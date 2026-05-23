25 de mayo de 1810: una muestra de audacia y coraje

El viernes 25 de mayo de 1810, una Junta presidida por Cornelio Saavedra desplazó al español Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien tenía a su cargo el Virreinato del Río de la Plata. Esto lo aprendimos en la escuela primaria. La imagen era nítida: hasta “ayer” españoles, desde hoy criollos. De grande aparecen las preguntas: 1) ¿qué pasó con Cisneros, a partir de ese día?; 2) El hecho ocurrió en Buenos Aires, ¿cuánto demoraron los habitantes del interior del país en enterarse de lo ocurrido, y qué hicieron al respecto?; 3) ¿qué pasó con los comerciantes españoles?; 4) ¿cuál fue el impacto de la Revolución de mayo sobre las finanzas públicas? Las respuestas a estos interrogantes aumentan mi admiración por los próceres argentinos.

Al respecto, conversé con el francés Fernand Braudel (1902 - 1985), quien entre 1923 y 1932 enseñó historia en Argelia. En la década de 1930 fue uno de los fundadores de la Universidad de San Pablo. En 1940 fue capturado y hecho prisionero en Alemania, donde en un campamento cerca de Lubeck y trabajando exclusivamente a base de su memoria, sentó las bases de su futuro gran trabajo, El mediterráneo y el mundo mediterráneo durante la época de Felipe II. Según Robert Forster, el libro es un clásico en la literatura histórica y un modelo para la escuela histórica conocida como los Anales, de la cual Braudel fue “animador” durante más de 30 años. En 1987 fue creado el Instituto de Economía Mundial Fernand Braudel.

– ¿Cuál es su enfoque en materia histórica?

– Propuse una triple noción del tiempo histórico: el largo plazo, referido a un milenio; las tendencias, referidas a por lo menos una generación; y los eventos. La historia política juega un rol secundario en la explicación de la realidad, y los eventos sirven de muy poco para entender las estructuras subyacentes. Como bien apunta Víctor Arrambide, “conmigo la historia cambia de objeto porque cambia de temporalidad, sustituyendo el tiempo rápido del acontecimiento por el tiempo largo de los ritmos de la vida material”. Forster agrega que enfatizo las restricciones del esfuerzo humano, más que los factores permisivos. Las restricciones son impuestas por la geografía, el clima y el suelo, la presión demográfica, la estructura social y las costumbres, generando la naturaleza cíclica de la historia.

– ¿Qué carácter específico tuvo la Revolución de mayo de 1810?

– Fue incruenta y local. Probablemente no se disparó un solo tiro, ciertamente que no murió nadie. A Cisneros no lo metieron preso sino que se fue a una casa. Lo de local alude a que en el resto de lo que hoy es el territorio argentino, la noticia se conoció con el tiempo. Es altamente probable que el domingo 27 de mayo, en las iglesias de San Juan, se haya rezado por “Fernando VII, nuestro rey, prisionero de Napoleón”.

– Así de sencillo, entonces.

– Eso fue el 25. Pero a la semana Cisneros comenzó a moverse, con intención de recuperar el poder, por lo cual lo subieron a un barco con destino a España. La Revolución de mayo terminó triunfando, pero el proceso de consolidación y pacificación nacional demoró décadas.

– Lo cual implica que quienes apostaron por la revolución, se la jugaron.

– En términos literales, porque quedar del lado equivocado implicaba, en el mejor de los casos, perder la fortuna, y en el peor la vida. El exvirrey Santiago de Liniers fue fusilado, y seguramente que no fue el único. Mariano Moreno, considerado el “duro” de la Primera Junta, tenía sus razones para proceder así.

– Al respecto, Diego Valenzuela, en Belgrano, el primer liberal, apunta que al creador de la bandera le habían dicho que, al avanzar hacia el interior del país para esparcir la noticia de la revolución, no encontraría resistencia.

– Belgrano era abogado, no militar, y aceptó la tarea en ese entendimiento. Fue un grande de la emancipación nacional porque tenía la actitud de los “boy scouts”, y no se achicó frente a las imprevistas circunstancias que tuvo que enfrentar.

– ¿Qué pasó con los comerciantes extranjeros a partir del 25 de mayo de 1810?

– Fueron multados, pero más importante todavía, perdieron el poder monopólico que detentaban. El caso de Belgrano es singular al respecto. Su padre fue un acaudalado comerciante nacido en el continente europeo, quien durante la época colonial usufructuó el poder monopólico, y perdió enormes beneficios cuando el gobierno patrio desreguló la economía, por consejo de su hijo Manuel. Lindo ejemplo de lo que John Maynard Keynes sostiene en la última página de La teoría general, sobre la importancia de las ideas frente a la de los intereses.

– Las finanzas públicas también sufrieron el cimbronazo, con la Revolución de mayo.

– Efectivamente. El virreinato del Rio de la Plata era el más pobre del continente americano. El erario público vivía de los impuestos al comercio exterior, pero las guerras napoleónicas habían comprometido seriamente las operaciones de importación y exportación, fomentando el contrabando, que no pagaba impuestos. Lo cual, dicho sea de paso, generó “La representación de los hacendados”, escrita por Moreno, un modelo de cómo se peticiona a las autoridades. Propuso que el comercio con Inglaterra se pudiera legalizar, abonando algunos impuestos y disminuyendo los costos de transacción. El agujero fiscal se financiaba con remesas de metales que llegaban desde Potosí.

– Las cuales, por supuesto, dejaron de venir.

– Así es. Desafíos mayúsculos, por donde se los mire, que probablemente fueron subestimados por los patriotas. A los gastos públicos corrientes hubo que agregar la demanda de fondos que hacía José de San Martín, para financiar el Ejército de los Andes, para liberar a Chile y Perú; única forma, según el Padre de la Patria, de que la Revolución de mayo de 1810 no terminara en un fracaso.

– Todo lo cual agiganta la admiración que uno tiene por los próceres.

– Probablemente sea imprescindible, pero la versión de la historia que se aprende en la escuela primaria tiene algún componente de caricatura. Seguramente que en todos los países ocurre lo mismo. Ahora bien, cuando uno se familiariza con las circunstancias, las limitaciones y los riegos que corrieron todos aquellos que participaron en el proceso emancipador, la admiración crece.

– Volvemos a la importancia de la lectura de la historia.

– Fundamental. Es una tontería pensar que San Martin, Belgrano, Domingo Faustino Sarmiento, Julio Argentino Roca no tuvieron defectos y no cometieron errores. Como dice Javier Gerardo Milei, la única manera de no pifiar pateando penales consiste en no patearlos. Pero le puedo asegurar que, en una lectura adulta, no sólo en Argentina sino también en muchos países, los próceres se agigantan.

– Don Fernand, muchas gracias.