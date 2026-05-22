¿Es feriado el lunes 25 de mayo?

El 25 de mayo es feriado nacional en la Argentina. Esta fecha conmemora el Día de la Revolución de Mayo. Este año, el calendario marca que la jornada cae un lunes, por lo cual se genera un fin de semana largo de tres días al sumarse al sábado 23 y al domingo 24 de mayo.

El lunes 25 de mayo es feriado nacional en la Argentina (imagen ilustrativa generada con IA) Imagen ilustrativa generada con IA

La ley 27.399, que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos, incluye esta fecha en el listado de asuetos inamovibles. Por lo tanto, el feriado no permite traslados a otras fechas por motivos turísticos, a diferencia de aquellos días que poseen carácter trasladable. Los trabajadores y las empresas deben tener en cuenta estas pautas legales para asegurar la correcta liquidación de los salarios durante este período.

Respecto a las condiciones laborales para quienes prestan servicios durante la jornada, la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744 establece pautas claras para los empleadores y los empleados. La normativa dispone que en los feriados nacionales rigen las mismas normas legales que el descanso dominical. En ese sentido, el texto de la ley detalla: “En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical”.

Bajo este marco, el trabajador que cumple tareas durante un día feriado nacional tiene derecho a percibir el doble de la remuneración habitual de una jornada laboral regular. Este mecanismo legal busca garantizar el derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, según precisa la legislación vigente. Por otro lado, los empleados que no realizan sus tareas habituales debido a la naturaleza del feriado perciben su salario normal, sin descuentos ni modificaciones, incluso si la fecha coincide con un día domingo. Esta disposición brinda seguridad jurídica tanto a las empresas como a la planta de personal en los días de conmemoración nacional.

La relevancia de esta fecha radica en el proceso histórico mencionado. El 25 de mayo de 1810 marcó el inicio de la conformación del Primer Gobierno Patrio en Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata. Tras la falta de autoridad legítima en el territorio español, diversos dirigentes criollos impulsaron la creación de un gobierno autónomo. Actualmente, el calendario oficial de la Jefatura de Gabinete confirma la condición de feriado inamovible para la fecha, lo cual resulta ideal para quienes planifican una escapada en el fin de semana largo.

La Revolución de Mayo de 1810

Las empresas y los empleados deben observar estas disposiciones para evitar inconvenientes en la liquidación de haberes. El cumplimiento estricto de la ley 20.744 garantiza el respeto por los derechos laborales y mantiene la paz social durante las jornadas de recordación patriótica en el país. El feriado mantiene su carácter solemne y administrativo en todo el territorio nacional.

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