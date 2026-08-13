Una mujer murió atropellada por un colectivo en Moreno y el chofer fue imputado por homicidio culposo

Una mujer de 45 años murió tras ser atropellada por un colectivo de la empresa Transportes La Perlita en Moreno. El hecho ocurrió ayer en la intersección de Bartolomé Mitre y Rivadavia. El conductor de la unidad, un hombre de 38 años identificado con sus iniciales, S.I.A., quedó imputado en una causa por homicidio culposo. La fiscalía no adoptó ninguna medida respecto de su libertad.

El episodio comenzó con un llamado al 911 por un accidente de tránsito. Personal policial intervino en el lugar. El vehículo involucrado fue un colectivo Mercedes-Benz de Transportes La Perlita, correspondiente al recorrido 26.

La víctima tenía 45 años. Según los testimonios recogidos por la policía, la mujer, identificada por sus iniciales, N.R., cruzó por detrás de la unidad en momentos en que el conductor realizaba una maniobra de marcha atrás. De acuerdo con la información policial, el colectivo la embistió y, como consecuencia de la colisión, la mujer cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió lesiones. Una ambulancia del SAME acudió al lugar y su personal constató la muerte.

El momento en el que una mujer es atropellada en Moreno

Una cámara de seguridad registró la secuencia del atropello. En las imágenes se observa una larga fila de personas sobre una de las veredas y, durante buena parte de la grabación, se puede ver al colectivo detenido. La víctima aparece caminando hasta ubicarse en la cabecera de la fila. Luego baja del cordón y se coloca detrás de la unidad con la intención de cruzar la calle.

La mujer mira hacia ambos lados mientras permanece detrás del colectivo. Segundos después, la unidad comienza a desplazarse marcha atrás y N.R. desaparece de la imagen. Hasta ese momento, las personas que se encuentran en el lugar no parecen advertir lo que ocurre. Inmediatamente después, varias reaccionan: se acercan al colectivo, le hacen señas al conductor para que se detenga y golpean la unidad para alertarlo. El vehículo frena y luego avanza hacia delante, pero el atropello ya se había producido.

La fiscalía ordenó secuestrar el vehículo y dispuso una extracción sanguínea del hombre que conducía la unidad al momento del hecho. El conductor fue notificado de la formación de una causa por homicidio culposo y, según consta en la información policial, no se adoptaron medidas respecto de su libertad. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 de Moreno.