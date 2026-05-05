Aryna Sabalenka, dispuesta a boicotear los Grand Slams para exigir mejores premios económicos

Aryna Sabalenka, la tenista número 1 del mundo, generó un cimbronazo en el circuito al asegurar que está dispuesta a boicotear los torneos de Grand Slam para obtener mayores premios económicos, tal como reclaman masivamente los jugadores de renombre, entre ellos Jannik Sinner y Coco Gauff.

“Nosotros ponemos el espectáculo. Sin nosotros no habría torneos, sin nosotros no habría entretenimiento. Creo que merecemos que nos paguen mejor”, sentenció la bielorrusa Sabalenka durante una rueda de prensa en Roma, antes de debutar en el Abierto de Italia, certamen de categoría WTA 1000.

Coco Gauff, campeona de Roland Garros 2025, y Aryna Sabalenka, están alineadas en el pedido de mayores premios económicos Christophe Ena - AP

“En algún momento habrá que recurrir al boicot si es la única solución para defender nuestros derechos”, añadió la tenista, ganadora de cuatro Grand Slams, que denunció que algunas de las condiciones de los majors “son realmente injustas” para los jugadores. En abril del año pasado, los principales jugadores de los circuitos ATP y WTA firmaron una carta dirigida a los organizadores de los cuatro Grand Slams (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) en la que pidieron una mejor distribución de los ingresos, reclamando que la parte destinada a los tenistas aumentara al 22%.

Este lunes, a través de un comunicado, algunos jugadores, entre ellos Sabalenka y Sinner, lamentaron que, si bien los organizadores de Roland Garros habían aumentado la dotación global para la edición de este año (+9,5%, hasta 61,7 millones de euros), “la parte de los premios destinada a las jugadoras y jugadores seguirá probablemente por debajo del 15%, muy lejos del 22% solicitado”.

La polaca Iga Swiatek, número 3 del mundo, no es tan extremista como Sabalenka y pide que se "negocie" con los Grand Slams Christophe Ena - AP

Otra de las figuras del circuito femenino, como la polaca Iga Swiatek, declaró que el boicot sería “una solución un poco extrema”. “Lo más importante es comunicarse y dialogar con los organizadores, negociar. Esperemos que antes de Roland Garros exista la posibilidad de celebrar una reunión de este tipo”, añadió la actual número 3 del ranking, cuatro veces ganadora del Abierto francés.

En el mismo comunicado, los jugadores afirmaron que siguen “unidos en su deseo de ver avances significativos, tanto en términos de una distribución financiera justa como en la forma en que se gobierna el deporte”.

Insistieron en que no han recibido ninguna respuesta a sus propuestas sobre bienestar, incluidas pensiones y salud a largo plazo, y agregaron que no se ha logrado ningún avance “en una representación justa y transparente de los jugadores dentro de la toma de decisiones de los Grand Slams”.

Aryna Sabalenka, la líder del ranking, no descarta un "boicot" a los Grand Slams Manu Fernández - AP

Sabalenka, primera cabeza de serie en el WTA 1000 de Roma que empezó este martes, saldrá adelantada y debutará directamente en la segunda ronda, ante la checa Barbora Krejcikova, actual 53° del ranking, que venció a la francesa Elsa Jacquemot en la primera ronda, por 6-2 y 6-4. Roland Garros, el segundo grande de la temporada, levantará el telón el domingo 24 de este mes.