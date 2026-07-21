China evalúa limitar la exportación de tecnologías de IA y chips

En medio de la carrera por la inteligencia artificial (IA), China evalúa endurecer controles de exportación de tecnologías vinculadas a la IA y los semiconductores, informó el Financial Times.

Según dos fuentes cercanas al asunto, los reguladores mantuvieron diálogo con los principales grupos locales de IA y fabricación de chips sobre cómo evitar que estas tecnologías y empresas sean adquiridas por Occidente.

En detalle, el diálogo habría sido con Alibaba, ByteDance y Zhipu, con quienes se debatió cómo limitar la transferencia de información clave sobre entrenamiento de modelos a otros países. Restringir la posibilidad de que usuarios extranjeros descarguen los pesos de tales sistemas también fue un tema crucial. No obstante, China seguiría brindando acceso a clientes internacionales para acceder a sus modelos y servicios.

Por otro lado, el pasado viernes la startup china Moonshot AI presentó su nuevo modelo Kimi K3, que superó a Opus 4.8 de Anthropic en la mayoría de las pruebas de referencia (benchmarks), lo que demuestra que China ha reducido de forma significativa la brecha con Estados Unidos en el desarrollo de IA de frontera.

Moonshot AI presentó Kimi K3, su nuevo modelo que superó ampliamente a Opus 4.8 de Anthropic

Una diferencia a tener en cuenta respecto a los modelos de China y Estados Unidos es si se trata de sistemas abiertos o cerrados. En el caso de Moonshot y DeepSeek, son modelos de código abierto, es decir, los usuarios pueden descargarlos en sus propios servidores y personalizarlos, explica el Financial Times. Por su parte, Anthropic y OpenAI son de código cerrado, de manera que no ofrecen el mismo nivel de acceso.

A su vez, fuentes cercanas aseguraron que el Ministerio de Comercio de China (MofCom) habría pedido opiniones respecto a restricciones para impedir que fabricantes extranjeros de chips, como Qualcomm y TSMC, produzcan semiconductores basados en diseños de empresas chinas como Huawei, Alibaba y ByteDance.

También existe la posibilidad de imponer restricciones a la “adquisición desde el extranjero de empresas tecnológicas consideradas estratégicas en áreas como la IA agéntica”. El objetivo, explica el Financial Times, es dar cierre a una “laguna regulatoria” que, según Pekín, dio lugar a Meta para adquirir la firma Manus por US$2000 millones. Las autoridades chinas ordenaron deshacer dicha compra.

Xi Jinping junto a otros líderes a su llegada a la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghái Ng Han Guan - AP Pool

Cada una de estas propuestas aún se encuentran en discusión. Específicamente, los reguladores estarían evaluando las diferentes visiones de miembros de la industria antes de tomar una decisión definitiva. De hecho, varias compañías advirtieron al gobierno chino que las normativas podrían afectar el desarrollo de tecnología de vanguardia, según fuentes allegadas al Ministerio de Comercio.

El Financial Times consultó al Ministerio de Comercio de China, ByteDance, Alibaba, Zhipu o Huawei, pero ninguno decidió pronunciarse al respecto.