El Gobierno informó el logro de una cosecha récord de 163,2 millones de toneladas de granos

Luego de la baja de las retenciones anunciada ayer por el presidente Javier Milei para el trigo y la cebada desde junio y para la soja con una disminución mensual desde enero próximo, en este caso según la recaudación, el Gobierno dio a conocer hoy el logro de una cosecha total de granos 2025/2026 en un nivel récord histórico: 163,2 millones de toneladas. Se trata de un resultado donde confluyeron en general una expansión de área y buenos rindes porque el clima acompañó el desarrollo de los cultivos.

Según informó la Secretaría de Agricultura, se trata de un crecimiento productivo del 21,25% respecto de la anterior cosecha. El maíz, el girasol y el trigo tuvieron importantes aumentos en su producción, con máximos históricos.

Hace unos días, vale recordar, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) mejoró en unos US$800 millones, a US$36.111 millones, su previsión de liquidación de divisas del agro para este año. Se trata de una cifra ligada a una mayor producción y recomposición de precios que, no obstante, el valor total resulta “un monto prácticamente idéntico al 2025”. Esa entidad indicó que “en los primeros cuatro meses del año el agro liquidó un estimado de US$8516 millones, por debajo de los US$9000 millones del primer cuatrimestre del año pasado”. Entre otros factores en esa disminución influyó el coletazo de la suspensión de las retenciones de septiembre pasado que adelantó divisas.

“La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que la producción de granos de la campaña 2025/2026 alcanzó una cosecha récord de 163.200.000 toneladas, lo que constituye un aumento del 21,25% respecto del año anterior”, dijo la cartera agrícola que conduce Sergio Iraeta en un comunicado.

También el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a esta información en su cuenta de X. El titular de Economía destacó que se logró un récord histórico en la cosecha y luego enumeró los distintos cultivos que estuvieron detrás del logro.

El mensaje de Luis Caputo por la cosecha récord

En este contexto, Agricultura señaló que “el girasol marcó un récord histórico de producción con 7.400.000 toneladas producidas y un promedio de rendimiento a nivel país de 23,4 qq/ha [quintales por hectárea]. con las tareas de cosecha terminadas”.

En cuanto a la soja, la cosecha no es récord, pero la cartera agrícola señaló que “la soja, por su parte, presenta un excelente promedio de rendimiento por hectárea, que alcanza los 30,6 quintales”. Agricultura agregó que “el 83% de los lotes se encuentran en un buen estado general, sin información respecto a plagas o enfermedades” y “el resultado es una producción de 49.900.000 toneladas”.

Según Agricultura en maíz se recolectarán 70 millones de toneladas Gentileza

Respecto de la soja, ayer la Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó su estimación de cosecha. En su reporte semanal elevó la producción en 1,5 millones de toneladas, a 50,1 millones de toneladas. La entidad señaló que la recolección alcanzó “el 74,7 % de la superficie apta a nivel nacional, con un rinde promedio de 32,8 qq/ha, el más alto de las últimas seis campañas”.

El grano de soja paga un derecho de exportación del 24% y, según el anuncio de ayer de Javier Milei en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, desde enero próximo, en función de la recaudación, bajará entre un cuatro y medio punto por mes hasta 2028.

Javier Milei ayer en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires donde anunció la baja de las retenciones Rodrigo Néspolo

El gran protagonista en volumen de esta campaña es el maíz. “En cuanto al maíz, la producción alcanzará a 70.000.000 de toneladas, lo que constituye un récord para los últimos 20 años. Los rindes del cultivo, en el promedio a nivel país, se ubicaron en 72 qq/ha. Los lotes se encuentran en un 81% en estado bueno o muy bueno”, señaló Agricultura.

Agregó que “el sorgo completa los principales cultivos de la gruesa, con una producción de 2.400.000 toneladas, un rendimiento promedio de 41 qq/ha, y un estado general bueno y muy bueno en un 86% de los cultivos”.

“A esto se suman los cultivos de la fina. Por el lado del trigo, se registró un récord histórico de producción, con 27.900.000 toneladas, mientras que la cebada aportó 5.600.000 toneladas, un incremento interanual del 16,7%”, precisó Agricultura.

En diciembre el trigo dejó una producción de 27,9 millones de toneladas según el Gobierno Publicado en X

Según el anuncio de ayer de Milei, desde junio el trigo y la cebada, que están en el calendario de siembra, bajarán sus retenciones del 7,5 al 5,5%. La siembra se da en contexto de costos que subieron por efecto de la Guerra en Medio Oriente, como los fertilizantes tal el caso de la urea.

Al hacer un análisis de los distintos datos de producción el Gobierno destacó que “completan un panorama excelente para el agro argentino y resaltan el esfuerzo y la buena tarea llevada a cabo por el sector”.