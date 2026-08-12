El futuro de Messi después del golpe más duro: la selección Inter Miami y las decisiones que deberá tomar

Tras despedir a su papá, Jorge, en una ceremonia íntima en Pérez, en las afueras de Rosario, Lionel Messi arribó este martes por la noche a Miami. Inter juega este miércoles ante León de México por la tercera fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup y, aunque desde el club le dieron libertad absoluta para tomarse el tiempo que necesitara, la posibilidad de que juegue sigue abierta, pese a los cuatro entrenamientos que se perdió en los últimos días y la situación personal que vive.

El fútbol fue siempre uno de sus motores para atravesar los momentos difíciles, una forma de volver a empezar una y otra vez. Y Jorge estuvo detrás de casi todos esos intentos, desde que Messi era un chico hasta este último Mundial, cuando aun atravesando una enfermedad irreversible lo alentó a seguir. Ahora, sin esa referencia que lo acompañó durante toda su carrera, deberá empezar a ordenar muchas cosas. También su futuro en Inter Miami y en la selección, en un momento en el que empiezan a entenderse mejor la emoción con la que vivió cada paso del Mundial, el esfuerzo que hizo para llegar hasta la final y cuánto sintió la derrota frente a España, más allá del deseo colectivo de regalarle a Argentina una nueva estrella.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, escribió Messi en sus redes sociales, en un posteo que generó millones de mensajes de apoyo, entre ellos los de sus compañeros de selección, Cristiano Ronaldo y otras figuras del mundo del fútbol. Pero, además de la tristeza de sus palabras, la carta dejó una pregunta abierta que hasta ahora siempre había quedado para más adelante: ¿y ahora qué?

Desde que terminó el Mundial, Messi solo se expresó a través de las redes. Primero para valorar el respaldo recibido durante la Copa del Mundo y destacar al equipo por haber llegado otra vez a una final. Y luego, para recordar a su papá y agradecer las muestras de cariño. Durante todo este tiempo, desde la AFA estuvieron en contacto permanente y a disposición del capitán, pero conscientes de la situación que atravesaba, evitaron cualquier conversación sobre su continuidad en la selección o sus planes para el futuro. Tampoco hubo charlas en ese sentido con el resto del plantel, pese a que durante el Mundial le había deslizado que posiblemente aquella Copa marcara el final de su etapa con la camiseta argentina, aunque sin descartar por completo seguir un tiempo más. Y razones futbolísticas no le faltan: a los 39 años volvió a mostrarse entero, desequilibrante y decisivo, con goles, asistencias y una influencia que todavía puede cambiar por sí sola el rumbo de un partido.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, explicó en uno de los pasajes más fuertes de la carta.

Jorge Messi fue mucho más que el papá de Lionel: también fue su representante, consejero y uno de sus principales sostenes durante toda su carrera Robert Michael - dpa DPA

Pero Messi también dejó una revelación sobre su cuerpo. De cómo atravesó el Mundial, de la carga con la que convivió durante aquellas semanas y de cuánto terminó afectándolo todo lo que ocurría en Rosario. “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”. Una confesión que ayuda a entender de otra manera lo que vivió durante el torneo y que, al mismo tiempo, abre otro interrogante sobre lo que viene.

Cerca de Messi, que también reconoció que su papá “tenía razón” cuando le pidió que disputara el Mundial, posiblemente consciente de la gravedad de su estado de salud, cuentan que el rosarino sigue encontrando en el fútbol una especie de terapia para sobrellevar lo que le toca vivir. Pero sin el respaldo cotidiano de Jorge, y ya en el tramo final de su carrera, necesitará tiempo para definir qué hacer. Su papá no era solamente su padre: era también su representante, su principal consejero y la persona con la que hablaba todos los días, una figura central en el rumbo que tomó su carrera durante más de dos décadas. Lo acompañaba además en sus negocios fuera del fútbol, en el manejo de su patrimonio y en cada negociación contractual. Su ausencia, por eso, cambia muchas cosas en la vida de Messi.

El desahogo de Messi después del triunfo ante Inglaterra: además de la selección, tenía otra razón para seguir Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En Inter le dieron libertad absoluta para sumarse cuando lo considere, más allá de que el equipo necesita ganarle a León para mantener sus posibilidades de clasificarse en la Leagues Cup. Algo parecido había ocurrido después de su viaje tras el Mundial, también para visitar a su familia, cuando aterrizó de madrugada en Miami y dos horas más tarde estaba entrenándose con sus compañeros de cara al siguiente compromiso. De aquí a fin de agosto las Garzas tendrán otros cuatro partidos, todos por la MLS, y la intención de Messi sería incorporarse cuanto antes. En octubre de 2025 extendió su contrato hasta diciembre de 2028, aunque el vínculo incluye cláusulas que le permiten terminarlo de manera anticipada al cierre de cada temporada.

En Rosario, mientras tanto, desde hace tiempo está latente la posibilidad de verlo alguna vez con la camiseta de Newell’s. Esa chance había tomado más fuerza cuando se conoció la enfermedad de Jorge, ante la posibilidad de que Messi quisiera acompañar ese proceso cerca de su familia, aunque por ahora esa opción quedó en suspenso.

La final ante España, a los 39 años, pudo haber sido el último partido oficial de Messi con la selección argentina Stephanie Scarbrough - AP

Con la selección, el panorama tampoco está resuelto. La próxima fecha FIFA será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, y luego habrá otra entre el 9 y el 17 de noviembre, ventanas en las que Argentina podría disputar hasta cuatro partidos. La intención de la AFA es organizar un encuentro en el Monumental similar al que se jugó después de Qatar ante Curazao, esta vez para reconocer a los futbolistas por el segundo puesto conseguido en el Mundial. Aunque ese partido, dependiendo de la decisión que tome Messi, también podría convertirse en una despedida del público argentino si decide cerrar definitivamente su etapa en la selección, o simplemente otro capítulo antes de seguir, tal vez incluso hasta la Copa América de 2028.

En la AFA entienden que todavía no es momento de abordar esas cuestiones, aunque la presencia o no de Messi resulta determinante incluso para fijar el caché de los amistosos que puedan cerrarse, ya que al menos dos de ellos podrían disputarse en China.

Por primera vez en mucho tiempo, Messi parece no tener una respuesta. Durante toda su carrera tuvo a su papá a su lado para ayudarlo a decidir. Y ahora deberá aprender a hacerlo sin él.