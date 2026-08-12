Se hizo una inseminación y 40 años después descubrió un dato aterrador sobre el donante

Durante décadas, Mary Ellen Lukezich creyó que el hombre en el que había confiado para poder convertirse en madre era un respetado profesional de la salud. Sin embargo, una prueba genética realizada por su hijo reveló un dato que cambió por completo su historia con el médico.

La mujer, quien actualmente tiene 71 años de edad, había sido atendida en la década del 80 por el doctor Frederick Dettmann, quien tenía un centro de fertilidad en Wisconsin, Estados Unidos. Por aquel entonces, este tipo de procedimientos era muy innovador y el especialista le explicó que utilizarían el semen de un “joven sano y estudiante de medicina”.

Durante más de cuatro décadas no tuvo motivos para dudar de aquella información. Pero todo cambió cuando su hijo, Joseph Laedtke Heider, decidió investigar sus orígenes mediante una prueba de ADN. En diciembre de 2024, recurrió a la empresa de genealogía Ancestry para conocer más detalles sobre sus antepasados. Al recibir los resultados, encontró coincidencias genéticas que no esperaba.

Mary Ellen, la madre de Joseph, brindó su testimonio a la Justicia sobre la inseminación a la que se sometió en la década del 80 (Foto: TMJ4)

“Recibí un correo electrónico de Ancestry, la empresa a la que le pedí la prueba de ADN, que decía que tenía una media hermana”, relató en declaraciones a NBC News. A partir de allí comenzó a analizar las relaciones de parentesco que aparecían en la plataforma y encontró algo todavía más sorprendente. “Cuando revisé los resultados de la prueba y las relaciones de parentesco, me di cuenta de que sugería que tenía varios medio hermanos con los que estaba emparentado”, explicó.

Según sostiene la posterior demanda que realizó junto a su madre, al rastrear las diferentes coincidencias genéticas, el joven llegó hasta la familia del Dr. Dettmann. La información obtenida habría permitido establecer un vínculo directo entre ambos y señalar al médico como su padre biológico.

“Tras rastrear estas conexiones de ADN, Joseph identificó un vínculo genético directo con la familia del Dr. Dettmann; y, según la información disponible, esta información genética estableció que el Dr. Dettmann es el padre biológico de Joseph”, indica la presentación judicial. El descubrimiento tuvo un fuerte impacto tanto para Joseph como para su madre, quienes desconocían las circunstancias de la concepción.

La demanda se conoció a través de una conferencia de prensa que realizó la familia (Foto: TMJ4)

“Las palabras no pueden expresar completamente lo que se siente al descubrir que toda tu identidad está construida sobre una mentira”, expresó durante una conferencia de prensa. A su vez, gracias a su imparable investigación, el joven descubrió que tendría al menos nueve medio hermanos, producto de otras intervenciones similares del médico con sus pacientes.

Al principio de su investigación, Joseph incluso llegó a creer que su madre le había ocultado información sobre su identidad y, muy afligida, le respondió que nunca habría permitido que el propio médico le brindara su esperma. “Siento que fui violada. Y no está bien. Y quiero que otras mujeres se sientan cómodas denunciando esto”, expresó, acompañada por su hijo en la conferencia que brindaron al presentar su caso.

El hombre también decidió acompañar a su mamá en la búsqueda de respuestas y aseguró que pretende que se determine judicialmente qué ocurrió durante aquel tratamiento. “Lo que hizo fue incomprensible y una traición a la confianza tan grande que solo quería asegurarme de que, si tenía la oportunidad de pedirle cuentas por el dolor que le causó a mi madre y por todo lo que la hizo pasar, tal vez ella ni siquiera lo supiera en ese momento”, manifestó.

La demanda fue presentada formalmente el 6 de agosto por Al Foeckler, abogado de la familia. El letrado aseguró que, desde que el caso comenzó a hacerse público, otras mujeres también habrían planteado inquietudes respecto de los tratamientos recibidos. “Confiaban plenamente en el médico que tenía en sus manos sus sueños de ser padres. El Dr. Frederick Dettmann se aprovechó de esa desesperación. Explotó esa confianza”, remarcó.

Por su parte, el médico, quien actualmente tiene 91 años, rechazó las acusaciones a través de sus representantes legales. “Se alega que los hechos a los que se hace referencia ocurrieron hace casi 50 años. El Dr. Dettmann no recuerda de forma independiente a las personas que hacen estas acusaciones y desconoce cualquier evidencia que respalde las afirmaciones que se hacen”, señaló su equipo legal en un comunicado citado por WISN.