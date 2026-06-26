11 trucos clave para aprovechar al máximo ChatGPT y desbloquear las mejores respuestas

ChatGPT es uno de los asistentes de inteligencia artificial más utilizados en la actualidad. Aunque muchas personas desconocen su existencia, existen una serie de comandos o instrucciones, conocidos popularmente como “códigos” o prompt, que permiten personalizar el estilo, la profundidad y el formato de las respuestas.

¿Qué es un prompt?

Los llamados prompts de ChatGPT son instrucciones que se escriben dentro del chatbot para indicarle a la IA cómo desea que responda.

Aunque no son funciones oficiales de OpenAI, pueden servir como atajos para obtener respuestas más específicas sin necesidad de redactar instrucciones demasiado largas.

11 códigos de ChatGPT para mejorar sus respuestas

Estos son algunos de los comandos más populares que circulan entre los usuarios de ChatGPT:

• /Human: solicita respuestas con un tono más natural y cercano.

• Redteam: pide a la IA analizar una idea o proyecto para detectar posibles errores, riesgos o puntos débiles.

• Alt3: genera tres alternativas distintas para una misma respuesta.

• Ooda: crea un plan estratégico siguiendo las etapas de observar, orientar, decidir y actuar.

• /Truth: solicita una respuesta más objetiva y crítica, evitando que la IA simplemente confirme la opinión del usuario.

• Sócrates: antes de responder, ChatGPT realiza preguntas para comprender mejor el contexto y ofrecer una respuesta más precisa.

• El10: explica un tema como si el usuario tuviera 10 años, utilizando un lenguaje sencillo.

• Eli5: simplifica conceptos complejos mediante explicaciones fáciles de entender.

• X10think: invita a la inteligencia artificial a desarrollar un razonamiento más profundo antes de responder.

• /Predict: analiza una situación y plantea posibles escenarios futuros con base en la información proporcionada.

• Meta: revisa el prompt escrito por el usuario y ofrece recomendaciones para mejorarlo.

Es importante señalar que estos comandos no forman parte de una lista oficial de funciones de ChatGPT. En realidad, funcionan como instrucciones o prompts que orientan el tipo de respuesta que genera la IA, por lo que sus resultados pueden variar dependiendo del contexto y de la versión del modelo utilizada.

Los prompts de ChatGPT son instrucciones que se escriben dentro del chatbot para indicarle a la IA cómo desea que responda Shutterstock - Shutterstock

Otros trucos para aprovechar mejor ChatGPT

Además de estos comandos, existen otras estrategias que pueden ayudarte a obtener mejores resultados:

• Asignarle un rol específico, por ejemplo: “Actuá como un profesor de matemáticas” o “Imaginá que sos un organizador de eventos”.

• Utilizar un chat temporal cuando no desees que la conversación forme parte del historial.

• Pedir datos curiosos, trivias, acertijos, trabalenguas o juegos interactivos.

• Solicitar resúmenes de textos extensos o traducciones a diferentes idiomas.

• Pedir explicaciones adaptadas a distintos niveles de conocimiento, desde conceptos básicos hasta análisis especializados.

Cómo escribir mejores prompts en ChatGPT

Más allá de utilizar estos códigos, la calidad de las respuestas depende principalmente de la información que proporcione. Incluir contexto, definir el objetivo, indicar el formato esperado y especificar el nivel de detalle son prácticas que permiten obtener resultados mucho más precisos y útiles.