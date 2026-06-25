Binance nombró un nuevo director para Latinoamérica

Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen negociado y número de usuarios, anunció el nombramiento de Daniel Acosta como Head de América Latina. Con este nuevo rol, Acosta buscará intensificar los esfuerzos para llevar el mundo cripto a la vida cotidiana de los usuarios en la región. A su vez, dirigirá la estrategia de negocio para impulsar el crecimiento continuo y el cumplimiento regulatorio.

“América Latina es un mercado pujante para las criptomonedas, con características únicas que lo convierten en uno de los más dinámicos del mundo, y también en uno donde el acceso a servicios financieros aún tiene un margen significativo de crecimiento”, señaló Acosta, quien previamente se desempeñó como gerente general de Binance para Colombia y Norte de la región.

Antes de unirse a Binance, hace cuatro años, Acosta dedicó la mayor parte de su carrera a la industria de pagos y tecnología. Durante diez años, ocupó varios cargos en Mastercard, como líder regional para América Latina y el Caribe de productos de cripto, blockchain y comerciales.

También fue responsable de gestionar la estrategia de la línea de productos de pago en los segmentos cripto, Mercado Grande, PyME y B2B, así como de liderar, gestionar y desarrollar equipos en toda la región.

“América Latina es un mercado pujante para las criptomonedas, con características únicas que lo convierten en uno de los más dinámicos del mundo", dijo Acosta

Por su parte, Guilherme Nazar, exdirector de Latinoamérica, asumirá un rol de asesoría estratégica tras una sucesión de liderazgo planificada. Con Nazar a la cabeza, Binance obtuvo aprobaciones regulatorias en mercados clave como la Argentina, Brasil, El Salvador y México, y desarrolló un conjunto de productos y servicios localmente relevantes (desde rampas de entrada en moneda fiduciaria hasta soluciones de pago y remesas) que incorporaron a millones de usuarios al ecosistema cripto.

Adopción cripto en la región

Un informe de Chainalysis afirma que América Latina es una de las regiones de mayor crecimiento en adopción cripto y hogar de tres de los 20 mayores mercados. En números concretos, la adopción cripto aumentó un 63% en 2025, solo por detrás de la región de Asia-Pacífico.

En ese sentido, Binance tomó a América Latina como una región prioritaria para el lanzamiento de productos y servicios que aumentan la usabilidad de las criptomonedas. Por ejemplo, recientemente la firma expandió sus soluciones de pago, incluyendo la Binance Card, herramientas de pago con código QR y la integración del sistema de pago brasileño Pix con Binance Pay.

En lo que respecta al rol de Acosta, continuará supervisando la región de Colombia, Centroamérica y el Caribe, donde lideró estrategias que ayudaron a Binance a alcanzar hitos relevantes desde que se incorporó a la plataforma en 2022, incluyendo la primera licencia regulatoria otorgada a un exchange cripto por El Salvador, obtenida por Binance en 2023.

A nivel global, la compañía ya supera los 320 millones de usuarios, con un volumen negociado de 34 billones de dólares en la plataforma en 2025, un logro que refleja la acelerada tasa de adopción de los activos digitales y la blockchain a nivel global.