de 40% de su pase, alega que se pagó una cifra mucho mayor y que le corresponden más que los casi 7.000.000 que percibió. Por ese motivo exige cinco años de cárcel para el atacante y una multa de 149.000.000 de euros.

“Los derechos federativos de Neymar no fueron vendidos al mejor postor. Hubo clubes que ofertaron hasta 60 millones de euros”, acusó el abogado de DIS, Paulo Nasser, que exigió prisión para los dos ex presidentes de Barcelona involucrados en el caso, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. Esas demandas difieren con lo que recomienda la fiscalía española: dos años de reclusión para Neymar, cinco años y 10.000.000 de euros de multa para Rosell, y 8.400.000 euros para Barcelona.

Neymar afronta un juicio en España por presuntas irregularidades en su pase de Santos a Barcelona, que tuvo lugar en 2013. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Por otro lado, Baker McKenzie, la empresa que representa a Neymar y su familia en el caso, remarcó que la justicia española no tiene jurisdicción para procesar a los acusados, dado que aquellos actos fueron cometidos fuera del territorio español por brasileños, en cuyo país son legales sus acciones.

La palabra de Messi sobre las lesiones de sus compañeros

A poco más de un mes de que comience el Mundial de Qatar 2022, Messi también se refirió a las lesiones que sufrieron en los últimos días dos de las piezas clave de la Selección: Paulo Dybala y Ángel Di María. Si bien remarcó que en un primero momento se sintió preocupado, aseguró que ambos tienen tiempo suficiente para recuperarse antes del campeonato.

“A nivel personal preocupa”, remarcó el capitán del seleccionado nacional en una entrevista con DIRECTV Sports; sin embargo insistió en que estarán en buen estado al momento al momento del inicio de la copa.

Messi se refirió tanto a su lesión, padecida ante Benfica, como a las que sufrieron sus compañeros del seleccionado Ángel Di María y Paulo Dybala, a poco más de un mes del Mundial de Qatar. Soccrates Images - Getty Images Europe

“Estamos tan cerquita que cualquier mínima cosa te puede dejar afuera… Lo de Paulo, lo de ‘Fideo’, sí, a nivel personal preocupa a uno y ver estas cosa te da miedo entre comillas… Pero también pienso que salir a jugar pensando en eso puede ser contradictorio”, dijo Messi y tras ello afirmó que “lo mejor es actuar con normalidad, esa es la mejor manera de estar bien”.

