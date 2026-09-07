Tres excursionistas quedaron atrapados en el monte Shasta tras seguir recomendaciones de Gemini

Lo que comenzó como unas vacaciones en medio de la naturaleza terminó en un episodio de estrés y desesperación. Eso fue lo que vivieron tres excursionistas que el pasado lunes debieron ser rescatados tras quedar atrapados en el monte Shasta, cerca de la ruta Clear Creek, California. ¿La razón detrás del incidente? Una recomendación de la inteligencia artificial (IA), más precisamente, del chatbot Gemini, de Google.

De acuerdo a la Oficina del Sheriff del Condado de Siskiyou, tres jóvenes oriundos de Roseville, California, acamparon a 2560 metros de altitud el sábado y luego partieron con mochilas pequeñas hacia la cima del Monte Shasta a las 3 de la madrugada del domingo.

Según declararon los excursionistas, consultaron a Gemini para obtener información sobre la ruta y qué elementos llevar en sus mochilas. Las autoridades calificaron este accionar como un “error crítico”. “Gemini les aconsejó que llevaran mucha menos comida y agua de la que su grupo necesitaba, especialmente cuando su ascenso planeado de ocho horas se convirtió en una odisea de varios días”, informó la oficina del sheriff en un comunicado.

Excursionistas debieron ser rescatados tras seguir las indicaciones de Gemini

En ese sentido, no llegaron a la cima hasta las 7 de la tarde, siete horas después de la hora recomendada para dar la vuelta (al mediodía), por lo que debieron descender en la oscuridad, de acuerdo a Fox News.

Una hora más tarde, los turistas llamaron a la oficina del sheriff para pedir indicaciones. Sin embargo, se desviaron de la ruta de Clear Creek y se adentraron en el cañón de Mud Creek. Fue allí cuando uno de los hombres se cayó y se lesionó la rodilla, por lo que el grupo quedó atrapado en el escarpado cañón durante la noche. Improvisaron un pequeño campamento, prácticamente sin refugio, según describió Los Angeles Times.

El rescate tuvo lugar al día siguiente por la mañana. Guardabosques del Servicio Forestal de Estados Unidos les brindaron asistencia médica, en especial al hombre herido, y voluntarios del equipo de búsqueda y rescate del condado de Siskiyou también se sumaron a ayudar.

El grupo quedó atrapado en el cañón de Mud Creek y se vieron obligados a improvisar un campamento

“Siempre es recomendable llamar a la estación local de guardabosques del Servicio Forestal de los Estados Unidos en Mount Shasta antes de su viaje para asegurarse de tener la información más precisa, y nunca confiar únicamente en la IA para la planificación de su viaje”, advirtieron desde la oficina del sheriff.

Y agregaron: “Si bien la ruta Clear Creek en el monte Shasta no es una ruta de montañismo técnica, exige que los escaladores estén en buena forma física y preparados para imprevistos, como lesiones, mal tiempo o tener que pasar la noche en la montaña de manera imprevista. En la ruta Clear Creek se producen accidentes graves y muertes cuando las personas se pierden y se adentran en terrenos más peligrosos, como la cuenca de Mud Creek”.

"En la ruta Clear Creek se producen accidentes graves y muertes cuando las personas se pierden y se adentran en terrenos más peligrosos, como la cuenca de Mud Creek”, advirtieron las autoridades

El episodio ocurrió días antes de que Google anunciara una alianza con el influencer Jimmy Donaldson —también conocido como MrBeast—, quien se dedica a producir espectáculos virales en Internet y cuenta con 500 millones de suscriptores en YouTube. Como parte de dicho anuncio, este fin de semana Donaldson estrenó un nuevo video en el que él y su equipo intentan “sobrevivir en algunos de los climas más extremos y peligrosos del planeta”.

“Los equipos competirán para recorrer tres de los paisajes más inhóspitos del planeta —la jungla, el desierto y el Ártico— utilizando Gemini para identificar peligros, sobrevivir a cambios climáticos drásticos y mantenerse un paso por delante”, indica un comunicado de Google.