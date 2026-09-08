4 millones contra 600.000: la comparación con Italia que hicieron los industriales argentinos en un foro internacional

Italia tiene una superficie más de ocho veces menor que la Argentina, pero cuenta con casi siete veces más empresas: unas 4 millones contra 600.000. El dato fue mencionado hoy por el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, durante el 10° Foro de Pymes Italia-América Latina, donde los empresarios argentinos destacaron el lugar que el país europeo le asigna a la industria dentro de su modelo de desarrollo.

Rapallini hizo hincapié en las palabras del canciller italiano, Antonio Tajani, quien durante el evento definió a Italia como “un país industrial”. Para el titular de la UIA, esa definición debería trasladarse también a la Argentina y formar parte de una concepción más amplia sobre el papel de la industria en el desarrollo económico y social.

“La industria transforma y agrega valor. Vienen materias primas y las transformamos en productos. Nosotros creamos valor nuevo. Y también transformamos la sociedad. Porque dentro de una fábrica se hace ciudadanía, se genera clase media”, afirmó.

Según el empresario, esa concepción está incorporada en Italia, mientras que en la Argentina todavía debe consolidarse. “Para los italianos esto es una obviedad, porque lo ven todos los días. Pero nosotros en la Argentina todavía tenemos que discutir cómo multiplicamos valor, cómo multiplicamos el empleo”, señaló.

Para Rapallini, por cada empleo industrial se generan entre tres y cuatro empleos indirectos. Luego, fuera del escenario, explicó que el impacto puede ser todavía mayor cuando se considera el denominado empleo inducido: la actividad económica que generan los ingresos de los trabajadores industriales en comercios y servicios de las comunidades donde están radicadas las fábricas.

Las 4 millones de empresas italianas

La comparación entre ambos países surgió también a partir de la cantidad de empresas. “Cuando hablan de 4 millones de empresas, la verdad que nos da una envidia muy grande. Nosotros tenemos 600.000”, dijo Rapallini.

Para el titular de la UIA, el desafío argentino no pasa solamente por crear nuevas empresas, sino por lograr que las pequeñas puedan crecer, convertirse en medianas y que las medianas puedan escalar.

En ese sentido, mencionó una de las condiciones que, a su juicio, todavía faltan en la Argentina para favorecer ese proceso: el crédito. “Cosas que en Italia están fuera de discusión, pero en la Argentina todavía nos cuesta crear estos instrumentos para que las pymes crezcan”, sostuvo.

El reclamo por las condiciones para invertir

Más allá de la comparación con Italia, Rapallini aprovechó el encuentro para insistir en uno de los principales reclamos de la industria argentina: la necesidad de generar condiciones que permitan al sector competir en una economía más abierta.

En esa línea, consideró que la apertura económica debe estar acompañada por medidas específicas para la industria. “Lo que estoy planteando desde hace tiempo es un RIGI para la industria o un pacto federal industrial para la competitividad”, afirmó.

La preocupación, explicó, es que mientras la Argentina avanza hacia una economía más abierta, las industrias locales que abastecen a los grandes proyectos de inversión queden expuestas a competir sin contar todavía con condiciones equivalentes a las de sus competidores internacionales.

“Hay que hacer una transición. Tenés que acompañar a este sector que va a abrir la economía”, planteó.

La mirada de los empresarios

La defensa del papel de la industria también apareció en las intervenciones de otros empresarios argentinos que participaron del foro.

El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), Elio del Re, destacó la importancia de las cadenas de valor y sostuvo que la Argentina atraviesa un “punto de inflexión” a partir del desarrollo de sus recursos naturales, pero que ese proceso debe complementarse con sus capacidades industriales.

“Si nosotros podemos aprovechar esas dos cosas, si podemos aprovechar la bendición de los recursos naturales que tiene la Argentina y sus capacidades, vamos a tener a la Argentina para rato y seguramente vamos a acercarnos a Italia”, afirmó.

Elio Del Re junto a Martín Rappallini

En tanto, Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), coincidió en destacar el mensaje de Tajani sobre el rol de la industria.

“Lo que dijo el canciller de Italia para nosotros es realmente espectacular. Ojalá el Gobierno reciba esta información de que la industria es absolutamente clave en el desarrollo de la Argentina”, señaló.

Drescher también reivindicó el papel de las pymes como parte del entramado productivo. “Las pymes son el motor de la economía”, afirmó, y destacó su aporte a la generación de empleo y al desarrollo de la clase media.

Más inversiones y comercio entre Italia y la Argentina

El foro también sirvió para poner números a la relación económica entre ambos países.

El canciller argentino, Pablo Quirno, señaló que cerca de 300 compañías italianas operan actualmente en la Argentina. En apenas un año, el stock de inversión italiana creció 16% y alcanzó casi US$2500 millones. En 2025, en tanto, el intercambio de bienes entre ambos países superó los US$2600 millones.

Tajani destacó las oportunidades para profundizar el vínculo económico y comercial y señaló que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea podría ampliar todavía más ese espacio.

El canciller italiano elogió además el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, en particular la baja de la inflación, la apertura comercial y el proceso de reducción de la burocracia. “El Estado ayuda, no es empresario”, sostuvo, al explicar la visión que, según planteó, comparte el Gobierno italiano.

Durante su visita, Italia y la Argentina firmaron acuerdos vinculados con materias primas y cooperación industrial. Tajani remarcó la necesidad de reducir los costos de los insumos y de la energía para mejorar la competitividad de las empresas italianas y destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre ambos países en la “economía real”.

Para Italia, dijo, el vínculo con la Argentina forma parte de una estrategia más amplia. “Esta no es una cumbre casual. Es parte de una estrategia”, sostuvo.