Ante el avance de la IA, EE.UU. crea una organización para capacitar y reubicar trabajadores

El acelerado avance de la inteligencia artificial (IA) pone en jaque a miles de industrias y puestos de trabajo a nivel global. Los números hablan por sí solos: más de 40.000 empleos ya se vieron afectados en diferentes empresas de tecnología en los primeros tres meses del año, según cifras publicadas por Business Today. Amazon, Google y Meta son solo algunas de las compañías que protagonizan esta ola de despidos.

En este escenario, Gina Raimondo, exsecretaria de Comercio de Estados Unidos, y Eric Holcomb, exgobernador de Indiana, lanzaron Raise US, una organización nacional no partidaria que trabajará junto a gobernadores, empleadores, trabajadores y organizaciones de capacitación para ayudar “a la fuerza laboral estadounidense a transitar con éxito hacia una economía impulsada por la IA”.

La iniciativa tiene como objetivo diseñar nuevos incentivos para que las empresas recapaciten y reubiquen a sus empleados, así como también desarrollar nuevos enfoques para acompañar a las personas en dicha reconversión laboral. Por otro lado, buscará modernizar políticas con varios años de antigüedad, como el seguro de desempleo, informó The Wall Street Journal.

Raise US cuenta con el apoyo de gobiernos estatales como Arkansas, Maryland, Utah y Connecticut. Amazon, Anthropic, Microsoft y la OpenAI Foundation también se suman al proyecto, según indica el sitio oficial de la organización. Bajo esta línea, la organización pondrá en marcha sus planes con una recaudación de US$500 millones y aspira recaudar US$1000 millones.

Para Raimondo, este momento exige “ambición, urgencia y creatividad”. “Estados Unidos tiene una estrategia tecnológica para liderar la competencia mundial en IA. Lo que todavía no tiene es una estrategia para las personas, y no podemos liderar sin ella”, señaló.

Y agregó: “Si construimos los mejores sistemas de IA del mundo y dejamos atrás a millones de estadounidenses, no habremos ganado nada; simplemente habremos automatizado nuestro propio declive”.

Raise US diseñará nuevos incentivos para que empresas recapaciten y reubiquen a sus empleados Shutterstock - Shutterstock

Por su parte, Holcomb sostuvo que es un momento que “requiere el esfuerzo de todos”. “Esto no se trata de republicanos contra demócratas. Raise US ofrece a los líderes estatales una hoja de ruta para conectar a más estadounidenses con las habilidades y las carreras que serán necesarias en los próximos años”, profundizó.

“El país necesita una amplia alianza para garantizar que la IA cree mejores oportunidades para que más personas accedan a mejores empleos”, sumó Brad Smith, vicepresidente y presidente de Microsoft.

El trabajo de Raise US cambiará según el estado. En Maryland, por ejemplo, se ampliará un programa de un año para ayudar a personas a adquirir experiencia en sectores en auge, como la salud. En tanto, las autoridades de Arkansas impulsarán una plataforma de orientación profesional basada en IA. Más estados se sumarán en los próximos meses, de acuerdo a la organización.

“Personalmente, no creo que los humanos vayamos a quedarnos sin nada que hacer, así que simplemente nos sentaremos a disfrutar del tiempo libre”, apuntó Raimondo. Y concluyó: “Pero estoy preocupada; obviamente, no estaría haciendo esto si no lo estuviera”.