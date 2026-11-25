El experto en criptomonedas Norberto Giudice —también conocido como CriptoNorber— quedó en medio de una polémica luego de que 15.400 personas copiaran su cartera cripto y sus respectivas operaciones en el exchange BingX y acumularan una pérdida de más de US$13 millones.

El mecanismo se conoce como copy trading, que permite a los usuarios copiar las carteras de traders experimentados en tiempo real, según explica Binance.

En este caso, Giudice abrió en septiembre dos estrategias de inversión: una vinculada a bitcoin y otra a solana. Ambas apostaban a que los precios de estas criptomonedas iban a subir, de manera que las operaciones estaban orientadas a obtener ganancias ante una eventual recuperación del mercado.

Pero el escenario no fue el esperado. Bitcoin registró una caída del 29%, mientras que solana se desplomó más de un 40%. El reciente hackeo al exchange Binance, la derrota del gobierno de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, el dato de inflación también de Estados Unidos —que instaló expectativa en relación a nueva suba de la tasa de interés— y el escándalo de Nvidia son algunos de los motivos que explican este retroceso.

Norberto Giudice, experto en criptomonedas

La baja dejó en terreno negativo a las cinco operaciones que Giudice mantenía abiertas, que además utilizaban un apalancamiento de cinco veces. En ese sentido, las caídas también impactaron en los miles de inversores que habían replicado sus movimientos.

“Ni yo ni los copy traders ganan plata cuando la gente pierde, todo lo contrario. Siempre mi objetivo fue transmitir conocimiento o experiencia para que ganemos todos”, aclaró Giudice en su canal de YouTube. Además, remarcó que él mismo registró pérdidas de dinero.

Por otro lado, señaló que el sistema de copy trading de BingX comenzó a “presentar fallas, especialmente en lo que son recargas de márgenes de algunos usuarios”. “Si bien estuvieron presentes en Telegram dando soporte y tratando de generar soluciones, hay mucha gente que quedó liquidada en el camino”, detalló.

LA NACION consultó a Giudice sobre este aspecto. En palabras del experto, a pesar de que las plataformas permiten copiar las estrategias de un trader, también suelen permitir al usuario cerrar el trade en cualquier momento y colocar un “take profit o ”stop loss”. “En general, también envían avisos al copiador sobre sus ganancias y pérdidas para recordarle su exposición y que la limite si lo considera necesario”, agregó.

En ese sentido, indicó que estas opciones estaban disponibles para los inversores en BingX. Sin embargo, la posibilidad de agregar margen —la opción que permite mantenerse en el trade sin salir liquidado— “llegó luego de que sucedieron liquidaciones de personas que lo habían solicitado”. “Frente a esto, la plataforma anunció un subsidio parcial para algunos de los inversores, sujeto a las condiciones y evaluaciones establecidas en su comunicado oficial”, profundizó.

“Como cualquier inversor, yo soy responsable de mi propia cartera y cada persona lo es de la suya. Trato de que cada inversor entienda que es responsable de su dinero, tanto si las cosas salen bien y están contentos como si las cosas salen mal. A su vez, no incito a nadie a invertir ni a seguir mis estrategias porque cada uno tiene la responsabilidad de evaluar lo que es adecuado para su perfil de riesgo. Y reitero lo dicho, desde mi lugar tengo la responsabilidad de recordarles no solo que cada inversión conlleva un riesgo, sino también incentivarlos a que se capaciten y midan ese riesgo para sus finanzas”, señaló Giudice.

Los riesgos del copy trading

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de delegar decisiones de compra y venta en terceros. Para Julián Colombo, director de Bitso para América del Sur, es fundamental que el usuario entienda lo que está haciendo, desde los activos que opera y si se usa apalancamiento, hasta cuál sería la pérdida en el peor escenario.

“Copiar a otro trader no elimina el riesgo de mercado. El primer riesgo es asumir que el buen rendimiento pasado de alguien garantiza resultados futuros, y no los garantiza. El segundo es replicar una estrategia que no se ajusta al propio perfil: la persona a la que se copia puede tener otra tolerancia al riesgo, otro capital y otros objetivos”, precisó. Sin embargo, Bitso no es una plataforma que ofrezca copy trading.

“Copiar a otro trader no elimina el riesgo de mercado", señaló Julián Colombo, director de Bitso para América del Sur Arsenii Palivoda - Shutterstock

Además, puntualizó que, cuando hay apalancamiento, “todo se amplifica”. “Así como puede aumentar las ganancias, también acelera las pérdidas. Si el mercado se mueve en contra y no hay suficiente colateral, la posición puede liquidarse automáticamente y se puede perder todo el capital asignado. Por eso insistimos en algo que repetimos siempre: no existen formas de ganar dinero fácil, y toda inversión tiene riesgo”, subrayó.

Respecto a quién debe hacerse responsable en caso de pérdidas, Colombo opinó que se trata de una responsabilidad “compartida”, en la que cada uno “cumple un rol distinto”. “El usuario decide en qué invertir, cuánto y con qué nivel de riesgo, y esa decisión es suya. Por eso nuestro trabajo es asegurarnos de que la tome informado: que entienda el producto antes de usarlo, que conozca los riesgos y que tenga herramientas para gestionarlos. La plataforma, por su parte, tiene que ser transparente, verificar que el usuario comprende lo que contrata, controlar a quién habilita, poner límites de riesgo y proteger la seguridad de las cuentas”, dijo.

En lo que refiere al trader, sostuvo que tiene la responsabilidad de no presentar su experiencia ni sus resultados de forma engañosa. “Y la plataforma tiene que ser transparente, verificar que el usuario comprende lo que contrata, controlar a quién habilita y poner límites de riesgo”, sumó.

Recomendaciones para los usuarios

Por otro lado, Colombo brindó algunas recomendaciones para evitar potenciales riesgos. Uno de ellas es que “cada uno haga su propio trading”: “Las decisiones tienen que ser propias y responder al perfil, al capital y a los objetivos de cada persona. Seguir lo que hace otro en redes sociales no reemplaza el análisis propio”.

A su vez, sugirió invertir únicamente el dinero que uno está dispuesto a perder y no concentrar todo en una sola operación. También remarcó la importancia de utilizar herramientas de control de riesgos disponibles, como el stop loss, y seguir de cerca las posiciones abiertas.

Colombo recomendó que cada usuario lleve adelante su propio trading y no concentrar todo en una sola operación Shutterstock

Por último, recomendó proteger la cuenta y operar solo en plataformas registradas ante la autoridad local. “Una pérdida por un movimiento de mercado en una estrategia que el usuario eligió y entendía no es lo mismo que una pérdida causada por información engañosa o por fallas de la plataforma. Por eso, más que buscar a quién culpar después, creemos que la prioridad es prevenir: educar, evaluar y comunicar los riesgos antes de que el usuario opere”, resumió Colombo.