A examen: probamos la Lenovo Idea Tab Pro, una tableta con aspiraciones de notebook

Hace tiempo que una buena tableta con un buen teclado puede servir como alternativa a una notebook convencional: lo sabe Apple con sus iPad, lo sabe Samsung con sus Galaxy Tab, y lo sabe también Lenovo, que ofrece en el país su Idea Tab Pro, un equipo que compite con la línea de Samsung, que trae algunas ideas propias y que estuve probando por estos días.

La Lenovo Idea Tab Pro se consigue en nuestro país por un precio que oscila entre 1,3 y 1,5 millones de pesos, según la tienda y la promoción, en un combo que incluye la tableta, la funda con teclado incorporado, el lápiz para escribir en pantalla y unos auriculares Moto Buds, de Motorola (compañía que es propiedad de Lenovo).

La Lenovo Idea Tab Pro se vende en el país con una funda con un pie, un teclado, un lápiz y unos auriculares inalámbricos

De hecho, a fin del mes pasado Motorola presentó en nuestro país la tableta Moto Pad 60 Pro, un equipo que es idéntico a la Idea Tab Pro de Lenovo, salvo que tiene más RAM interna (16 GB). También viene con el lápiz para escribir en pantalla, pero sin la funda/teclado; por supuesto, se puede usar con un teclado Bluetooth convencional. Tiene un precio de lista de 1,5 millones de pesos.

Una mini notebook

La Lenovo Idea Tab Pro tiene una pantalla de 12,7 pulgadas, un tamaño que me parece ideal para este tipo de equipos y que ubica a la compañía en una posición interesante, ahora que Samsung redujo a dos los modelos de la familia Galaxy Tab S11 (11 pulgadas, o 14,6 pulgadas) y dejó libre la zona del medio (no hay Galaxy Tab S11+, el modelo de 12,4 pulgadas). El panel es LCD, tiene una resolución de 2944 x 1840 pixeles, con una tasa de refresco de 144 Hz y 500 nits de brillo, y es de excelente calidad.

La alta tasa de refresco viene bien sobre todo para juegos, que correrán en un chip MediaTek Dimensity 8300 con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento (la Moto Pad 60 Pro trae 16 GB de RAM). El chip no es de último modelo, y llegó al mercado en 2024; así que si lo que se busca es tener lo último, será mejor esperar a nuevos modelos o buscar otra marca.

La Lenovo Idea Tab Pro tiene cuatro parlantes JBL de muy buen sonido

La buena noticia es que, por el precio que tiene, el rendimiento de este equipo es excelente, tanto para juegos como para ver contenido en video (los partidos del Mundial, por ejemplo, con los cuatro buenos parlantes JBL que tiene en los laterales) o usar cualquier app: a lo sumo, tardará un poco más en cargar, pero eso solo se notará si se tiene un equipo más nuevo al lado, y se hace la comparación directa: para el uso cotidiano, es super fluido.

También tiene una correcta cámara frontal para videollamadas, y otra trasera para usar con algunas apps y juegos, de calidad aceptable.

La Lenovo Idea Tab Pro tiene un modo Escritorio para usarla como si fuera una notebook convencional, pero con apps de Android

La tableta se vende con una funda que agrega un pie, ideal para mantener la pantalla erguida y ver películas, y un teclado desmontable, con touchpad incluido, que la transforma en una notebook con Android. El teclado es super delgado, pero muy cómodo, porque las teclas tienen un tamaño estándar: no tiene nada que envidiarle a uno de notebook normal. Tiene Ñ, teclas programables, controles multimedia y el touchpad admite los gestos clásicos con varios dedos (se pueden configurar).

Es una pena que Lenovo no haya mantenido una idea que tuvo un modelo anterior, que permitía usar el teclado desenganchado, pero conectado vía Bluetooth; acá sí o sí tiene que estar enganchado magnéticamente a la tableta. Es claramente un tema de costo.

El modo Escritorio y el lápiz

La Idea Tab Pro, además, activa un modo “Escritorio” dentro de Android 16 para usar la pantalla de 12,7 pulgadas como una notebook, con un puntero, aplicaciones que corren en ventanas de tamaño variable y se pueden superponer en pantalla, accesos directos en el Escritorio y más. En esto se parece mucho a Samsung DeX y a una función similar de los smartphones de Motorola, pero me parece que la implementación de Lenovo es superior: o en todo caso fue más estable. También se puede proyectar la pantalla en un monitor externo, tanto para duplicar su contenido como para extenderlo (es decir, tener dos monitores).

La funda de la Lenovo Idea Tab Pro tiene un espacio para enganchar el lápiz, aunque la carga deberá hacerse con un cable USB-C

Además de la funda con pie y la tapa con teclado, el equipo viene con un lápiz, el Lenovo Tab Pen Plus. La intención es ofrecer, como Apple y Samsung, la posibilidad de usar la tableta como anotador a mano alzada, para hacer dibujos, hacer cálculos matemáticos y más. Podemos escribir a mano alzada y que luego transforme el texto manuscrito en digital, usar montones de apps para tomar nota, etcétera. Lo mismo para dibujar o colorear. Incluso es posible tomar notas manuscritas rápidas con la pantalla bloqueada, como si fuera un bloc de papel.

El lápiz tiene un buen tamaño y es Bluetooth, con un botón para activar un par de funciones básicas (cargar el menú de opciones, borrar, comenzar a tomar notas) aunque no tiene carga magnética: la batería se carga por un puerto USB-C en el lateral del lápiz. La latencia (el tiempo que tarda en mostrar en la pantalla el trazo que dibujamos en el vidrio) es baja, lo que es bueno; aun así, creo que la experiencia de uso de las Galaxy Tab de Samsung es marginalmente superior, aunque quizá sea la costumbre, o la combinación entre la textura del vidrio y el tipo de punta plástica que usa este lápiz. Como fuere, cumple su rol sin problemas.

El lápiz de la Lenovo Idea Tab Pro permite tomar notas manuscritas y dibujar

La tableta pesa 620 gramos y tiene un grosor de 6,9mm. Es más gruesa que las de Samsung, de 5,5mm o menos, y tiene un peso intermedio entre la Galaxy Tab S11 (más chica) y la Tab S11 Ultra (más grande).

Para quién es

La Idea Tab Pro de Lenovo me parece un acierto en su combinación de especificaciones y precio; no es el tope de línea del mercado (las Galaxy Tab S11 tienen mejores prestaciones, y se renuevan con la generación S12 en breve) pero también son más caras: están al doble de precio. Pero el hardware de Lenovo es más que decente, y no tuve ningún problema con ninguna app; además, la tableta de Lenovo tiene un tamaño (con la pantalla de 12,7 pulgadas) que Samsung dejó vacante y que es una muy interesante opción para quienes buscan algo más que una simple tableta, pero no quieren invertir en notebook completa.