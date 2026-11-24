“Comenzamos siendo Tropfen SA desde Pergamino, sin oficinas, con solo dos camionetas que se las debíamos al banco y una valija llena de sueños. Hoy nos convertimos en un grupo de empresas con casi 30 empleados, operaciones en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia”.

Con esa frase, Julián Etchegoyen, CEO, se refirió a la inauguración, la semana pasada, de una planta de la compañía en Pergamino. La empresa, especializada en el desarrollo y producción de coadyuvantes, bioestimulantes, fertilizantes y biológicos, tiene un nuevo establecimiento de fraccionamiento y producción. Según informó, cuenta con una nave industrial de 500 metros cuadrados en doble altura, equipada con líneas de fraccionamiento, infraestructura para la elaboración de productos y un laboratorio de control de calidad. La capacidad proyectada es de 3 millones de litros anuales.

“Hoy celebramos nuestros primeros 10 años y la inauguración de una planta de producción propia”, afirmó Etchegoyen, que es uno de los tres fundadores junto a Alejandro Capridi y Rafael Curia.

La capacidad proyectada es de 3 millones de litros anuales. Gentileza

Según indicó la compañía, las instalaciones se encuentran en el predio donde tiene su sede y centro de almacenamiento y logística. “La puesta en marcha comenzará con las operaciones de fraccionamiento, mientras que la producción está prevista para el primer trimestre de 2027″, señaló.

Según señalaron, hasta el momento la compañía desarrolló su oferta mediante alianzas estratégicas con empresas nacionales e internacionales como Evonik y Sustainable Agro Solutions (SAS). “La nueva planta permitirá profundizar ese modelo y ampliar las posibilidades de investigación y desarrollo, además de acuerdos con nuevas firmas”, precisaron.

Indicaron que las instalaciones le permitirán “ganar autonomía productiva, optimizar costos y fortalecer su competitividad. También aportará mayor flexibilidad para adaptar las formulaciones, presentaciones y soluciones tecnológicas a las necesidades de los productores y de los distintos mercados”.

Para fondear el proyecto se recurrió al mercado de capitales a través de una emisión de Obligaciones Negociables

“Fue un año duro de trabajo para poder estar hoy inaugurando esta planta. Comenzamos allá por marzo, fueron más de 30 proveedores involucrados”, destacó Curia. Para fondear el proyecto se recurrió al mercado de capitales a través de una emisión de Obligaciones Negociables.

Además de la expansión interna, el grupo analiza nuevas oportunidades en mercados como Perú, Chile, Brasil y México. “Ya arrancó la carrera por los próximos 10 años, que esperamos sean con muchos éxitos, porque lo mejor está por venir”, dijo el CEO.