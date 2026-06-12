Wimbledon rompe todos los récords: repartirá u$s 85,7 millones en premios y anuncia la mayor suba de su historia

Wimbledon siempre encontró la manera de combinar tradición y evolución. Mientras preserva rituales centenarios como la vestimenta blanca de los jugadores y el inmaculado césped, el torneo más prestigioso del tenis mundial continúa expandiendo su dimensión económica y deportiva. Esta semana, el All England Lawn Tennis Club (AELTC) anunció que The Championships 2026 repartirán un fondo récord de premios de 64,2 millones de libras esterlinas (u$s 85,7 millones), una cifra que representa un incremento del 20% respecto de los 53,5 millones de libras distribuidos el año pasado.

El aumento, equivalente a 10,7 millones de libras (u$s 14,3 millones), constituye por amplio margen la mayor suba anual registrada en la historia del certamen británico, que es uno de los principales motores económicos del tenis profesional.

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del tenis femenino, reclamó por una mejor distribución de los ingresos en los tornos de Grand Slam Kin Cheung - AP

Los campeones de singles femenino y masculino recibirán 3,6 millones de libras (u$s 4,8 millones), un 20% más que el año pasado, mientras que los finalistas percibirán 1,8 millones de libras (u$s 2,4 millones), con una mejora del 18%.

Uno de los aspectos más destacados del anuncio es el incremento destinado a las primeras etapas del torneo. Los jugadores que sean eliminados en la ronda inicial del cuadro principal obtendrán 80.000 libras (u$s 106.800), un 21% más que en 2025. Asimismo, el certamen clasificatorio repartirá 6,2 millones de libras (u$s 8,3 millones), con una mejora del 25%.

Uno de los aspectos más destacados del anuncio es el incremento destinado a las primeras etapas del torneo

Las competencias de dobles masculino, femenino y mixto también fueron alcanzadas por los incrementos, aunque en menor medida, con una actualización del 10%. Por su parte, las pruebas de tenis adaptado, tanto en silla de ruedas como en la categoría quad, recibirán una mejora del 20% en sus premios.

“Este anuncio reconoce el éxito de Wimbledon y demuestra que operamos un programa sostenible que nos permite no solo incrementar los premios, sino también invertir en instalaciones, en la temporada de césped y en el apoyo al tenis británico e internacional”, expresó Deborah Jevans, presidenta del All England Club.

Deborah Jevans, presidenta del All England Club

La dirigente vinculó el aumento con el crecimiento general del torneo y destacó que la organización busca sostener un modelo que permita aumentar los premios sin descuidar otras inversiones estratégicas para el deporte.

El anuncio también fue celebrado por la Professional Tennis Players Association (PTPA). A través de un comunicado difundido en redes sociales, la entidad sostuvo que el aumento del 20% en los premios de Wimbledon es una muestra de que “cuando los jugadores se organizan y hablan con una voz unificada, obtienen resultados”.

AELTC’s announcement of a 20% increase in Wimbledon Prize Money this year is a fantastic reminder that when players get organized and speak with a unified voice, they obtain results.



This is the very founding principle behind the PTPA.



We believe tennis faces broader… — Professional Tennis Players Association (@ptpaplayers) June 12, 2026

Sin embargo, la asociación remarcó que el tenis enfrenta desafíos estructurales más amplios, entre ellos un calendario “extenuante” que afecta la salud y la seguridad de los jugadores, dificultades económicas para una gran cantidad de profesionales, políticas antidopaje que consideran inconsistentes y una evolución más lenta respecto de otros deportes de elite. “Estos temas, junto con los incrementos en las compensaciones, requieren más que discusiones torneo por torneo para resolverse definitivamente”, señaló la organización, que desde hace años reclama una reforma más profunda del modelo económico y de gobernanza del tenis profesional.

Aunque los cuatro majors continúan aumentando sus bolsas de premios año tras año, los tenistas sostienen que su participación en los ingresos totales del negocio sigue estando por debajo de la que reciben los atletas en otros deportes de elite

El planteo de la PTPA se inscribe en una disputa que viene escalando en el tenis profesional. En la previa de Roland Garros, figuras como Aryna Sabalenka, Jannik Sinner y Coco Gauff reclamaron una mejor distribución de los ingresos generados por los Grand Slams y respaldaron el pedido de elevar al 22% la porción destinada a los jugadores. Sabalenka incluso advirtió que un boicot no debería descartarse si las negociaciones no prosperan. Aunque los cuatro majors continúan aumentando sus bolsas de premios año tras año, los representantes de los tenistas sostienen que la participación de los jugadores en los ingresos totales del negocio sigue estando por debajo de la que reciben los atletas en otros deportes de elite. El que se desmarcó de los planteos fue el serbio Novak Djokovic, el campeón de 24 Grand Slam: “Yo no formo parte de esto y no he estado en las conversaciones. No estoy dentro de estos 15 minutos“.

Según detalló el AELTC, durante la última década el premio destinado a los campeones de singles creció un 80%, mientras que la recompensa para los jugadores eliminados en primera ronda aumentó un 160%. En tanto, el dinero distribuido en la clasificación experimentó una expansión del 393%.

El tercer Gran Slam de la temporada invierte en el club londinense

La entidad también remarcó que desde la pandemia de coronavirus invirtió cerca de u$s 1.335 millones en el desarrollo del tenis. Ese monto incluye premios, mejoras de infraestructura, apoyo a la gira de césped y programas de desarrollo para jugadores.

El Raynes Park Community Tennis Centre de Wimbledon. Fuente: Fineturf

Entre las inversiones recientes se destacan las obras en el Millennium Building, que incorporará nuevas áreas de entrenamiento, recuperación física y nutrición para los tenistas, así como el Community Tennis Centre de Raynes Park, un complejo de entrenamiento con estándares Wimbledon destinado a ofrecer espacios de práctica más privados durante el torneo.

Desde la pandemia de coronavirus, el All England Club invirtió cerca de u$s 1.335 millones en el desarrollo del tenis

Además, el All England Club informó que desde 2020 destinó alrededor de u$s 66,8 millones al fortalecimiento de la temporada de césped en el Reino Unido y Europa, un circuito que genera aproximadamente 2500 oportunidades competitivas para jugadores profesionales.

A menos de tres semanas del comienzo de la edición 2026, Wimbledon vuelve a marcar el rumbo económico del tenis. Y lo hace fiel a una fórmula que combina césped impecable, tradición centenaria y una capacidad cada vez mayor para reinvertir el éxito comercial del torneo.

Los premios de los primeros tres GS de la temporada