El ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionó este miércoles al índice de actividad económica de la Argentina, que en septiembre registró un repunte mensual solo del 1,1%, según el estimador mensual de actividad económica (EMAE) del Indec. “La definición de recesión técnica es casi arbitraria”, consideró el titular del Palacio de Hacienda luego de que analistas señalaran que la variación negativa respecto del período previo configura ese escenario.

Caputo comparó la medición argentina con la que se realiza en Estados Unidos. “El National Bureau of Economic Research tiene en cuenta la profundidad de la caída, la duración de la caída y la diversidad de sectores que abarca... Eso es mucho más razonable”, opinó.

Y siguió: “Cuando miramos el caso de la Argentina, la realidad es que, en el segundo trimestre —en agosto y septiembre— la economía ya recuperó 1,5% —0,4% en agosto y 1,1% en septiembre—, y el número de julio es lo que en jerga se conoce como un outlier, un número fuera de lo común”.

Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo Natacha Pisarenko - AP

Caputo atribuyó la caída del 2,5% de julio a “la suba del gas, las lluvias y el Mundial”. “Dio un número raro”, dijo en diálogo con A24.

Volvió a destacar los resultados de los últimos dos meses, que, según dijo, “ya dejaron un arrastre positivo”. “Estamos discutiendo crecimiento. Hasta hace cuatro años discutíamos que había que salir corriendo. Está bueno que esto sea una discusión”, subrayó.

Consultado acerca de sectores que se vieron más afectados por el modelo oficialista, Caputo indicó: “La diversidad de los sectores es clara, cierto, y es natural que así pase”.

“En la Argentina hay un montón de sectores con ventajas comparativas que los teníamos castigados y después nos comíamos el cuento de que no había dólares”, dijo y agregó: “Ahora le dimos impulso a esos sectores, que juegan a favor del resto de los sectores porque son los que hacen que haya sobrantes de dólares; nos permitió salir del cepo, darle estabilidad a la economía y, sobre todo, darle previsibilidad. De todo eso, un comerciante, un empresario, se beneficia. Ahora bien, venimos de décadas de historia en las que el empresario y el comerciante se acostumbraron a otro modelo que no estaba basado en la estabilidad”.

En paralelo, marcó que el consumo subió respecto al 2023 un 7,6%. “Con la recesión veníamos de antes. De 2022 a 2023 la economía venía cayendo. Se bancaron que la economía no creciera por 16 años. El empleo informal creció y el salario informal subió 53%. Creció el nivel de empleo, los salarios, los salarios formales un 11%, las AUH”, enumeró.

Mencionó también que no mira la sensación generalizada en la calle sobre una recesión o poco consumo. “Lo importante es mirar los datos. Si miro las percepciones, como ministro estoy teniendo una visión sesgada. Tengo que mirar cómo está la economía en promedio. Hay gente que está peor o mejor, tengo que mirar el conjunto. Ya hemos escuchado esta sensación. El año pasado se decía que el 80% no llegaba a fin de mes y al mes siguiente Milei ganó por 17 puntos las legislativas. Los datos son mejores”, insistió Caputo.

Dólar

En otro tramo de la entrevista, el titular de la cartera económica se defirió a la suba del dólar, que esta semana superó los $1600, y sostuvo que este valor es “razonable” por la flotación entre bandas.

“En este caso puntual la suba vino acompañada por una semana de crisis global que impactó. Nuestra moneda se depreció lo que se depreció en promedio la mayoría de las monedas emergentes”, apuntó.

El dólar tocó esta semana los $1600

Y dijo que no teme que el incremento se traslade a los precios. “Ahí está la robustez del programa. Mientras tengamos equilibrio fiscal y no convalidemos estas cosas... hay menos contagio a precios porque no convalidamos déficit”, expresó el ministro, y ratificó el rumbo del programa económico.

A niveles generales, Caputo aseguró que “el shock externo fue más fuerte de lo que se esperaba” y que también “influyó la estrategia de la oposición que es tratar de generar miedo”. En ese contexto, aseveró: “Ellos saben que la política influye en la economía. El objetivo de ellos es generar miedo, asustar a la gente, que la gente venda bonos y ellos creen que a ellos los favorece. Nos preparamos como si yo estuviera errado y esta gente vaya a actuar en ello”, completó.