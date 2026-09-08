YPF presentará dos nuevos proyectos al RIGI y espera alcanzar los US$154.000 millones en inversiones

El CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, anticipó que la compañía presentará dos nuevos proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en los próximos meses y afirmó que, una vez completadas esas iniciativas, la petrolera habrá ofrecido, junto con sus socios, proyectos por US$154.100 millones bajo ese régimen.

“Quiero que se lleven gráficamente lo que estoy hablando. Cuando terminemos de presentar los RIGI de los próximos meses, YPF va a haber presentado, con socios incluidos, US$154.100 millones en el régimen”, afirmó Marín durante el 10° Foro Pymes de Italia-América Latina, realizado en el Palacio Libertad.

Marín no detalló cuáles serán los nuevos proyectos, aunque uno podría estar destinado al proyecto del consorcio Southern Energy (SESA) y otro a la perforación de pozos petroleros. Posteriormente, podría incorporarse un tercer barco al proyecto Argentina LNG. La petrolera ya tiene el mayor RIGI presentado hasta el momento por unos US$51.000 millones (dos barcos licuefactores para el proyecto Argentina LNG) y otro por unos US$25.000 millones para el hub petrolero LLL Oil.

Argentina LNG: US$29.000 millones de financiamiento

El ejecutivo dedicó buena parte de su exposición al proyecto Argentina LNG y a la asociación entre YPF y la italiana Eni (en el proyecto también participa la emiratí Adnoc). Destacó la complementariedad entre ambas compañías: mientras YPF aporta su experiencia en el desarrollo de recursos no convencionales, Eni cuenta con experiencia en proyectos de GNL, infraestructura flotante e ingeniería.

El proyecto que ambas compañías están desarrollando contempla inicialmente una capacidad de 12 millones de toneladas anuales de GNL. Según Marín, requerirá un project finance de unos US$29.000 millones durante cuatro años y se convertiría, de concretarse, en el mayor financiamiento de este tipo en la historia de América Latina, según JPMorgan.

“Es el proyecto más complejo que se pueden imaginar ustedes en su vida. Por lo menos en oil and gas, no hay nada más complejo que este proyecto”, afirmó.

Marín aseguró que el esquema financiero avanza con la participación coordinada de bancos de desarrollo y que JPMorgan y Santander actúan como asesores. La expectativa de YPF es alcanzar el FID (Final Investment Decision, o decisión final de inversión) hacia fin de año.

“Estamos seguros de que para fin de año, aquí en Buenos Aires, se va a firmar el FID”, sostuvo.

Horacio Marin en el 10mo foro pyme Foro Pymes

El proyecto ya tiene incorporados cinco bloques y, según explicó Marín, los socios ingresaron formalmente. YPF tendrá una participación del 36%, mientras que los otros dos socios tendrán 32% cada uno.

La compañía ya avanzó, además, con la licitación de las plantas y tiene pendiente una licitación vinculada a las tuberías, que, según Marín, debería resolverse en los próximos dos meses. La definición sobre la adjudicación de las plantas de mayor escala se conocería en las próximas semanas.

El desarrollo también contempla infraestructura de transporte de gas y líquidos desde Vaca Muerta hacia Río Negro. Entre las obras previstas se encuentra un gasoducto de 48 pulgadas de diámetro, que Marín calificó como una infraestructura inédita para la Argentina por su tamaño, además de un poliducto y plantas de separación y tratamiento.

La planta que se construirá en Neuquén tendrá una capacidad de procesamiento cuatro veces superior a la mayor planta existente actualmente en la Argentina, mientras que en Río Negro se desarrollará la infraestructura necesaria para procesar y exportar los distintos productos.

El primer proyecto: Southern Energy

El otro gran desarrollo de GNL en el que participa YPF es el de Southern Energy (SESA), una sociedad integrada por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar.

Marín detalló que el primer proyecto contempla un barco con capacidad para producir 2,4 millones de toneladas anuales de GNL y que la expectativa es comenzar las exportaciones hacia fines del año próximo, con Alemania como uno de los destinos.

El segundo barco, denominado Mark II y posteriormente rebautizado como Esperanza, tendrá una capacidad de 3,6 millones de toneladas anuales y, según las previsiones del ejecutivo, llegaría a Río Negro hacia fines de 2028.

Con ambos desarrollos, la Argentina avanzaría hacia una capacidad de exportación de 18 millones de toneladas anuales de GNL, a la que eventualmente se sumaría un tercer barco.

Marín proyectó que, con el desarrollo de estos proyectos, la Argentina podría convertirse en el sexto exportador mundial de energía y en uno de los principales exportadores de etano y otros productos derivados de los hidrocarburos.

Horacio Marin en el 10mo foro pyme Foro Pymes

Según sus estimaciones, el proyecto de 12 millones de toneladas anuales podría generar exportaciones de entre US$10.000 millones y US$12.000 millones por año, a precios conservadores, durante varias décadas. A esto se sumarían los ingresos provenientes del condensado, el etano y el GLP.

Una de las características que, según el ejecutivo, vuelve especialmente atractivo al proyecto es precisamente la posibilidad de producir y exportar no solo GNL, sino también líquidos asociados al gas.

“Eso le da una seguridad financiera extraordinaria al proyecto, para las ganancias del proyecto y para el financiamiento”, explicó.

“Una generación de locos que terminan siendo genios”

Hacia el final de su presentación, Marín mostró un gráfico con la evolución histórica de la producción de YPF desde 1922 y destacó que la compañía se encuentra actualmente en niveles récord.

“Estamos en récord histórico y todos los días estamos en récord histórico”, afirmó.

Según explicó, YPF opera actualmente unos 400.000 barriles de petróleo por día. Luego mostró el mismo gráfico con una escala ampliada hasta los dos millones de barriles diarios para ilustrar hacia dónde apunta la compañía.

El objetivo de YPF es cuadruplicar su escala en los próximos años, en el marco de su estrategia denominada “YPF 4x4”. Para 2028, Marín estimó que la petrolera estará invirtiendo unos US$3 millones por hora.

“Cada vez que nosotros llegamos a una reunión del Comité Ejecutivo, está YPF invirtiendo US$15 millones en el tiempo que dura esa reunión”, ejemplificó.

El ejecutivo también destacó el crecimiento de la rentabilidad de la compañía. Según afirmó, YPF alcanzó en el último trimestre su mayor nivel histórico de ganancias, un 70% por encima del resultado registrado en 2014.

El cierre de la exposición estuvo marcado por una fuerte apelación al futuro de YPF y de la industria energética argentina.

Al volver sobre el gráfico de producción, Marín ubicó el objetivo de llegar a los dos millones de barriles diarios en una perspectiva histórica.

“En 2031 lo que van a decir ustedes cuando vean este gráfico: hubo una generación de locos que terminan siendo genios”, dijo.

El ejecutivo vinculó ese objetivo con la coordinación entre empresas, gobiernos provinciales, el Estado nacional, trabajadores y sindicatos, y con la necesidad de sostener las inversiones durante los próximos años.