En las próximas semanas empezará el traslado de presos desde la cárcel de Villa Devoto al nuevo penal en Marcos Paz

A partir de los primeros días de septiembre comienza el plazo para el traslado de los presos del penal de Villa Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz. Si bien todavía faltan resolver cuestiones operativas y de funcionamiento, desde el mes próximo estarían en condiciones de ser habilitados los módulos iniciales.

El nuevo penal de Marcos Paz tendrá capacidad para alojar a 2200 detenidos. De esos 2200 internos, 1500 corresponden a la actual población de la cárcel de Villa Devoto. Mientras que las 700 plazas restantes se completarán con presos que están alojados en alcaldías y comisarías porteñas.

Este traslado de 700 internos aliviaría la situación de las seccionales y alcaldías de la ciudad que, actualmente tienen más de 2000 presos alojados en esas dependencias y que, de acuerdo con la jurisdicción de los delitos que fueron procesados, la mayoría de ellos deberían estar detenidos en cárceles federales.

A principios de este año, los gobiernos nacional y porteño firmaron un “acta de entendimiento” donde se estableció que la Ciudad entregará durante el primer cuatrimestre de este año la nueva cárcel federal que está construyendo en Marcos Paz y que será traspasada a la órbita de la Nación.

“El acuerdo contempla la posibilidad de ampliar las plazas de alojamiento en el Servicio Penitenciario Federal mediante la instalación de espacios modulares dentro de los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, en Ezeiza, destinadas al alojamiento permanente de hasta 400 detenidos”, explicaron fuentes de Gobierno porteño.

El nuevo penal de Marcos Paz fue proyectado como parte de un acuerdo entre el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires en 2018, pero la construcción se había paralizado en 2020, cuando el presidente de la Nación era Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta era el jefe de gobierno porteño.

Una vez que no queden detenidos en el penal de Villa Devoto, la última cárcel federal en territorio porteño, el predio será urbanizado, con obligación de que tenga espacios verdes y un sector destinado a la memoria por la masacre del Pabellón N° 7, ocurrida en 1978, donde murieron 65 internos en un incendio.

Otra medida que servirá para descomprimir a las comisarías porteñas, será la inauguración de la Alcaldía General de la Ciudad. El nuevo centro de detención comenzará a recibir acusados por delitos cometidos en el territorio porteño a partir de enero próximo.

A principios de junio el gobierno porteño abrió la primera convocatoria de postulantes a integrar el nuevo Servicio Penitenciario de la Ciudad, destinado a la custodia de los detenidos bajo jurisdicción porteña.

Uno de los pabellones del nuevo penal de Marcos Paz GCBA

“La creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad se complementa con la Ley 24.660 que regula la ejecución de las penas. Se trató de un punto de inflexión en el desarrollo institucional de la Ciudad, que a partir de ahora podrá disponer de un sistema carcelario propio, moderno, eficaz y diseñado por especialistas”, dijeron fuentes oficiales.

La instrucción de los futuros guardiacárceles porteños se realiza en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), encargado de la formación del resto de los agentes del sistema de seguridad de la Ciudad, integrado por la Policía y los Bomberos.

En noviembre de 2025, la Legislatura porteña sancionó la Ley 6923 que establece la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad. A partir de esta ley, la Ciudad contará, por primera vez en su historia, con una fuerza propia especializada en el cuidado de reclusos.

La nueva Alcaldía General de la Ciudad tendrá una capacidad para alojar 400 internos y dependencias para que los detenidos estudien y trabajen. También contará con salas de audiencias para fiscales y jueces con el objetivo que se realicen audiencias sin la necesidad de realizar traslados a sedes judiciales.

Mientras que, a principios de septiembre, se presentarán a los integrantes de la plana mayor del nuevo servicio penitenciario.